Toàn An thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Tỉnh Tây Ninh khẩn tài khoản điều tra, xử lý nghiệp vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm An ra tại phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, một số người dân trên địa bàn phải nhập viện sau khi ăn nấm hái trong vườn, với các triệu chứng như mệt mỏi rã rời, tê bì chân tay. Hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực cung cấp, điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh; đồng thời chuẩn bị sẵn phương pháp, năng lượng, phương tiện, vật tư để đáp ứng kịp thời, hạn chế hậu quả khi xảy ra các nhiệm vụ ngộ độc thực phẩm.

An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương Cung cấp công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm do độc tố Cục tự nhiên, đặc biệt là độc độc nấm. Người dân được khuyến khích không thu hái, sử dụng các loại nấm, cây, củ, quả chưa rõ nguồn gốc, không có chuyên môn phân tích an toàn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, kiểm soát nguồn nguyên liệu gốc, bảo vệ sinh thái trong suốt quá trình sơ chế, chế độ biến đổi và bảo quản sản phẩm. Đối với khu vực sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền cần được thực hiện bằng hình thức phù hợp để nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin.

An toàn thực phẩm khuyến khích, khi có dấu hiệu nghi ngờ độc độc thực phẩm, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cứu, điều trị đáp ứng, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

Sở Y tế Tỉnh Tây Ninh được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, đồng thời báo cáo kết quả điều tra, xử lý công việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.