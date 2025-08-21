Nghĩ bị "đánh thuốc mê", cô gái 23 tuổi phát hiện sự thật kinh hoàng

Tháng 8/2022, Alicia Kember (23 tuổi, Anh) cùng bạn sang Bồ Đào Nha du lịch. Giữa khung cảnh nắng vàng biển xanh, Alicia háo hức tận hưởng kỳ nghỉ sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng ngay buổi sáng trong căn biệt thự nghỉ dưỡng, cô bất ngờ choáng váng dữ dội, nôn mửa liên tục rồi ngã quỵ trong nhà vệ sinh.

Trong tình trạng lơ mơ, Alicia chỉ kịp dùng đồng hồ thông minh gọi bạn đến cứu. Bạn cô khi phát hiện cảnh tượng liền hoảng hốt, nghĩ ngay đến khả năng Alicia bị bỏ thuốc tại quán bar tối hôm trước. Cả nhóm lập tức gọi xe cấp cứu.

Tại bệnh viện, chính Alicia cũng nghi ngờ mình bị chuốc thuốc hay ngộ độc. Các bác sĩ ban đầu cho rằng cô chỉ say rượu hoặc dùng chất kích thích. Nhưng sau khi chụp CT và MRI, kết quả khiến tất cả sốc nặng: Alicia bị đột quỵ, máu không thể lưu thông đến một phần não bộ.

“23 tuổi, đang đi nghỉ dưỡng, lại bị đột quỵ ư? Tôi không thể tin nổi”, Alicia nhớ lại khoảnh khắc nhận kết quả.

Cơn đột quỵ khiến cô mất khả năng thăng bằng, đi lại loạng choạng, nói năng khó khăn. Ba mẹ và bạn trai phải lập tức bay sang Bồ Đào Nha để chăm sóc. Sau nhiều tháng điều trị, Alicia tập đi, tập viết, tập leo cầu thang như một đứa trẻ học lại từ đầu.

Một năm sau, nguyên nhân mới được tìm ra từ khi sinh ra, tim của Alicia có một lỗ nhỏ gọi là “lỗ bầu dục chưa đóng”. Bình thường lỗ này sẽ tự khép lại sau khi trẻ chào đời, nhưng ở Alicia thì không. Điều này làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông và gây đột quỵ.

Hiện nay, ở tuổi 26, Alicia đã hồi phục khá tốt, làm việc tại London như kế hoạch ban đầu, chỉ còn thỉnh thoảng mệt mỏi. Cô chia sẻ mong muốn kể lại câu chuyện để những người trẻ từng bị đột quỵ không cảm thấy đơn độc.

Thống kê tại Anh cho thấy, mỗi năm có hơn 100.000 ca đột quỵ, chủ yếu ở người trên 65 tuổi. Chỉ khoảng 1/4 xảy ra ở người trẻ, nhưng trường hợp của Alicia chính là minh chứng rằng đột quỵ không chừa một ai, ngay cả khi bạn mới ngoài 20.

Nguồn và ảnh: QQ