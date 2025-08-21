Hôn mê sâu, suy đa tạng sau chuyến đi châu Phi

Trong một tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt cao, rét run bất thường. Tất cả đều từng du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia châu Phi.

Kết quả xét nghiệm xác định họ mắc sốt rét ác tính - thể bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng Plasmodium falciparum gây ra, có thể dẫn tới hôn mê, suy đa tạng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trường hợp nghiêm trọng nhất là chị L.T.M, 33 tuổi, quê Lào Cai, từng du lịch Châu Phi trong một tháng. Sau khi trở về Việt Nam, chị sốt cao liên tục trên 40°C, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi kéo dài. Dù điều trị tại nhiều cơ sở y tế với chẩn đoán ban đầu mắc hội chứng thực bào máu, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện, thậm chí tiến triển nặng với co giật, rối loạn ý thức.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu. Kết quả xét nghiệm cho thấy mật độ ký sinh trùng sốt rét trong máu lên tới 1,9 triệu con/mm³ – mức cực kỳ cao.

Bác sĩ xác định chị mắc sốt rét ác tính thể não, tình trạng rất nguy hiểm. Nhờ điều trị tích cực bằng thuốc đặc hiệu và hồi sức tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân sốt rét.

Trường hợp thứ hai là anh N.V.K, 45 tuổi, công nhân lao động trở về từ Mali. Anh nhập viện với biểu hiện sốt cao từng cơn, vàng da, rét run và suy đa tạng. Xét nghiệm khẳng định anh mắc sốt rét ác tính, với mật độ ký sinh trùng 48.000 con/mm³. Sau hơn một tuần điều trị tích cực tại Trung tâm Hồi sức tích cực, anh K được xuất viện.

Bệnh nhân thứ ba, chị V.T.P, 38 tuổi, quê Hải Phòng, mới trở về từ Nigeria. Khi nhập viện, chị hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản. Bác sĩ chẩn đoán chị mắc sốt rét ác tính thể não, kèm theo sốc và suy đa tạng - biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Minh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, lây truyền qua muỗi Anopheles, phổ biến tại các vùng nhiệt đới như Châu Phi. Bệnh thường diễn biến theo ba giai đoạn: sốt nóng, rét run và vã mồ hôi.

Do triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như cúm, nhiễm virus hoặc sốt xuất huyết , nếu không khai thác kỹ lịch sử đi lại, bệnh rất dễ bị bỏ sót. Khi bệnh tiến triển nặng, gây tổn thương não, sốc, suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị sớm và đúng cách.

Bác sĩ Minh khuyến cáo, người có biểu hiện sốt, mệt mỏi sau khi trở về từ các nước Châu Phi cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để xét nghiệm. Với người chuẩn bị đi du lịch hoặc làm việc tại vùng có dịch, cần được tư vấn và uống thuốc phòng ngừa trước khi khởi hành.