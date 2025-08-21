Tác dụng của thịt lợn với sức khoẻ

Thịt lợn là một trong những loại thịt phổ biến nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Với hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá cả phải chăng, thịt lợn thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthbenefitsof cho biết, tiêu thụ thịt lợn với lượng vừa phải có thể mang lại một số lợi ích nhất định.

Tốt cho xương

Trong 100g thịt lợn chứa 117mg phốt pho và 100g thịt lợn rừng có chứa 151mg phốt pho. Phốt pho có thể hữu ích cho cơ thể của chúng ta, giúp ngăn ngừa loãng xương, chăm sóc sức khỏe của xương và răng.

Bên cạnh đó, 100gam thịt lợn chứa 7mg canxi và 100gam thịt lợn rừng chứa 8mg canxi.

Tốt cho bệnh thiếu máu

Giống như các loại thịt khác, nó có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Các loại thịt như thịt lợn, thịt bò, dê chứa nhiều selen giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Ngoài ra, thịt lợn cũng chứa sắt giúp sản xuất hồng cầu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Cải thiện làn da

Một lợi ích sức khỏe khác của việc ăn thịt lợn là nó chứa nhiều collagen. Collagen hữu ích như loại thuốc điều trị da và mặt vì nó có thể giúp da săn chắc, ngăn ngừa hoặc giảm các triệu chứng lão hóa.

Chứa nhiều chất đạm

Thịt lợn tốt cho sức khoẻ nhưng không nên lạm dụng

Thông thường, nó có những lợi ích sức khỏe tương tự như thịt bò và các loại thịt tươi sống khác.

Khoảng 100gam thịt lợn chứa 11,9gam protein rất tốt và hữu ích cho cơ thể, giúp tăng cường cơ bắp, chăm sóc sức khỏe và hệ thống miễn dịch.

Cung cấp năng lượng

Từ 100gam thịt lợn chứa 457calo, cung cấp cho chúng ta năng lượng để thực hiện các hoạt động trong ngày.

Ăn thịt lợn mỗi ngày có tốt?

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Healthline dưới đây là những nguy cơ tiềm ẩn khi ăn thịt lợn hàng ngày:

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thịt lợn, đặc biệt là các phần như mỡ, ba chỉ, nội tạng, chứa hàm lượng cao chất béo bão hòa và cholesterol. Tiêu thụ quá nhiều các chất này có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu, dẫn đến tích tụ mảng bám trong động mạch (xơ vữa động mạch), làm hẹp lòng mạch và tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Tăng cân và béo phì

Thịt lợn, đặc biệt là các phần nhiều mỡ, có hàm lượng calo cao. Tiêu thụ quá nhiều calo từ thịt lợn mà không đốt cháy hết có thể dẫn đến tăng cân và béo phì. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2

Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn (bao gồm cả thịt lợn) với tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Cơ chế chính xác vẫn đang được nghiên cứu, nhưng có thể liên quan đến hàm lượng chất béo bão hòa, nitrat và các hợp chất khác trong thịt.

Tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn với tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các hợp chất heterocyclic amines (HCAs) và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) hình thành trong quá trình nấu thịt ở nhiệt độ cao, cũng như nitrat và nitrit trong thịt chế biến sẵn, có thể là nguyên nhân gây ra nguy cơ này.

Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng gợi ý mối liên hệ tiềm ẩn giữa việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ với tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận.

Tăng nguy cơ mắc bệnh gút

Thịt lợn chứa purine, một hợp chất khi phân hủy trong cơ thể sẽ tạo ra axit uric. Tiêu thụ quá nhiều thịt lợn có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dẫn đến lắng đọng tinh thể urat ở khớp và gây ra bệnh gút, với các cơn đau khớp dữ dội.

Tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa

Thịt lợn, đặc biệt là các phần nhiều mỡ, có thể khó tiêu hóa đối với một số người, gây ra các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu. Việc thiếu chất xơ từ rau củ quả trong chế độ ăn uống hàng ngày tập trung vào thịt lợn có thể dẫn đến táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác.

Tóm lại thịt lợn tuy tốt cho sức khoẻ nhưng nếu tiêu thụ quá mức, ngày nào cũng ăn mà không thay đổi sang các thực phẩm khác có thể gây ra nhiều vấn đề. Vì vậy hãy cân bằng dinh dưỡng bằng cách ăn đa dạng các loại thực phẩm thay vì lạm dụng thịt lợn.

