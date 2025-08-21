Đổi tên 13 bệnh viện công lập

N.Dung, Theo nld.com.vn 09:52 21/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Hà Nội quyết định đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố từ ngày 19-8.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 4318/QĐ-UBND đổi tên một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Theo quyết định của UBND thành phố, 13 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội sẽ đổi tên để phù hợp với quy định quản lý và sắp xếp lại hệ thống y tế địa phương. Cụ thể:

STTTên cũTên mới
1Bệnh viện Đa khoa huyện Gia LâmBệnh viện Đa khoa Gia Lâm
2Bệnh viện Đa khoa huyện Ba VìBệnh viện Đa khoa Ba Vì
3Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch ThấtBệnh viện Đa khoa Thạch Thất
4Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc OaiBệnh viện Đa khoa Quốc Oai
5Bệnh viện Đa khoa huyện Đan PhượngBệnh viện Đa khoa Đan Phượng
6Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài ĐứcBệnh viện Đa khoa Hoài Đức
7Bệnh viện Đa khoa huyện Chương MỹBệnh viện Đa khoa Chương Mỹ
8Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh OaiBệnh viện Đa khoa Thanh Oai
9Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ ĐứcBệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
10Bệnh viện Đa khoa huyện Thường TínBệnh viện Đa khoa Thường Tín
11Bệnh viện Đa khoa huyện Phú XuyênBệnh viện Đa khoa Phú Xuyên
12Bệnh viện Đa khoa huyện Mê LinhBệnh viện Đa khoa Mê Linh
13Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc ThọBệnh viện Đa khoa Phúc Thọ

TP Hà Nội hiện có 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với mô hình chính quyền hai cấp, cơ bản vẫn duy trì các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố hiện có và chuyển thành bệnh viện đa khoa khu vực trực thuộc sở y tế tỉnh, thành phố sau sắp xếp.

Hà Nội đổi tên loạt bệnh viện công lập

Việc bố trí nhằm tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trong khu vực liên xã, phường không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Như vậy, đối với các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã trước đây vẫn duy trì hoạt động, không có sự thay đổi về mặt nhiệm vụ, mà chỉ có thể thay đổi về tên gọi để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, địa giới hành chính mới.

Người dân có thể đến các cơ sở y tế phù hợp về địa lý, nhu cầu trên địa bàn để được khám chữa bệnh. Việc sáp nhập đơn vị hành chính không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dân.

4 loại cá làm tăng nguy cơ mắc ung thư: Toàn món khoái khẩu của nhiều người
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày