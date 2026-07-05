Ngày nào cũng uống một loại đồ uống, người đàn ông 35 tuổi nhận kết quả khám khiến bác sĩ giật mình: Gan "trắng xóa", nhiễm mỡ nặng

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện vòng eo của người đàn ông lên tới 112cm, vượt xa ngưỡng khuyến cáo đối với nam giới.

Nhiều người cho rằng chỉ cần không uống rượu bia thì gan sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo một thói quen tưởng chừng vô hại - uống đồ uống có đường mỗi ngày - cũng có thể khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng.

Đó là trường hợp của một người đàn ông 35 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc). Do công việc bận rộn, anh thường ăn cơm hộp vào bữa trưa và gần như ngày nào cũng mua thêm một ly trà sữa hoặc trà pha sẵn có đường để uống tại văn phòng. Thói quen này kéo dài nhiều năm, cộng với việc ít vận động vì phải ngồi làm việc liên tục, khiến cân nặng và vòng bụng tăng nhanh mà bản thân không quá để ý.

Kết quả khám sức khỏe khiến ai cũng bất ngờ

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện vòng eo của người đàn ông lên tới 112cm , vượt xa ngưỡng khuyến cáo đối với nam giới.

Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số triglycerid (mỡ máu trung tính) ở mức 239 mg/dL, cao hơn nhiều so với mức bình thường dưới 150 mg/dL. Đáng chú ý nhất, siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh gan "trắng xóa" - dấu hiệu của gan nhiễm mỡ mức độ trung bình đến nặng. Người bệnh đồng thời được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và đái tháo đường nếu không thay đổi lối sống.

Vì sao đồ uống có đường lại gây hại cho gan?

Theo bác sĩ điều trị, gan nhiễm mỡ không chỉ liên quan đến rượu bia mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với việc tiêu thụ quá nhiều đường, tinh bột tinh chế, đồ uống ngọt và tổng lượng calo dư thừa.

Đặc biệt, nhiều loại trà sữa, nước ngọt hay đồ uống pha sẵn sử dụng siro ngô giàu fructose (high-fructose corn syrup) làm chất tạo ngọt. Lượng fructose này chủ yếu được chuyển hóa tại gan. Khi nạp quá nhiều, gan sẽ chuyển phần đường dư thành chất béo, lâu dần tích tụ trong tế bào gan và hình thành gan nhiễm mỡ.

Nếu tình trạng kéo dài mà không được kiểm soát, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan mạn tính, xơ gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan. Đồng thời, đây cũng là yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Hạn chế đồ uống có đường, ưu tiên lối sống lành mạnh

Để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, các chuyên gia khuyến nghị:

Hạn chế trà sữa, nước ngọt và các loại đồ uống nhiều đường.

Giảm thực phẩm giàu đường, tinh bột tinh chế và chất béo bão hòa.

Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein.

Duy trì vận động đều đặn, tránh ngồi quá lâu.

Kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường về gan.

Các bác sĩ cũng lưu ý rằng gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu thường không gây triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi tổn thương gan đã tiến triển. Chính vì thế, việc giảm đồ uống có đường và xây dựng lối sống lành mạnh từ sớm là cách hiệu quả để bảo vệ lá gan.