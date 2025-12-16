Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham 4 loại cá này

Tiểu đường là một bệnh mạn tính đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới mỗi ngày có hơn 4.500 người chết vì tiểu đường. Còn tại Việt Nam, theo công bố của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF) năm 2021, thì mỗi năm nước ta có tới 52.700 bệnh nhân đái tháo đường tử vong, tương ứng gần 150 người tử vong mỗi ngày.

Trong việc quản lý tiểu đường, chế độ ăn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Các bác sĩ khuyên rằng người tiểu đường nên chú ý lựa chọn thực phẩm hằng ngày, thà ăn nhiều thịt còn hơn tiêu thụ những món tưởng vô hại nhưng lại gây hại nghiêm trọng. Và cá là một trong số đó.

Trên thực tế, không tồn tại khuyến cáo y khoa nào cho rằng người mắc đái tháo đường có “4 loại cá tuyệt đối không được ăn”. Tuy nhiên, với đặc thù rối loạn chuyển hóa đường và mỡ, một số loại cá có hàm lượng chất béo cao, purin cao hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chuyển hóa, vì vậy người bệnh nên hạn chế, chứ không phải kiêng hoàn toàn.

1. Cá thu đao

Cá thu đao có hàm lượng chất béo tương đối cao. Với người đái tháo đường, chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm giảm độ nhạy insulin, gây khó kiểm soát đường huyết.

Nếu sử dụng thường xuyên, chế độ ăn giàu chất béo còn làm tăng nguy cơ tim mạch, vốn đã cao sẵn ở người đái tháo đường.

2. Cá mòi

Cá mòi cũng thuộc nhóm cá béo. Dù giàu dinh dưỡng, việc ăn quá thường xuyên hoặc với lượng lớn có thể làm dao động đường huyết và lipid máu, không có lợi cho kiểm soát bệnh lâu dài.

3. Cá hồi

Cá hồi nổi tiếng giàu axit béo Omega-3, tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, đây cũng là loại cá có năng lượng và chất béo cao.

Với người đái tháo đường đang cần kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu, ăn nhiều cá hồi có thể phản tác dụng nếu không điều chỉnh tổng năng lượng trong khẩu phần.

4. Cá ruy băng

Cá ruy băng không chỉ nhiều chất béo mà còn chứa hàm lượng purin cao, có thể ảnh hưởng đến axit uric máu.

Ở người đái tháo đường, rối loạn đường huyết thường đi kèm rối loạn chuyển hóa khác, nên việc ăn nhiều cá ruy băng có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Lưu ý thêm về kim loại nặng

Người đái tháo đường cũng nên hạn chế các loại cá có nguy cơ tích lũy thủy ngân cao, bởi thủy ngân có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết và chuyển hóa. Điều này không đồng nghĩa với việc cấm ăn, mà cần ăn vừa phải, chọn nguồn cá an toàn, phù hợp với tình trạng sức khỏe tổng thể.

Nguyên tắc quan trọng cho người đái tháo đường khi ăn cá

Chế độ ăn của người đái tháo đường nên được xây dựng theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, bảo đảm cân đối giữa đạm, chất béo, tinh bột và năng lượng tổng thể. Trong giới hạn hợp lý, ngay cả các loại cá béo vẫn có thể mang lại lợi ích tim mạch nhờ Omega-3, miễn là tổng lượng chất béo và calo trong ngày được kiểm soát chặt chẽ.

Nói cách khác, vấn đề không nằm ở việc “ăn hay không ăn cá”, mà nằm ở ăn bao nhiêu, ăn bao lâu một lần và ăn trong bối cảnh chế độ ăn tổng thể như thế nào.

Nguồn và ảnh: Baidu