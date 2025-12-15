6 loại thực phẩm quen thuộc giúp cơ thể tự sản sinh keratin

Tóc mỏng, dễ gãy rụng hay móng tay yếu, dễ tách lớp là tình trạng phổ biến ở nhiều người, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng, môi trường ô nhiễm và thói quen làm đẹp bằng hóa chất ngày càng tăng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm chăm sóc bên ngoài, dinh dưỡng mới là yếu tố quyết định giúp cơ thể tự tái tạo và nuôi dưỡng keratin loại protein cấu tạo nên tóc, móng và lớp biểu bì da.

Điều đáng lưu ý là cơ thể không hấp thụ keratin trực tiếp từ thực phẩm, mà cần vitamin, khoáng chất và acid amin để tự tổng hợp. Vì vậy, chế độ ăn đúng cách có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng tóc và móng theo hướng bền vững.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm được đánh giá là nguồn bổ sung keratin tự nhiên hiệu quả.

1. Trứng

Trứng chứa hàm lượng biotin (vitamin B7) cao dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất keratin. Bên cạnh đó, protein trong trứng cung cấp nguyên liệu để xây dựng cấu trúc tóc.

Nên ăn trứng luộc hoặc hấp để giữ nguyên hàm lượng vi chất.

2. Hành tây

Hành tây chứa N-acetylcysteine, chất chống oxy hóa được chuyển hóa thành L-cysteine – một phần cấu trúc chính của keratin. Ngoài ra, folate trong hành giúp nang tóc khỏe mạnh và thúc đẩy tăng trưởng.

Có thể sử dụng trong salad, súp hoặc xào nhanh để giữ trọn dưỡng chất.

3. Cá hồi

Cá hồi không chỉ giàu protein mà còn chứa omega-3, biotin và vitamin D, giúp cân bằng dầu trên da đầu, giữ tóc bóng khỏe và hỗ trợ giảm gãy rụng.

Các chuyên gia khuyến nghị dùng 2–3 lần/tuần.

4. Khoai lang

Khoai lang nổi bật nhờ hàm lượng beta-carotene, chất được chuyển hóa thành vitamin A thành phần hỗ trợ tổng hợp keratin và duy trì độ ẩm cho da đầu.

Ăn cùng dầu ô liu giúp tăng khả năng hấp thụ vitamin A.

5. Hạt hướng dương

Loại hạt này chứa vitamin E, biotin và vitamin B5, giúp bảo vệ keratin khỏi tác hại của gốc tự do và từ đó giảm tình trạng tóc khô xơ, dễ gãy.

Có thể trộn với sữa chua, salad hoặc dùng như món ăn vặt.

6. Tỏi

Tỏi giàu lưu huỳnh, nguyên tố tạo nên các liên kết giúp tóc và móng chắc khỏe hơn. Đồng thời, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên trong tỏi hỗ trợ kiểm soát gàu và giữ da đầu sạch.

Nên sử dụng trong nấu ăn thay vì bôi trực tiếp lên tóc để tránh kích ứng.

Dinh dưỡng đi kèm để tối ưu hóa quá trình sản sinh keratin

Bên cạnh 6 thực phẩm trên, cơ thể cần thêm:

Kẽm: có trong hạt bí, hàu, thịt đỏ

Vitamin C: hỗ trợ hấp thu sắt và thúc đẩy sản xuất collagen

Protein tổng hợp: có trong thịt, sữa chua Hy Lạp, các loại đậu



