5 công thức thanh lọc đường ruột, đẹp da: Mỗi ngày ăn 1 món sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh suốt mùa đông

Khi mùa đông đến, hầu hết mọi người đều thích ăn các món như lẩu, thịt nướng và món hầm. Cùng với thời tiết lạnh và hoạt động thể chất giảm sút, độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể – dẫn đến da xỉn màu, đầy hơi và vẻ ngoài thiếu sức sống. Thực ra, việc thải độc không cần đến các loại thực phẩm chức năng đắt tiền; chỉ một bát canh nóng hổi hoặc một món xào đơn giản cũng có thể làm được điều đó! Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 5 công thức thải độc dễ làm giúp làm ấm cơ thể và làm sạch đường ruột. Nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản và dễ thực hiện, và bạn có thể thưởng thức một món ăn khác nhau mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe và "nhẹ bụng" suốt mùa đông!

1. Canh củ cải trắng, rong biển và sườn heo

Đây là món canh "số một" giúp át đi vị béo ngậy và giảm cảm giác nhờn rít.

Canh sườn heo là một trong những món canh giàu dinh dưỡng, năng lượng và mang lại cảm giác ấm áp trong mùa đông. Khi thêm củ cải trắng và rong biển sẽ biến thành "thần dược loại bỏ mỡ thừa"! Củ cải trắng có thể thúc đẩy nhu động ruột, còn rong biển giàu chất xơ. Khi kết hợp với sườn heo, món canh sẽ tươi mát mà không hề ngấy. Sau khi uống, bạn sẽ cảm thấy ấm áp toàn thân và nó cũng giúp cơ thể loại bỏ chất béo.

Cách nấu: Chần sơ 500g sườn heo để loại bỏ tiết và tạp chất. Gọt vỏ, rửa sạch và cắt củ cải thành các miếng vừa ăn. Ngâm và rửa sạch 100g rong biển khô. Cho sườn heo và gừng thái lát vào nồi, đổ nước ngập, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1 giờ. Cho củ cải trắng và rong biển khô vào, ninh thêm 20 phút, nêm một chút muối và tiêu trắng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Chỉ cần một ngụm canh thôi cũng đã vô cùng ngon miệng; củ cải mềm, rong biển giòn, và ngay cả thịt cũng thanh mát, không ngấy. Bạn sẽ không cảm thấy nặng bụng sau khi ăn.

2. Cần tây xào nấm mộc nhĩ

Đây là món ăn "thanh lọc" đường ruột, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ăn càng nhiều.

Cần tây và mộc nhĩ là một bộ đôi hoàn hảo để giải độc! Cần tây giàu chất xơ, giúp "loại bỏ lượng dầu thừa" khỏi ruột, trong khi mộc nhĩ có khả năng hấp thụ mạnh, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Món ăn thanh mát và ngon miệng này có thể được nấu chỉ trong 5 phút, trở thành món ăn không thể thiếu để làm sạch vị giác trước bữa tối đêm giao thừa.

Cách nấu: Loại bỏ lá khỏi 2 cọng cần tây Mỹ, sau đó rửa sạch rồi thái thành từng khúc chéo. Ngâm 10g mộc nhĩ khô cho nở mềm rồi rửa sạch, xé nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối, rồi chần cần tây và mộc nhĩ trong 1 phút. Vớt ra, rửa lại với nước lạnh, sau đó để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Cho cần tây và mộc nhĩ vào xào trên lửa lớn trong 2 phút. Nêm một chút nước tương và muối, đảo đều là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Món ăn giòn, mềm và thơm ngon, với hương vị nhẹ nhàng. Ăn một đĩa này mỗi ngày có thể giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và làm cho làn da rạng rỡ hơn.

3. Cháo khoai lang và kê

Một loại "cháo thần kỳ" giúp làm ấm dạ dày và giải độc cơ thể.

Một bát cháo khoai lang và kê là bữa sáng ấm áp nhất trong mùa đông! Kê tốt cho lá lách và dạ dày; trong khi khoai lang giàu chất xơ và pectin, có thể thúc đẩy nhu động ruột và làm chậm sự tăng đường huyết, đặc biệt tốt cho cơ thể. Cháo nấu chín có vị ngọt, mềm và ấm, mang lại cảm giác dễ chịu từ dạ dày đến tim.

Cách nấu: Rửa sạch 50g kê và ngâm trong 30 phút. Gọt vỏ và thái hạt lựu một củ khoai lang. Cho kê và nước vào nồi, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 15 phút. Cho khoai lang vào và nấu thêm 20 phút nữa, hoặc cho đến khi cháo đặc lại và khoai lang mềm. Để có vị ngọt hơn, có thể thêm vài quả táo đỏ. Thành phẩm là một món ăn mềm, ngọt, bổ dưỡng và tốt cho dạ dày – lành mạnh hơn nhiều so với bánh ngọt, bánh mì kẹp hoặc bánh bao hấp!

4. Canh bí đao và tôm

Đây là món canh nấu rất nhanh chóng và dễ làm hơn thế các nguyên liệu sử dụng cho món canh này có thể giúp giảm sưng tấy và trừ ẩm.

Mùa đông thời tiết lạnh dễ làm mạch máu co lại, giảm lưu thông máu và dễ gây tích nướckhiến người ta dễ bị phù nề. Vì vậy bạn nhất định phải thử món canh bí đao tôm này! Bí đao có tác dụng lợi tiểu và giảm phù nề, trong khi tôm ít béo và giàu protein. Khi nấu cùng nhau, món canh có vị thanh mát và thơm ngon, chỉ cần một bát là có thể giúp bạn loại bỏ tình trạng mặt sưng phù.

Cách nấu: Gọt vỏ, rửa sạch và thái 200g bí đao thành các miếng vừa ăn. Ướp 100g tôm tươi đã bóc vỏ với rượu nấu ăn trong 10 phút để khử mùi tanh. Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát vào xào thơm. Cho tôm vào nấu đến khi tôm chuyển sang màu hồng và cong lại. Thêm lượng nước vừa phải vào và đun sôi. Sau đó cho bí đao rồi nấu đến khi chuyển màu hơi trong, nêm một chút muối và hành lá thái nhỏ. Nước dùng trong, đậm đà, bí đao mềm, tôm dai ngon. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy ấm áp toàn thân và nó cũng giúp cơ thể đào thải lượng nước dư thừa, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

5. Chè nấm tuyết, lê và củ hoa huệ

Một món tráng miệng, ngọt bổ dưỡng và giải độc cho phổi.

Thời tiết khô hanh của mùa đông không chỉ làm khô da mà còn dễ dẫn đến sự tích tụ "độc tố khô" trong cơ thể. Món canh nấm trắng, lê và củ huệ này có thể dưỡng ẩm phổi, giảm khô, giải độc và làm đẹp da. Nấm trắng giàu collagen thực vật, lê thanh nhiệt dưỡng ẩm phổi, củ huệ làm dịu thần kinh và giảm khô. Một bát canh này bổ dưỡng và dễ chịu.

Cách làm: Ngâm một cây nấm tuyết khô cho mềm, sau đó xé nhỏ. Gọt vỏ và bỏ lõi một quả lê, rồi cắt thành miếng. Rửa sạch 10g củ hoa huệ. Cho nấm tuyết, lê và củ huệ vào nồi sứ, thêm nước ngập, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 1 giờ, cho đến khi nấm tuyết tiết ra chất gelatin và nước dùng sánh lại. Thêm một chút đường phèn cho vừa ăn. Món chè này giàu collagen, giúp bổ phổi và giải độc cơ thể, đồng thời giúp da mềm mại và rạng rỡ