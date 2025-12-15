Pickleball hot rần rần, cầu lông chưa bao giờ "hạ nhiệt", còn tennis thì từ lâu đã là bộ môn quen mặt trong đời sống thể thao của nhiều người Việt. 3 môn nghe tưởng khác nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, chúng lại có rất nhiều điểm tương đồng: Cùng trong nhóm các môn thể thao đối kháng, cùng sử dụng vợt, cùng đòi hỏi các động tác xoay người nhanh, bật nhảy, đổi hướng liên tục, đặc biệt là sử dụng tay, cổ tay và chân với cường độ cao.

Chính sự giống nhau này khiến chấn thương khi chơi pickleball, cầu lông hay tennis cũng mang nhiều nét tương đồng. Từ cảm giác đau âm ỉ ở đầu gối, cổ chân, cho đến những cơn nhức mỏi cổ tay, khuỷu tay, vai… nếu không để ý, người chơi rất dễ chủ quan, nghĩ rằng chỉ là cơn đau mỏi bình thường.

Thực tế, theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương thể thao, đây chính là nhóm chấn thương điển hình và rất đáng cảnh báo với những bộ môn vợt đang ngày càng phổ biến này.

Những chấn thương thường gặp khi chơi pickleball, cầu lông, tennis

BSCKII Nguyễn Trọng Anh (Phó Chủ tịch Hội Y học Thể thao TP.HCM, chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương thể thao) cho biết, người chơi pickleball, cầu lông và tennis hãy cẩn thận với những chấn thương thường gặp sau:

Chấn thương chi dưới

Theo BS Nguyễn Trọng Anh, nhóm chấn thương hay gặp nhất khi chơi các môn này là:

- Viêm gân gót

- Viêm gân bánh chè

- Viêm gân tứ đầu đùi ở vùng đầu gối

Bên cạnh đó là những tổn thương cấu trúc nhỏ bên trong khớp, thường gặp nhất ở cổ chân và đầu gối, đặc biệt là tổn thương sụn khớp. Các dạng tổn thương này bao gồm dập sụn, viêm sụn, mòn sụn hoặc vỡ sụn.

"Những tổn thương này có thể gây đau khớp kéo dài, tràn dịch khớp, ảnh hưởng rõ rệt đến vận động hàng ngày", BS Nguyễn Trọng Anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, người chơi cũng dễ gặp:

- Tổn thương sụn chêm

- Tổn thương dây chằng

- Nặng hơn là đứt dây chằng chéo trước hoặc dây chằng xung quanh đầu gối

Đây đều là những chấn thương không thể xem nhẹ, bởi nếu để kéo dài, khả năng phải can thiệp điều trị chuyên sâu hoặc phẫu thuật hoàn toàn có thể xảy ra.

Chấn thương chi trên

Không chỉ phần chân, tay cũng là nơi rất dễ dính chấn thương khi chơi pickleball, cầu lông hay tennis.

Theo BS Nguyễn Trọng Anh, vùng cổ tay là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, phổ biến là viêm gân, trong đó thường gặp:

- Viêm gân duỗi ngón cái

- Viêm gân gập, duỗi cổ tay

- Đặc biệt, những người chơi vợt chắc chắn không còn xa lạ với khái niệm Tennis Elbow, tức viêm gân vùng mặt ngoài của khuỷu tay. Bên cạnh đó còn có Golf Elbow, là viêm gân mặt trong khuỷu tay.

Các tổn thương này tuy không "ầm ĩ" ngay từ đầu nhưng lại gây đau dai dẳng, giảm lực tay rõ rệt, khiến việc đánh cầu, đánh bóng trở nên khó khăn hơn từng ngày.

Chấn thương vai

Một vị trí khác cũng rất dễ bị tổn thương là khớp vai. Theo BS Nguyễn Trọng Anh, người chơi pickleball, cầu lông, tennis thường gặp viêm gân chóp xoay, đặc biệt khi thực hiện các động tác xoay vai lặp lại liên tục.

Ban đầu, chấn thương vai có thể chỉ gây mỏi nhẹ, nhưng nếu tiếp tục chơi với cường độ cao mà không điều chỉnh kỹ thuật hoặc nghỉ ngơi phù hợp, nguy cơ rách gân và giảm chức năng vận động vai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Một điểm đáng lưu ý được BS Nguyễn Trọng Anh chia sẻ là viêm gân nếu không được điều trị đúng cách sẽ không đơn thuần dừng lại ở cảm giác đau. Cụ thể, viêm gân kéo dài có thể dẫn đến:

- Rách gân

- Kéo theo các bệnh lý khác như thoát vị đĩa đệm vùng lưng và cổ

- Các chấn thương do quá tải cơ bắp, bao gồm căng cơ, rách cơ, chuột rút

Điều này lý giải vì sao nhiều người ban đầu chỉ đau một khớp nhỏ, nhưng càng chơi càng thấy đau lan sang nhiều vùng khác trên cơ thể.

Lưu ý quan trọng cho người chơi pickleball, tennis và cầu lông

Theo BS Nguyễn Trọng Anh, khi có dấu hiệu đau khớp, đau gân, người chơi cần không nên chịu đựng đau đớn hay tiếp tục tập luyện. Thay vào đó, hãy đến khám với bác sĩ chuyên khoa về thể thao để:

- Nhận diện chính xác loại chấn thương đang gặp phải

- Được tư vấn phương pháp điều trị và phục hồi phù hợp

- Điều chỉnh cường độ, kỹ thuật tập luyện nhằm tránh tái phát

Chơi thể thao để khỏe hơn là mục tiêu đúng, nhưng chơi đúng cách và lắng nghe cơ thể mới là chìa khóa để bạn gắn bó lâu dài với pickleball, cầu lông hay tennis hay bất cứ môn thể thao nào, mà không phải “đánh đổi” bằng những chấn thương âm ỉ kéo dài.

Nếu thấy cơ thể lên tiếng, đừng phớt lờ. Đi khám sớm, xử lý đúng, bạn sẽ quay lại sân chơi nhanh, an toàn hơn rất nhiều và có được cơ thể khỏe mạnh đáng mơ ước.