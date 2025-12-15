Cứu sống bệnh nhi thoát vị hoành nghẹt nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và can thiệp ngoại khoa khẩn cấp một trường hợp bệnh nhi 29 tháng tuổi (Hà Tĩnh) trong tình trạng nguy kịch do thoát vị hoành nghẹt - bệnh lý hiếm gặp nhưng có nguy cơ tử vong cao nếu xử trí chậm trễ.

Theo bệnh sử, khoảng 6 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhi bị ngã khi đang chơi tại nhà. Sau tai nạn, trẻ xuất hiện đau ngực, đau bụng dữ dội và nôn ra máu tươi. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện tuyến huyện, nơi ghi nhận tràn máu, tràn khí màng phổi và lập tức chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng. Ekip cấp cứu nhanh chóng đặt nội khí quản, đặt sonde dạ dày, ghi nhận máu tươi theo sonde. Kết quả siêu âm bụng và chụp CLVT lồng ngực cho thấy tình trạng thoát vị hoành nghẹt với nhiều tạng ổ bụng chui lên khoang ngực, làm xẹp hoàn toàn phổi trái và đẩy tim lệch sang phải. Trẻ được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để cứu tính mạng.

Trong ca mổ, các bác sĩ phát hiện dạ dày, đại tràng ngang, ruột non và lách thoát vị hoàn toàn lên khoang màng phổi trái. Cổ thoát vị bị thắt nghẹt khiến các tạng tím tái, thiếu máu nuôi nghiêm trọng, nguy cơ hoại tử cao. Ekip tiến hành giải phóng nghẹt, đưa các tạng về ổ bụng, theo dõi khả năng hồi phục. Sau giải áp, các quai ruột dần hồng trở lại. Lỗ khuyết cơ hoành kích thước khoảng 5x5 cm được khâu kín và đặt dẫn lưu màng phổi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt. Sau 48 giờ, trẻ được cai máy thở, tiếp xúc trở lại với mẹ. Đến ngày hậu phẫu thứ 7, tình trạng ổn định, các chỉ số hô hấp và tuần hoàn cải thiện rõ, bệnh nhi được xuất viện.

Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết đây là tình huống ngoại khoa tối khẩn cấp. Nếu chậm trễ phẫu thuật, nguy cơ hoại tử tạng và tử vong là rất cao. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác khi trẻ có biểu hiện đau bụng đột ngột, nôn ói, chướng bụng kèm khó thở, đau ngực, tím tái, nhất là sau chấn thương, để đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất.