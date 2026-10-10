Ngày càng nhiều chị em mắc ung thư vú, bác sĩ nhắc: 4 món này ngon mấy cũng "ăn ít lại"

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất và cũng có tỷ lệ tử vong cao nhất với nữ giới. Vì vậy, muốn phòng bệnh, hãy học cách kiềm chế trước những món "sướng miệng, hại thân" dưới đây.

Ung thư vú là căn bệnh ác tính có thể xảy ra ở cả nam và nữ, nhưng phụ nữ chiếm phần lớn số ca mắc. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới ghi nhận khoảng 2,26 triệu ca ung thư vú mới vào năm 2020. Con số này tăng lên khoảng 2,3 triệu ca năm 2022 và lên tới 2,43 triệu ca vào năm 2024. Ung thư vú hiện là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu. Sự gia tăng của bệnh lý này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó chế độ dinh dưỡng mất cân bằng đóng vai trò tác động vô cùng lớn.

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất và cũng có tỷ lệ tử vong cao nhất với nữ giới (Ảnh minh họa)

Trường hợp của người phụ nữ do họ Lâm do bác sĩ Tiền Chính Hồng (Qian Zhenghong)chuyên gia Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) tchia sẻ gần đây trên Doctor is so hot là một minh chứng đau lòng.

Bảy năm trước, người phụ nữ này từng trải qua cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3. Dù đã may mắn phẫu thuật và hóa trị thành công, cô lại chủ quan không chịu thay đổi lối sống. Cho rằng bệnh đã khỏi hoàn toàn, cô quay lại thói quen ăn uống vô độ, đặc biệt là niềm yêu thích cuồng nhiệt với các loại thịt chế biến sẵn và thường xuyên ăn xúc xích lợn trừ bữa.

Chính thói quen cố chấp này đã nạp vào cơ thể lượng lớn chất béo bão hòa, phụ gia và nitrit suốt nhiều năm. Hậu quả là cô rơi vào tình trạng tăng cân mất kiểm soát, kéo theo gan nhiễm mỡ nặng và tiểu đường. Việc béo phì và tích tụ mỡ thừa liên tục kích thích mô mỡ tiết ra estrogen nội sinh, cộng thêm tình trạng viêm mạn tính toàn thân đã tạo nên môi trường cực kỳ độc hại. Điều này không chỉ khiến nguy cơ tái phát khối u ở tuyến vú mà trong đợt tái khám mới nhất, bác sĩ bàng hoàng phát hiện cô đã mắc thêm căn bệnh ung thư thứ hai: ung thư đại trực tràng.

Thông qua ca bệnh phức tạp này, bác sĩ Tiền Chính Hồng nhắc nhở có 4 nhóm thực phẩm dù ngon miệng hay bổ dưỡng đến đâu chị em cũng nên hạn chế để bảo vệ bản thân:

1. Các loại thịt chế biến sẵn

Các sản phẩm thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng hay thịt xông khói vốn là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, việc ăn quá thường xuyên sẽ nạp vào cơ thể hợp chất N nitroso và nitrit, những chất phụ gia tạo màu và bảo quản đã được WHO xếp vào nhóm nguy cơ cao.

Ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn, nhất là thịt đỏ làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư (Ảnh minh họa)

Khi tiêu thụ vô tội vạ, các hợp chất này không chỉ làm tăng 18% nguy cơ ung thư đại trực tràng mà còn tạo ra các gốc tự do gây tổn thương ADN của tế bào lành. Tình trạng viêm mạn tính kéo dài từ đường tiêu hóa sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, cản trở khả năng tự tầm soát và tiêu diệt các tế bào biến đổi bất thường tại tuyến vú.

2. Các sản phẩm bổ sung phytoestrogen liều cao và nội tiết tố đậm đặc

Nhiều chị em có thói quen tự ý bổ sung các sản phẩm như sữa ong chúa, mầm đậu nành dạng tinh chất cô đặc hay các loại thực phẩm chức năng truyền miệng với mong muốn níu giữ tuổi xuân.

Mặc dù thực phẩm tự nhiên chứa phytoestrogen rất an toàn, việc lạm dụng các dạng chiết xuất cô đặc lại cung cấp lượng lớn hoạt chất có cấu trúc tương tự estrogen vào cơ thể. Việc dư thừa hormone tăng trưởng này vô tình kích thích các thụ thể nội tiết ở tuyến vú, thúc đẩy sự tăng sinh bất thường của các tế bào và làm gia tăng nguy cơ hình thành khối u ác tính ở những người có cơ địa nhạy cảm.

3. Thực phẩm chiên rán tích tụ chất béo bão hòa

Đồ ăn chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao sinh ra lượng lớn chất béo chuyển hóa và acrylamide. Việc nạp quá nhiều chất béo bão hòa khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng thừa cân và béo phì.

Các nghiên cứu y khoa chứng minh rằng mô mỡ dư thừa ở phụ nữ béo phì đóng vai trò như một cơ quan sản xuất estrogen nội sinh. Lượng hormone dư thừa tích tụ từ mô mỡ này liên tục kích thích các mô tuyến vú phân chia không kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm mống ung thư phát triển.

4. Thực phẩm chứa nhiều đường

Bánh ngọt, nước đắng hay thực phẩm chế biến từ tinh bột chế biến sâu khiến nồng độ đường trong máu tăng vọt ngay sau khi ăn. Để xử lý lượng đường này, tuyến tụy buộc phải tiết ra lượng lớn hormone insulin.

Nhiều chị em không biết uống quá nhiều nước ngọt, ăn bánh ngọt vô tôi vạ cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú (Ảnh minh họa)

Sự tăng cao liên tục của nồng độ insulin trong máu sẽ kích thích gan sản xuất yếu tố tăng trưởng giống insulin IGF 1. Hợp chất này đóng vai trò như một chất thúc đẩy các tế bào tổn thương nhân bản nhanh chóng, đồng thời ngăn cản quá trình tự diệt tự nhiên của các tế bào biến tính tại tuyến vú.

Bên cạnh việc kiềm chế các nhóm thực phẩm trên, chị em cũng cần hạn chế tối đa rượu bia và đồ ăn quá nhiều dầu mỡ để tránh gây xáo trộn hormone và tích tụ độc tố. Tuy nhiên, ăn uống lành mạnh mới chỉ là một nửa chặng đường. Để phòng ngừa ung thư vú hiệu quả, bác sĩ Tiền Chính Hồng nhắc cần kết hợp tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thư thái, đồng thời duy trì thói quen tự kiểm tra vú tại nhà hàng tháng và chủ động đi tầm soát định kỳ 6 đến 12 tháng một lần để bảo vệ sức khỏe bản thân tốt nhất!

Nguồn và ảnh: ETtoday, Asia One, Sina