Người phụ nữ ăn đều đặn 1 quả trứng gà luộc mỗi sáng để "cứu gan", 1 năm sau đi khám nhận kết quả bất ngờ

Đến cả người thân khi thấy người phụ nữ này ăn trứng gà luộc đều đặn vào 7 giờ sáng hàng ngày cũng bắt đầu lo lắng, liên tục khuyên bà dừng lại. Nghe phản ứng của bác sĩ còn khiến họ ngỡ ngàng hơn!

Bà Lý Mẫn năm nay 63 tuổi (sống tại Sơn Đông, Trung Quốc). Hơn 1 năm trước, bà từng đứng ngồi không yên khi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy bà bắt đầu bị tăng mỡ máu đi kèm tình trạng gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ. Dù bác sĩ trấn an rằng bệnh chưa ở giai đoạn nguy hiểm và hoàn toàn có thể kiểm soát nếu thay đổi lối sống, bà vẫn vô cùng lo lắng cho lá gan của mình.

Quyết tâm cứu lấy sức khỏe, bà Lý lập tức lao vào tìm hiểu các phương pháp cải thiện chế độ ăn uống. Thay vì tìm đến những liệu pháp đắt đỏ hay vô số lời đồn truyền miệng phức tạp, bà quyết định cắt giảm toàn bộ thực phẩm chiên rán ngập dầu mỡ. Thay vào đó, người phụ nữ chọn cách chế biến thanh nhạt bằng phương pháp hấp luộc. Đặc biệt, đúng 7h sáng mỗi ngày, bà đều kiên trì ăn chuẩn xác 1 quả trứng gà luộc.

Đúng 7 giờ mỗi sáng, người phụ nữ này ăn 1 quả trứng gà luộc (Ảnh minh họa)

Thói quen đơn giản ấy được bà duy trì đều đặn suốt 365 ngày một năm không nghỉ một buổi nào. Mới đây, khi quay trở lại bệnh viện tái khám, chính bà Lý cũng phải ngỡ ngàng khi cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm. Chỉ số mỡ máu vốn từng vượt ngưỡng nay đã hạ về mức an toàn toàn diện. Bất ngờ hơn cả, hình ảnh siêu âm cho thấy tình trạng gan nhiễm mỡ của bà đã cải thiện rõ rệt, mô gan phục hồi vô cùng khả quan.

Cầm kết quả trên tay, bà Lý không giấu nổi sự vui mừng và chia sẻ với cả nhà rằng chính nhờ việc duy trì ăn 1 quả trứng luộc vào buổi sáng cùng lối ăn uống thanh nhạt đã giúp bà đẩy lùi căn bệnh này. Ai nấy đều ngỡ ngàng, không hiểu vì sao lại thế.

Lý giải về trường hợp của bà Lý, bác sĩ Phan Lâm Lợi, Bệnh viện Nhân dân số 2 Liêu Thành (Sơn Đông, Trung Quốc) khẳng định trứng gà là thực phẩm vàng cho sức khỏe tim mạch và lá gan nếu biết sử dụng đúng cách. Trứng cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào bao gồm vitamin A, B, D, E, K cùng omega 3, kẽm và đặc biệt là choline.

Bác sĩ Phan cho biết, nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ ra rằng những người duy trì ăn từ 4 đến 7 quả trứng mỗi tuần sở hữu nồng độ ApoA1 cao hơn hẳn. Đây là thành phần cốt lõi của cholesterol tốt HDL. Đồng thời, lượng cholesterol xấu LDL ở nhóm người này lại giảm đi đáng kể. Nhờ đó, thói quen ăn trứng giúp điều hòa mỡ máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch hiệu quả.

"Thành phần choline trong quả trứng đóng vai trò cực kỳ then chốt đối với người bị gan nhiễm mỡ. Choline đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển chất béo ra khỏi gan, ngăn ngừa tình trạng ứ đọng mỡ tại tế bào gan và làm giảm lượng cholesterol xấu.

Bên cạnh đó, hoạt chất lecithin có sẵn trong trứng gà hoạt động như một chất điều hòa cholesterol tự nhiên. Lecithin hỗ trợ phân tách cholesterol, ngăn chặn chúng tích tụ trong mạch máu và mô gan, từ đó thúc đẩy đào thải các thành phần chất béo có hại ra khỏi cơ thể", vị bác sĩ này giải thích thêm.

Tuy nhiên, bác sĩ Phan cũng đưa ra cảnh báo rằng người dân không nên thần thánh hóa bất kỳ một loại thực phẩm riêng lẻ nào. Việc chỉ ăn mỗi trứng gà mà bỏ qua các yếu tố sinh hoạt khác hoặc ăn quá nhiều trứng sẽ không thể tạo ra kỳ tích cho sức khỏe mà còn có thể gây hại.

Các chỉ số sức khỏe của bà Lý tốt lên không chỉ nhờ trứng gà luộ, mà là cả quá trình thay đổi lối sống (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, yếu tố then chốt giúp bà Lý phục hồi lá gan chính là sự kết hợp tổng hòa. Bà đã kiên quyết loại bỏ hoàn toàn các món ăn chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như thịt mỡ, đồ chiên xào nhiều dầu. Chính việc chuyển hướng sang đồ hấp luộc kết hợp với 1 quả trứng mỗi sáng, đi ngủ sớm, tập thể dục đều đặn mới có thển "cứu gan". Bác sĩ Phan khuyến khích mọi người nên học hỏi lối sống này để phòng ngừa các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch và gan nhiễm mỡ về lâu dài.

Ăn bao nhiêu trứng mỗi tuần là đủ và tác hại khi ăn nhiều quá mức Mặc dù trứng gà mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, các tổ chức y tế uy tín trên thế giới vẫn đưa ra khuyến cáo cụ thể về liều lượng tiêu thụ hàng ngày. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA nhận định người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên duy trì trung bình từ 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày hoặc khoảng 7 quả mỗi tuần để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Việc thần thánh hóa loại thực phẩm này và ăn quá mức cho phép sẽ vô tình gây ra những tác dụng phụ không mong muốn cho cơ thể: - Gia tăng áp lực lên hệ tiêu hóa khiến dạ dày dễ rơi vào tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và gây táo bón mạn tính. - Làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu ở những người có cơ địa nhạy cảm với cholesterol thực phẩm, từ đó xáo trộn chỉ số mỡ máu. - Tạo gánh nặng lớn cho gan và thận khi hai cơ quan này phải hoạt động quá tải để chuyển hóa và đào thải lượng protein dư thừa ra khỏi cơ thể. - Gia tăng nguy cơ tích tụ calo dẫn đến tăng cân mất kiểm soát nếu tiêu thụ nhiều trứng kết hợp với chế độ vận động thụ động.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Sohu