Bé gái 4 tuổi thường xuyên kêu đau chân, gia đình tưởng đau tăng trưởng, đi khám mới biết bé mắc "loại ung thư nguy hiểm nhất ở trẻ em"

Một bé gái 4 tuổi ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) từng khiến gia đình không khỏi ân hận khi những dấu hiệu đau chân ban đầu bị xem nhẹ.

Ban đầu, bé gái 4 tuổi ở Trung Quốc chỉ xuất hiện quầng thâm, bầm tím quanh mắt, sau đó lần lượt đau chân, đau bụng, chán ăn. Gia đình cho rằng trẻ thiếu ngủ, đau do tăng trưởng nên không đi khám ngay. Đến khi các triệu chứng ngày càng nặng, bé được phát hiện mắc u nguyên bào thần kinh - một trong những ung thư thường gặp ở trẻ nhỏ.

Một bé gái 4 tuổi ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) từng khiến gia đình không khỏi ân hận khi những dấu hiệu bất thường ban đầu bị xem nhẹ.

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Theo truyền thông Đài Loan, triệu chứng đầu tiên của bé là vùng da quanh hai mắt xuất hiện màu xanh tím, thâm bất thường. Người mẹ cho rằng con đang trong kỳ nghỉ hè, thường xuyên thức khuya sử dụng điện thoại nên quầng thâm xuất hiện do thiếu ngủ.

Sau đó, bé bắt đầu ăn uống kém, đau chân rồi đau bụng. Tuy nhiên, gia đình vẫn cho rằng đây chỉ là những vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ, trong đó tình trạng đau chân được nghĩ đến nhiều khả năng là đau tăng trưởng.

Chỉ đến khi các triệu chứng kéo dài và ngày càng rõ rệt, gia đình mới đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả khiến cả nhà bàng hoàng: bé mắc u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma), một loại ung thư hình thành từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành và chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ. Khi được chẩn đoán, bệnh đã ở giai đoạn M, thuộc nhóm nguy cơ cao.

Đối diện với tình trạng của con, người mẹ bật khóc và tự trách bản thân vì trước đó đã không chú ý đến những lời than đau chân, đau bụng của con.

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U nguyên bào thần kinh là gì?

U nguyên bào thần kinh là một khối u ác tính thường gặp ở trẻ nhỏ, xuất phát từ các tế bào của hệ thần kinh giao cảm. Khối u có thể hình thành ở nhiều vị trí, thường gặp ở tuyến thượng thận, ổ bụng nhưng cũng có thể xuất hiện ở vùng ngực hoặc xương chậu.

Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ nhỏ. Theo thông tin được Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan dẫn lại, hơn 90% trường hợp được chẩn đoán trước 5 tuổi.

Điều khiến bệnh dễ bị bỏ sót là những biểu hiện ban đầu thường không đặc hiệu. Trẻ có thể chỉ đau bụng, đầy bụng, khó tiêu hoặc mệt mỏi - những triệu chứng rất dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường.

Khi khối u phát triển hoặc di căn, trẻ có thể xuất hiện nhiều dấu hiệu khác nhau tùy vị trí tổn thương.

Đau xương, đau chân kéo dài, đi lại bất thường có thể xuất hiện khi bệnh ảnh hưởng đến xương. Trong khi đó, bầm tím hoặc sưng quanh mắt cũng là một dấu hiệu đáng chú ý nếu khối u đã lan đến vùng quanh hốc mắt.

Vì vậy, một đứa trẻ thường xuyên kêu đau chân không đồng nghĩa với đau tăng trưởng.

Khi nào đau chân ở trẻ cần được kiểm tra?

Đau tăng trưởng khá phổ biến ở trẻ, nhưng không phải mọi trường hợp đau chân đều có thể giải thích bằng quá trình phát triển của cơ thể.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu tình trạng đau kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc ngày càng tăng, đặc biệt khi đau đi kèm những biểu hiện bất thường khác.

Các dấu hiệu cần chú ý gồm:

Đau chân hoặc đau xương kéo dài, không rõ nguyên nhân.

Trẻ đi khập khiễng, thay đổi dáng đi hoặc không muốn vận động.

Đau bụng dai dẳng, bụng to hoặc xuất hiện khối bất thường.

Chán ăn, sụt cân, mệt mỏi kéo dài.

Da quanh mắt bầm tím, sưng bất thường mà không có chấn thương rõ ràng.

Sốt kéo dài hoặc tái diễn không tìm được nguyên nhân.

Những dấu hiệu này không đồng nghĩa trẻ mắc ung thư, bởi chúng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu bất thường, trẻ cần được bác sĩ thăm khám để tìm nguyên nhân.

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Điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh

Việc điều trị u nguyên bào thần kinh được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tuổi của trẻ, giai đoạn bệnh, đặc điểm gene, đặc điểm mô bệnh học và mức độ nguy cơ.

Với những trường hợp khối u còn khu trú, phẫu thuật có thể là phương pháp điều trị chính. Một số trẻ có thể không cần hóa trị.

Trong khi đó, nếu bệnh đã di căn hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, trẻ có thể cần phối hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị liều cao, xạ trị, ghép tế bào gốc tự thân và các liệu pháp thuốc phù hợp.

Trường hợp bé gái 4 tuổi trên một lần nữa cho thấy những biểu hiện tưởng như rất thông thường ở trẻ đôi khi cần được quan sát kỹ hơn.

Đặc biệt, nếu trẻ liên tục than đau chân, đau bụng hoặc có biểu hiện bất thường quanh mắt, cha mẹ không nên chỉ mặc định đó là đau tăng trưởng hay thiếu ngủ. Việc đưa trẻ đi khám sớm khi triệu chứng kéo dài giúp bác sĩ có cơ hội xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời nếu thực sự có bệnh lý nghiêm trọng.

Nguồn: Yahoo