35 căn hộ "dưỡng cư" trong tổ hợp 600 tỷ đồng ở Hà Nội: Đưa bệnh viện về nhà chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi ngày càng quan tâm đến chất lượng sống toàn diện, nơi nhu cầu cư trú không chỉ dừng lại ở không gian sống thuần túy mà gắn liền với hạ tầng y tế chuyên sâu.

Việc đưa vào vận hành mô hình "dưỡng cư" tích hợp chăm sóc sức khỏe tại trung tâm Hà Nội phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của phân khúc bất động sản y tế Việt Nam, bắt kịp xu hướng giải bài toán dân số già hóa mà nhiều quốc gia phát triển đang triển khai.

"Dưỡng cư" là gì?

Mô hình dưỡng cư là không gian sống dành cho người cao tuổi tích hợp sẵn dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt và y tế ngay tại nơi ở. Người dân sống tại đây vẫn tự do sinh hoạt, giao tiếp chứ không phải nằm viện điều trị, đồng thời có sẵn sự hỗ trợ y tế để an tâm hơn khi sức khỏe có biến động.

Người cao tuổi sử dụng dịch vụ tại Tổ hợp chăm sóc sức khỏe - Ảnh: Quang Thái/hanoimoi.vn

Trên thế giới, khái niệm này tương đồng với mô hình "assisted living" (nhà ở hỗ trợ sinh hoạt) hay các cộng đồng hưu trí đa cấp độ. Theo Viện Lão khoa Quốc gia Mỹ (NIA), đây là giải pháp dung hòa giữa việc sống độc lập tại nhà riêng và việc điều trị chuyên sâu tại cơ sở y tế. Người cao tuổi sở hữu không gian riêng tư, đồng thời nhận trợ giúp linh hoạt tùy theo khả năng tự chăm sóc của bản thân.

Tại Việt Nam, tổ hợp vừa ra mắt ở Giảng Võ (Hà Nội) là ví dụ điển hình khi tích hợp Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trung tâm phục hồi chức năng cùng khu căn hộ cao cấp trong một tòa nhà. Mô hình dưỡng cư mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi và sự an tâm cho cả gia đình.

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn khám sức khỏe cho người cao tuổi - Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Tối ưu hóa thời gian vàng cấp cứu: đội ngũ y bác sĩ và thiết bị chuyên dụng sẵn có ngay tại tòa nhà, giúp người cao tuổi không phải đối mặt với áp lực giao thông hay các thủ tục hành chính.

Chăm sóc sức khỏe chủ động và liên tục: trung tâm phục hồi chức năng đi kèm, tạo điều kiện cho người tuổi cao duy trì bài tập vật lý trị liệu, theo dõi chỉ số sức khỏe và quản lý các bệnh mãn tính.

Giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên: tạo ra không gian đệm cho người bệnh sau phẫu thuật hoặc trong giai đoạn hồi phục, góp phần giải tỏa áp lực giường bệnh cho các bệnh viện.

Tổ hợp Chăm sóc sức khỏe tại số 5 Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội - Ảnh: Lan Tống

Mô hình dưỡng cư giải quyết đúng bài toán của xã hội hiện đại khi nhiều người tuổi cao mắc bệnh mãn tính cần theo dõi y tế thường xuyên nhưng vẫn muốn duy trì cuộc sống tự chủ. Giải pháp này vừa giảm bớt gánh nặng di chuyển, chăm sóc cho các gia đình bận rộn, vừa giúp người cao tuổi tận hưởng cuộc sống tuổi già an toàn và thoải mái.

"Đưa bệnh viện về nhà" chăm sóc người cao tuổi

Lợi ích đầu tiên là giảm thiểu các chuyến đi khám chữa bệnh vất vả. Những người mắc bệnh mãn tính cần theo dõi định kỳ, người đang trong giai đoạn phục hồi chức năng hay đi lại khó khăn có thể tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi ở. Cách nói "đưa bệnh viện về nhà" của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chính là đưa hoạt động chăm sóc y tế đến gần hơn với cuộc sống thường ngày.

Mô hình dưỡng cư tích hợp dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt và y tế ngay tại nơi ở - Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Lợi ích thứ hai là khả năng duy trì cuộc sống tự chủ. Người cao tuổi vẫn sở hữu không gian sống riêng tư, giữ nếp sinh hoạt quen thuộc và giao tiếp tự do, đồng thời nhận được sự trợ giúp linh hoạt khi sức khỏe thay đổi. Điều này rất quan trọng bởi nhu cầu của một người 65 tuổi còn khỏe mạnh khác hoàn toàn so với người 85 tuổi cần hỗ trợ tắm rửa, đi lại hay dùng thuốc. Do đó, việc đánh giá thể trạng từng cá nhân để thiết lập kế hoạch chăm sóc riêng, thay vì áp dụng một gói dịch vụ cố định, chính là yếu tố then chốt.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong hướng dẫn chăm sóc tích hợp ICOPE, giá trị cốt lõi của dưỡng cư không nằm ở căn hộ đắt tiền hay thiết bị hiện đại mà ở quy trình theo dõi sức khỏe, khả năng phát hiện sớm các bất thường và sự phối hợp giữa các bộ phận y tế.

Khám bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người cao tuổi - Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đối với các gia đình Việt Nam, giải pháp này giúp giải tỏa đáng kể áp lực đưa đón, chăm nom, nhất là khi người cao tuổi cần theo dõi dài ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần chuyển đến sống ở khu dưỡng cư. Những người còn tự chủ vận động, được gia đình hỗ trợ có thể tiếp tục sống tại nhà và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Nếu có ý định chuyển đến khu dưỡng cư, người cao tuổi và con cháu nên cân nhắc ít nhất 3 vấn đề: Mức độ hỗ trợ thực tế hằng ngày, quy trình đánh giá chuyển tuyến khi sức khỏe biến động và chi phí chăm sóc, khám chữa bệnh được tính ra sao. Mô hình dưỡng cư lý tưởng là nơi giúp người già sống theo cách mình muốn, đồng thời nhận đúng mức hỗ trợ khi cần.