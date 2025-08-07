Nếu cơ thể nữ giới phát ra 5 tín hiệu này, cần TẦM SOÁT UNG THƯ cổ tử cung ngay!

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phụ khoa phổ biến nhất, nhưng lại thường bị bỏ qua ở giai đoạn đầu vì các triệu chứng không rõ ràng. Phát hiện muộn đồng nghĩa với nguy cơ đe dọa tính mạng. Nếu cơ thể bạn xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, đừng chần chừ bởi việc tầm soát sớm có thể giúp cứu sống chính bạn.

1. Chảy máu âm đạo bất thường

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất nhưng lại dễ bị xem nhẹ. Chảy máu ngoài chu kỳ kinh, ra máu sau khi quan hệ, hoặc ra máu dù đã mãn kinh... tất cả đều là những cảnh báo đỏ. Đặc biệt, nếu lượng máu không giống như kinh nguyệt thông thường (nhiều hơn, màu sẫm hoặc kéo dài bất thường), bạn cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay.

Ảnh minh họa

Ở giai đoạn đầu của ung thư cổ tử cung, hiện tượng này có thể thoáng qua. Nhưng nếu bỏ qua, bệnh có thể tiến triển nhanh và xâm lấn sâu vào các mô, gây tổn thương nghiêm trọng.

2. Dịch tiết âm đạo thay đổi

Âm đạo tiết dịch là bình thường, nhưng khi dịch có mùi hôi, màu bất thường (xanh, vàng, lẫn máu) hoặc lượng tiết ra nhiều bất thường thì bạn cần đặc biệt cảnh giác. Những thay đổi này thường xuất hiện do các tế bào ung thư phát triển tại cổ tử cung, gây rối loạn hoạt động của tuyến tiết dịch.

Nhiều phụ nữ nhầm lẫn triệu chứng này với viêm nhiễm thông thường và tự mua thuốc đặt. Tuy nhiên, nếu tình trạng không cải thiện sau vài ngày, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu.

3. Đau khi quan hệ tình dục

Đau khi quan hệ không chỉ là vấn đề sinh lý mà có thể là dấu hiệu của tổn thương tại cổ tử cung. Khi các khối u phát triển, chúng có thể gây chèn ép hoặc viêm loét vùng tử cung và/hoặc âm đạo, khiến việc giao hợp trở nên đau đớn.

Nếu bạn từng trải qua quan hệ tình dục bình thường nhưng gần đây lại thấy đau, rát, khó chịu thì đừng chủ quan. Đây là một trong những triệu chứng sớm của ung thư cổ tử cung mà rất nhiều người bỏ qua.

4. Đau vùng chậu, thắt lưng hoặc chân

Cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới, xương chậu, lưng dưới hay thậm chí đau hoặc sưng phù chân (đặc biệt là một bên) có thể do ung thư cổ tử cung đang chèn ép dây thần kinh hoặc mạch máu vùng chậu.

Ở một số trường hợp, cơn đau lan xuống bẹn và chân, kèm theo tê bì hoặc thay đổi màu da. Đây là triệu chứng thường gặp ở giai đoạn tiến triển và là dấu hiệu cho thấy khối u đang gây ảnh hưởng đến các mô lân cận.

Ảnh minh họa

5. Rối loạn tiểu tiện

Ung thư cổ tử cung có thể ảnh hưởng đến bàng quang và đường tiết niệu, gây ra các vấn đề như tiểu buốt, tiểu rắt, khó tiểu hoặc tiểu lẫn máu. Một số trường hợp còn có cảm giác mót tiểu liên tục, hoặc bị rò rỉ nước tiểu khi ho, vận động mạnh.

Nếu bạn không bị nhiễm trùng tiết niệu nhưng vẫn gặp những biểu hiện trên, rất có thể cổ tử cung đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thậm chí ung thư cổ tử cung đã ở giai đoạn nặng.

Lời khuyên: Ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc tầm soát bằng xét nghiệm Pap hoặc HPV định kỳ (khuyến cáo 1 năm 1 lần với phụ nữ từ 21 tuổi trở lên) là chìa khóa giúp bạn bảo vệ sức khỏe sinh sản và tính mạng. Ngoài ra, đừng bỏ qua việc tiêm ngừa vắc-xin HPV, quan hệ tình dục an toàn và duy trì vệ sinh vùng kín đúng cách. Còn khi gặp một hoặc nhiều dấu hiệu nêu trên, hãy đi khám phụ khoa càng sớm càng tốt dù chưa tới thời gian định kỳ.



