2 bệnh nhân trẻ ở TP.HCM suy đa cơ quan, nguy kịch vì sốt xuất huyết nặng

Trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang gia tăng, các y bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vừa tiếp nhận điều trị thành công hai bệnh nhân trẻ tuổi bị bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Chị M.T.N.Q, 33 tuổi, một nữ công nhân năng động, không ghi nhận bệnh lý mạn tính trước đây. Giữa tháng 6, chị đột ngột sốt cao, đau mỏi cơ nhiều. Tuy nhiên, sau hai ngày dùng thuốc hạ sốt, chị không khoẻ hơn như những lần cảm cúm thông thường mà ngày càng mệt mỏi, buồn nôn, ăn kém và đau âm ỉ vùng bụng. Chị nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng sốc, tổn thương gan, thận nặng. Tình trạng thoát huyết tương khiến máu cô đặc, huyết áp tụt kèm tràn dịch màng phổi dẫn đến suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp.

Hơn nữa, vi rút Dengue tấn công khiến gan, thận lần lượt bị tổn thương nặng nề, đẩy bệnh nhân vào tình trạng suy đa cơ quan với tỉ lệ tử vong rất cao. Chị được thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục, truyền dịch, truyền máu và các chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch và điều trị hỗ trợ các cơ quan đang suy yếu. Tuy nhiên, chị Q. phải đối mặt với nhiều đợt nhiễm trùng dai dẳng, phải dùng đến những loại kháng sinh mạnh nhất. May mắn là sau đó, tình trạng bệnh của chị Q dần ổn định, các cơ quan nội tạng dần được phục hồi sau hơn 3 tuần điều trị tích cực. Chị nhanh chóng được ngưng máy thở, chuyển khoa nhiễm tiếp tục điều trị và xuất viện về với gia đình của mình sau nhiều ngày chống chọi bệnh tật chết người này.

Chị M.T.N.Q và H.T.M lúc còn đang điều trị

Một trường hợp khác là H.T.M, 21 tuổi, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy M. đã được theo dõi sát, phát hiện và điều trị chống sốc đúng lúc, nhưng diễn tiến bệnh phức tạp phối hợp các bệnh cảnh nguy kịch của sốt xuất huyết. Thoát huyết tương ồ ạt kèm xuất huyết sau phúc mạc, rối loạn đông máu nặng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa cơ quan.

M. được các bác sĩ vừa hồi sức chống sốc, vừa can thiệp thở máy, lọc máu liên tục đồng thời thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm để truyền khẩn cấp lượng rất lớn các chế phẩm máu (khối hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh) nhằm bù lại lượng máu đã mất và ổn định chức năng đông máu.

BS CKII Trương Ngọc Trung, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc Người lớn, cho biết: “Người trẻ thường nghĩ rằng hệ miễn dịch tốt sẽ giúp họ lướt qua bệnh nhẹ nhàng. Nhưng thực tế cho thấy không phải như vậy, bệnh sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng trên chính những người trẻ, khoẻ. Chính hệ miễn dịch quá mạnh mẽ có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ra “cơn bão cytokin” làm tổn thương thành mạch, dẫn đến thoát huyết tương, sốc, tổn thương các cơ quan”.

Giai đoạn nguy hiểm của bệnh từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi bệnh nhân thường đã hạ sốt. Tâm lý “hết sốt là khỏi bệnh” khiến nhiều người mất cảnh giác, trong khi đây chính là thời điểm các biến chứng nguy hiểm nhất có thể xảy ra.

BS khuyến cáo người dân khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, cần sớm đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện ngay:

- Mệt mỏi, li bì, vật vã.

- Đau bụng.

- Nôn ói nhiều.

- Xuất huyết dưới bất kỳ hình thức nào (chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen).

- Tuyệt đối không tự ý đi truyền dịch vì có thể làm tình trạng bệnh phức tạp hơn.

Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là chủ động phòng tránh sốt xuất huyết bằng các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt, diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp nơi ở thông thoáng và tiêm vaccine ngừa sốt xuất huyết.