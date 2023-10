Netizen xôn xao bằng chứng kết quả The New Mentor được dàn xếp từ trước, Dược sĩ Tiến nói gì?

Vào tối 15/10, đêm chung kết chương trình Người Mẫu Toàn Năng - The New Mentor 2023 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM với màn tranh tài của 9 người mẫu. Vượt qua những cái tên khác, người mẫu Lê Thu Trang đội Lan Khuê đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại The New Mentor 2023. Với chiến thắng này, Lê Thu Trang sẽ nhận phần thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt, tham gia một sự kiện quốc tế trị giá 500 triệu đồng cùng nhiều phần quà, hợp đồng làm việc.

Á quân 3 thuộc về Vũ Thuý Quỳnh (đội Hương Giang), Á quân 2 thuộc về người mẫu Đỗ Thị Hương Giang (đội Hương Giang). Hai Á quân 1 thuộc về Mai Ngô (đội Thanh Hằng) và Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà). Kết quả Lê Thu Trang đăng quang khiến netizen vô cùng bất ngờ vì các đối thủ còn lại đều quá mạnh và nổi bật.

Ngay sau khi Lê Thu Trang được công bố là Quán quân chương trình, cư dân mạng đã rần rần rộ nghi vấn kết quả đã được dàn xếp từ trước. Netizen chỉ ra bằng chứng trong thumbnail video livestream đêm Chung kết, người đẹp sinh năm 1997 đứng ở vị trí chính giữa bức hình.

Trước thông tin lựa chọn Lê Thu Trang đăng quang để lấy lòng các super mentor, Dược sĩ Tiến đã lên tiếng làm rõ. "Lý do tại sao mọi người bỏ về tôi nghĩ là không nên hỏi tôi. Vì nếu hỏi tôi là sự suy đoán và bất cứ mọi sự suy đoán hay áp đặt nào từ tôi cũng là bất công đối với các chị. Nếu các bạn thắc mắc có thể hỏi các chị. Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi và các thí sinh có mặt ở đây chúc mừng và tất cả khán giả chúc mừng đã là điều rất vinh dự, tự hào. Tôi nghĩ kết quả này như thế nào, có xứng đáng, gây tranh cãi hay không hay cuối cùng tất cả các thí sinh có được gì sau chương trình hay không thì chúng ta chờ sau chương trình thì chúng ta sẽ biết.

Còn mối quan hệ của tôi với tất cả các chị, nếu như từ đầu mọi người hỏi câu là tôi cho kết quả này để dĩ hoà vi quý, lấy lòng mấy chị thì ngược lại câu hỏi mấy chị không hài lòng, bỏ về có mâu thuẫn với nhau hay không. Cho nên tôi nghĩ rằng mọi người muốn biết sự thật như thế nào thì hãy hỏi chính các super mentor", host The New Mentor chia sẻ.

Ngoài host và 4 vị super mentor, đêm chung kết còn chào đón sự xuất hiện của siêu mẫu Lukkade, NTK Moo Asava đến từ Thái Lan, Han Jaejin - Người đại diện SM Entertainment Vietnam, giám đốc sáng tạo Alex Fox…