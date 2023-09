Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đam mê drama ai cũng thấy, nhưng Hồ Ngọc Hà và ekip cũng đang bị cuốn theo?

Giữa tháng 8, The New Mentor lên sóng với định hướng sẽ là sân chơi cho những người mẫu chuyên nghiệp luôn hăng say hoạt động nhưng không tìm được chỗ đứng, "đưa vị thế của người mẫu lên tầm cao mới". Đưa được ai lên tầm cao mới chưa thì chưa rõ, nhưng chương trình sau 4 tập phát sóng khiến khán giả bày tỏ sự chán chường khi đây chính xác là sân chơi mang đầy tính cá nhân của Dược Sĩ Tiến, được làm ra để thỏa mãn niềm đam mê thời trang của Dược Sĩ Tiến, hay chính xác hơn là khát khao trở thành một mentor đầy quyền lực.

Những nhận xét không mang tính chuyên môn "anh thích thì anh say yes, anh không thích nên anh say no", những màn cho điểm thiếu hợp lý, luật chơi đổi tùy ý từ Dược Sĩ Tiến, đặc biệt những màn drama không thua kém các chương trình đối thủ dường như ngày càng khiến The New Mentor bớt sang hơn so với định hướng mà chương trình thuyết phục khán giả từ đầu mùa đến giờ.

Dậy sóng nhất mạng xã hội mấy ngày qua chính là màn đụng độ giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang ở tập 4 The New Mentor. Nguồn cơn của trận combat này chính là việc "nữ hoàng giải trí" liên tiếp mất học trò cưng ở vòng loại. Và việc Hoàng Yến - thí sinh được Hồ Ngọc Hà cho là tiềm năng với gương mặt high fashion nhất show - phải dừng chân sớm đã kích "ngòi nổ" khiến cô phải giận dữ quát thẳng mặt Hương Giang trên set quay. Hồ Ngọc Hà cho rằng Hương Giang chơi chiêu khi cố tình đưa các thí sinh tốt vào phòng loại, NSX cũng đi sai với tiêu chí đề ra ban đầu. Cái kết của tập 4 chính là việc Hồ Ngọc Hà kéo học trò ra về.

Clip - Màn tranh cãi dữ dội của Hồ Ngọc Hà và Hương Giang ở tập 4 The New Mentor

Sau tập 4, The New Mentor được thảo luận nhiều hơn nhưng tâm điểm không phải là thí sinh và đương nhiên cũng không phải là những thử thách hay chuyên môn trong chương trình - dù cho mức độ đầu tư và tính thẩm mỹ, hình ảnh trau chuốt cực kỳ đáng khen. Thời lượng dành cho các thí sinh ít đến mức nhiều nhân vật dường như "bốc hơi". Các gương mặt được kì vọng như Hương Giang, Chúng Huyền Thanh, Vũ Thúy Quỳnh... "mất hút", các phần thi lướt qua quá nhanh, không giúp bộc lộ được khả năng hay tâm lý của thí sinh - những người mà The New Mentor đáng ra phải hướng đến.

Thay vào đó, mọi sự tập trung chú ý của chương trình đổ dồn vào các HLV, mối quan hệ, các phát ngôn, hành động của các chị đại. Và chỉ sau một vài tập phát sóng, bỏ qua những hào nhoáng ban đầu, The New Mentor cũng sa vào vòng xoáy drama như bất kỳ một chương trình thực tế thời trang nào khác.

Khắp các diễn đàn MXH, netizen liên tục tạo meme hoặc đưa ra nhiều thuyết âm mưu về cơn thịnh nộ của Hồ Ngọc Hà với Hương Giang. Hồ Ngọc Hà chia sẻ nguyên nhân bức xúc là vì không hài lòng với kết quả cũng như muốn lên tiếng bảo vệ các thí sinh trong chương trình. Hương Giang cũng không kém cạnh khi có bài đăng đầy ẩn ý "Quyết định của Giang thì mọi người hãy tôn trọng đi", "dám chơi thì dám chịu". Không những vậy, những tin đồn ngoài lề về màn drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang cũng được lan truyền.

The New Mentor không phải là chương trình thực tế đầu tiên mà Dược Sĩ Tiến và Hương Giang bắt tay sản xuất. Trước đó, "cặp bài trùng" này đã từng đồng hành cùng nhau ở các gameshow như Đại Sứ Hoàn Mỹ, Quý Ông Hoàn Mỹ... Dù khai thác nội dung nào thì các chương trình của họ đều khiến công chúng "bội thực" với loạt drama. Còn nhớ cuộc chiến giữa Xuân Lan và Hà Anh từng tốn khá nhiều "giấy mực" của truyền thông sau mỗi tập The Next Gentleman. Ở Miss International Queen Vietnam, drama giữa thí sinh Huỳnh My và Á hậu Quỳnh Châu từng khiến MXH dậy sóng. Chính vì thế, sẽ không lạ lẫm nếu như The New Mentor cũng như vậy và y như rằng, điều đó đã xảy ra nhưng không ngờ người đứng ở đầu sóng ngọn gió lần này lại là Hồ Ngọc Hà.

Đã từng tham gia chương trình thực tế cộng với nhiều năm hoạt động ở showbiz thì Hồ Ngọc Hà đủ tỉnh táo để "thoát pressing" drama từ gameshow. Cách "nữ hoàng giải trí" hóa giải những tranh cãi tìm đến mình ở The Face Vietnam 2016 là minh chứng rõ nét. Tuy nhiên, đến The New Mentor, cô lại bùng nổ với drama cực căng. Hồ Ngọc Hà đã cho phép cái tên mình gắn liền với những drama - "gia vị" quá quen thuộc trong các gameshow của Dược Sĩ Tiến và Hương Giang. "Nữ hoàng giải trí" không ngại thể hiện thái độ ngay từ họp báo, cho đến các bài post trên MXH. Việc "cố tình" quên tag Hương Giang khi chia sẻ về dàn super mentor khiến khán giả bàn tán sôi nổi. Không những thế, Hồ Ngọc Hà còn ghi hình hẳn một đoạn chia sẻ sau drama, đăng tải lên kênh của T Production - nhà sản xuất được gọi là "người nhà" của cô.

Đến đây, nhiều người đặt ra câu hỏi: "Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đam mê drama ai cũng thấy, nhưng Hồ Ngọc Hà và ekip dường như cũng đang bị cuốn theo?", "Là Hồ Ngọc Hà cũng đang chủ động hòa mình vào dòng chảy drama ấy hay cô đang không kiềm chế được cảm xúc bản thân?"...

Nhiều người cho rằng có lẽ đã quá bức xúc với chương trình cũng như chiêu trò mà Hồ Ngọc Hà đùng đùng nổi giận, khác với sự điềm tĩnh thường thấy. Nhưng một số ý kiến nhận định việc Hồ Ngọc Hà công khai quát mắng Hương Giang trên set quay không phải không có lợi cho "nữ hoàng giải trí". Bằng chứng là những ngày qua, các bài đăng về Hồ Ngọc Hà xuất hiện dày đặc ở khắp các diễn đàn, lượng người ủng hộ cô chiếm phần lớn.

Trận chiến giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang sau cùng lại khiến độ bàn tán của khán giả về The New Mentor ngày một tăng cao. Ở góc độ của nhà sản xuất, hẳn đó cũng là một trong những điều mà Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đang miệt mài hướng tới. Màn xuất hiện vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng của Hà Hồ bên Dược Sĩ Tiến trong một buổi tiệc của team "nữ hoàng giải trí" gần đây càng khiến khán giả tin rằng những căng thẳng vừa qua là có chủ đích.

Chưa rõ bên trong câu chuyện như thế nào, là sự thật hay kịch bản, nhưng nhiều người cho rằng vẫn chỉ nên xem gameshow để giải trí, đừng quá tin vào một số giấc mộng hão huyền mà người ta quảng cáo. Sau cùng thì có thể mượn lời của chính Hồ Ngọc Hà: "Hương Giang đi thi là vì Hương Giang chứ không phải là vì chương trình", nhà sản xuất tới đây nhiều khi không phải vì những mục tiêu hoa mỹ mà họ truyền thông, đôi khi là vì chính họ mà thôi.