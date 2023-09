Hương Giang tuyên bố "dám chơi dám chịu", giữ nguyên một thái độ sau drama căng thẳng với Hồ Ngọc Hà

Những ngày qua, phân đoạn drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang ở The New Mentor thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Theo đó, "nữ hoàng giải trí" đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang vì cho rằng đàn em đã chơi chiêu loại đi những thí sinh mạnh, đi sai với tiêu chí của chương trình. Trong tập phát sóng, drama chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 3 phút, khép lại bằng hành động Hồ Ngọc Hà kéo học trò bỏ về.

Màn tranh cãi giữa Hương Giang - Hà Hồ phủ sóng MXH những ngày qua

Sau drama căng thẳng với đàn chị, Hương Giang đã có bài đăng thể hiện rõ thái độ ở The New Mentor: "Dám chơi game hết tay thì dám chịu thôi, không có gì phải giải thích nhiều. Đã tuyên bố game on ngay tập 2 rồi mà, quan trọng là giờ chị hỏi Lan Khuê nè: Bình thường em tập tạ, à nhầm, tập gym em tập như thế nào?". Qua chia sẻ của Hương Giang, có thể thấy cô vẫn không hối hận sau quyết định ở tập 4 The New Mentor , như những gì nữ HLV đã chia sẻ trong show: "Giang không có trách nhiệm phải bảo vệ đội của chị Hà".

Hương Giang tuyên bố "dám chơi dám chịu", không có gì phải giải thích khi chọc giận đàn chị

Ngay sau tập 4, không ít lời đồn đoán cho biết show có hẳn clip 1 tiếng xoay quanh drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang nhưng không được lên sóng. Khi bị cư dân mạng tràn vào trang cá nhân đòi clip full của phân cảnh này, Hương Giang đã lên tiếng đáp trả: "Chị không phải người cắt cũng không có bản full gì hết, bản phát sóng được duyệt bởi tất cả các bên liên quan cùng với ban kiểm duyệt rồi mới phát chứ có phải thích phát gì là phát đâu, em đòi chị lấy đâu ra?".



Hương Giang đáp trả khi netizen đòi clip full

Theo thông tin được lan truyền trên MXH, sau drama căng thẳng, Dược sĩ Tiến xoa dịu cơn phẫn nộ của Hồ Ngọc Hà bằng cách tặng một chiếc túi hiệu. Không những vậy, Hương Giang còn đích thân ra điểm diễn của Hồ Ngọc Hà xin lỗi. Kết quả sau đó êm đẹp và Hồ Ngọc Hà chấp nhận quay tiếp nhưng phía The New Mentor phải đảm bảo mọi thứ được công tâm nhất. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những drama ngoài lề được netizen lan truyền nhau, thực hư ra sao chỉ người trong cuộc hiểu rõ.