Danh tính thí sinh khiến Hồ Ngọc Hà đại chiến với Hương Giang: Gương mặt high fashion, tiềm năng vươn ra quốc tế

Tập 4 The New Mentor khép lại với kết quả team Hồ Ngọc Hà mất thêm 2 thí sinh, đó là Thanh Tuyền và Hoàng Yến. Nếu như Thanh Tuyền bị Hương Giang loại do sự thể hiện nhạt nhòa với 3 người còn lại trong vòng nguy hiểm, thì Hoàng Yến ra về sau câu hỏi ứng xử của Dược sĩ Tiến.

Việc này khiến "nữ hoàng giải trí" nổi cơn thịnh nộ và chất vấn trực tiếp với Hương Giang. Hồ Ngọc Hà cho rằng chương trình đã đi chệch khỏi tiêu chí ban đầu khi đã loại đi những gương mặt sáng và giữ lại thí sinh chỉ giậm chân tại chỗ. Sau đó, Hồ Ngọc Hà tức giận kéo học trò bỏ về giữa set quay.

Clip - Hoàng Yến team Hồ Ngọc Hà dừng bước ở tập 4 The New Mentor

Thanh Tuyền và Hoàng Yến ra về khiến team Hồ Ngọc Hà chỉ còn 2 thí sinh

Sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng về sự nóng giận của mình: "Hà nghĩ tiêu chí của chương trình tìm một người vừa high fashion vừa có thể làm new mentor trong tương lai. Rõ ràng Hoàng Yến là người rất high fashion, bạn ấy có những bức hình trong thử thách đều tốt, còn Tuyền thì có thể yếu hơn.

Hà cũng có nghĩ rằng Tuyền sẽ ra về nhưng Yến phải ở lại, tuy nhiên cũng không hiểu vì lý do gì mà các bạn loại luôn cả Yến, chính vì thế Hà có những bức xúc bởi nếu như Yến được đi thêm 1-2 tập mà không thấy được khả năng thì bạn ra về cũng không buồn, nên Hà nghĩ đây là kết quả mà Hà chưa hài lòng lắm".

Hồ Ngọc Hà không hài lòng khi Hoàng Yến dừng bước sớm

Có thể thấy, Hoàng Yến là học trò được Hồ Ngọc Hà đánh giá rất cao. Ngay từ tập 1, Hoàng Yến đã thể hiện rõ thế mạnh của cô là một người mẫu mạnh về high fashion. Với kiểu tóc tém cá tính cùng gương mặt góc cạnh khác biệt, Hoàng Yến tạo cho mình hình ảnh thương hiệu, dù vẻ ngoài lạ nhưng dễ gây ấn tượng.

Bên cạnh đó, chiều cao nổi bật cũng là lợi thế giúp Hoàng Yến dễ trở thành siêu mẫu trong tương lai. Ở vòng chọn đội, Hoàng Yến được Hồ Ngọc Hà và Hương Giang bấm chọn và cả hai super mentor đều nhận định Hoàng Yến có tố chất và nhiều cơ hội để phát triển không chỉ trong nước mà là ở sàn diễn quốc tế.

Hoàng Yến được đánh giá là gương mặt high fashion nhất nhì The New Mentor

Dù tham gia nghề mẫu hơn 2 năm nhưng Hoàng Yến tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm cũng như vận dụng nó rất tốt vào các thử thách. Xuyên suốt 4 tập vừa qua, học trò của Hồ Ngọc Hà luôn là thí sinh có hình chụp ở thử thách tốt, phong độ ổn định. Tuy nhiên, đứng trước Dược sĩ Tiến và câu hỏi ứng xử, Hoàng Yến đành dừng bước.

Những phần thi của Hoàng Yến đều để lại ấn tượng với khán giả

Theo dõi Hoàng Yến trên trang cá nhân, nữ người mẫu 21 tuổi gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính. Những shoot hình mà Hoàng Yến thực hiện đều thể hiện tính thời trang cao cấp. Hoàng Yến sở hữu thân hình và thần thái ấn tượng, phong cách tiệm cận với thời trang quốc tế, có nhiều tiềm năng để phát triển sự nghiệp trong làng mẫu.