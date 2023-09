Đến Hương Giang cũng mệt mỏi ra mặt với câu hỏi ứng xử ở The New Mentor, Dược sĩ Tiến sượng trân giải thích

Tối 1/9, tập 4 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023 chính thức lên sóng. Sau khi giành chiến thắng sít sao, Hương Giang chọn team Lan Khuê an toàn. Hồ Ngọc Hà phải đưa Thanh Tuyền và Hoàng Yến vào vòng nguy hiểm, Thanh Hằng chọn Tường Vân và Ngọc Ánh.

Trong phòng loại, Hương Giang đánh giá Thanh Tuyền có phần thể hiện mờ nhạt nhất trong số những người còn lại và quyết định cho Thanh Tuyền dừng cuộc chơi. Quyền loại thí sinh tiếp theo thuộc về host của chương trình.

Như mọi khi, Dược sĩ Tiến đặt ra một câu hỏi cho 3 người còn lại trước khi đưa ra quyết định. Ngay lập tức, Hương Giang mệt mỏi ra mặt chất vấn Dược sĩ Tiến: "3 bạn là 3 màu sắc qua rõ ràng, anh phải biết thí sinh nào tiệm cận hơn với danh hiệu The New Mentor, chứ suốt ngày hỏi khó hỏi dễ, đây đâu phải vòng thi ứng xử".

Clip - Hương Giang và Dược sĩ Tiến tranh luận việc đưa câu hỏi ứng xử cho thí sinh

Trước thái độ của Hương Giang, Dược sĩ Tiến cười gượng giải thích: "Điều quan trọng The New Mentor khác người mẫu ở chỗ tư duy, khả năng diễn đạt, trình bày. Việc anh đặt ra một câu hỏi khó là để các bạn thể hiện tư duy của mình và khi nói cho anh và mọi người được hiểu thì nghĩa là các bạn có khả năng truyền đạt. Tiến nghĩ rằng ngày hôm nay, Hương Giang có thể ngồi ở đây một phần là vì em có tư duy khác biệt, em có khả năng ăn nói tốt...". Ngay lúc này, Hương Giang chen ngang: "Thôi được rồi, câu hỏi đó là của anh, đó là ý kiến riêng của em là như thế".

Hương Giang cho rằng là host của chương trình thì hiểu tiêu chí để loại chứ không cần hỏi dễ khó. Còn Dược sĩ Tiến giải thích cách diễn đạt tư duy cũng là một trong những điều The New Mentor phải có

Sau đó, Dược sĩ Tiến tiếp tục đưa ra câu hỏi "Điều gì ít quan trọng nhất trên đời". 3 thí sinh Tường Vân, Ngọc Ánh và Hoàng Yến lần lượt đưa ra câu trả lời và cuối cùng, Dược sĩ Tiến quyết định chọn Hoàng Yến là người ra về.

Lựa chọn này đồng nghĩa việc Hồ Ngọc Hà chỉ trong 2 tập mất 4 thí sinh. Chương trình chỉ mới đi được nửa chặng đường nhưng trong đội chỉ còn 2 người khiến Hồ Ngọc Hà không khỏi tức giận và có màn tranh cãi nảy lửa với Hương Giang. Sau đó, "nữ hoàng giải trí" cùng học trò bỏ về.

Hoàng Yến (bìa phải) là người ra về sau câu hỏi ứng xử của Dược sĩ Tiến