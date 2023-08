Dược sĩ Tiến bị khui loạt ảnh quá khứ, visual được nhận xét quá khác biệt so với hiện tại

Mới đây, trên một số hội nhóm mạng xã hội, netizen đã khui lại những hình ảnh từ thời sinh viên của Dược sĩ Tiến khiến không ít người ngỡ ngàng. Cụ thể, vị host của The New Mentor lúc này đeo kính cận, chưa biết cách chải chuốt quần áo và đầu tóc nên trông hoàn toàn khác biệt so với hiện nay.

Những hình ảnh trong quá khứ của Dược sĩ Tiến gây chú ý với kiểu tóc, gương mặt hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Ngoài những bình luận tỏ ra thích thú với sự khác biệt giữa hai phiên bản Dược Sĩ Tiến quá khứ và hiện tại, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực thay đổi bản thân, để trở thành một phiên bản tốt hơn của anh.







Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng về màn biến đổi ngoạn mục này: - Ai chả có quá khứ. Quan trọng là hiện tại anh ý tốt lên rất nhiều. - Quan trọng là người ta đã thay đổi, lột xác thành công. - Chả ai sinh ra là đẹp từ trong trứng nước, hoa hậu hay hoa khôi cũng phải có những ngày lầm than cơ cực. Sinh viên bận học hành tiền đâu mà lo "đẹp" với "sang".

Dược sĩ Tiến tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến. Anh đăng quang ngôi vị Nam vương tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương người Việt thế giới 2017. Anh từng là tham gia nhiều chương trình như Siêu Mẫu Việt Nam, Chinh Phục Hoàn Mỹ, Quý Ông Hoàn Mỹ - The Next Gentleman và gần đây nhất là The New Mentor. Bên cạnh các hoạt động trong showbiz, anh còn là Giám đốc một trung tâm nghiên cứu - ứng dụng và đào tạo thẩm mỹ.