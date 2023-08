Gây tranh cãi nhất The New Mentor: Vai trò của Dược sĩ Tiến

Sau khi tập 2 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023 được lên sóng, các fan sắc đẹp đã có nhiều ý kiến trái chiều về màn loại trừ. Theo đó, 4 gương mặt phải vào vòng nguy hiểm là Trà My - Chúng Huyền Thanh (team Hương Giang) và Hồng Hạnh - Thiên Hương (team Thanh Hằng). Sau màn đánh giá, Hồ Ngọc Hà - HLV giành chiến thắng - là người đầu tiên đưa ra quyết định và "nữ hoàng giải trí" đã chọn Hồng Hạnh là người phải ra về.

Theo luật chương trình, HLV chiến thắng và host mỗi người sẽ loại 1 người

Phòng loại còn 3 người và quyền loại tiếp theo thuộc về host của chương trình - Dược sĩ Tiến. Trước khi đưa ra quyết định, Dược sĩ Tiến chia sẻ đã chọn được người ra về ngay từ khi 4 thí sinh bước vào vòng loại, tuy nhiên anh vẫn muốn tạo một cơ hội để thí sinh thay đổi kết quả. Sau đó, Dược sĩ Tiến yêu cầu 3 người còn lại trả lời câu hỏi "Nếu bạn có quyền năng nói chuyện với bất kỳ ai trên thế giới này thì ai sẽ là người mà bạn không muốn nói chuyện nhất?".

Lần lượt Thiên Hương, Trà My và Chúng Huyền Thanh trình bày quan điểm của mình. Xung phong trả lời đầu tiên, Thiên Hương dẫn dắt người xem đến câu chuyện thành công và truyền cảm hứng của mình và nếu được chọn, Thiên Hương sẽ không nói chuyện với người sẵn sàng bỏ cuộc. Tương tự, Trà My chọn không muốn nói chuyện với bản thân ở tương lai và Chúng Huyền Thanh không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về câu chuyện cá nhân và không muốn nói chuyện với người bỏ mặc gia đình.

Kết quả chung cuộc, Thiên Hương phải dừng bước. Dược sĩ Tiến cho biết Thiên Hương không phải là cái tên đầu tiên mà anh muốn loại nhưng sau màn trả lời câu hỏi, Dược sĩ Tiến thay đổi quyết định.

Clip - Phần trả lời câu hỏi do Dược sĩ Tiến đưa ra trong phòng loại

Sau câu hỏi ứng xử, Trà My và Chúng Huyền Thanh ở lại, qua đó bảo toàn lực lượng cho team Hương Giang

Sau khi tập 2 kết thúc, nhiều ý kiến cho rằng The New Mentor là chương trình về người mẫu nên các thử thách trong phòng loại nên tập trung yếu tố thời trang. Còn việc đưa ra câu hỏi để ứng xử đang là thừa thãi, không đúng chuyên môn và nó sẽ phù hợp hơn nếu đây là cuộc thi Hoa hậu.

Trên khắp diễn đàn, các fan thời trang cũng bày tỏ thái độ không đồng tình trước khả năng đánh giá của Dược sĩ Tiến. Ngoài việc có quyền được loại cuối cùng, Dược sĩ Tiến còn đảm nhận một trong 3 ghế giám khảo ở phần thi quyết định. Một số ý kiến cho rằng nên tách biệt vai trò của host ở các thử thách cũng như phòng loại. Dù là nhà đầu tư sản xuất The New Mentor nhưng phần thể hiện của Dược sĩ Tiến đang không được đánh giá cao vì thiếu chuyên môn và tính thuyết phục.