Lộ video đêm Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ghi hình vào ngày 6-7/9. Dù đêm thi quan trọng nói trên vẫn chưa lên sóng nhưng những hình ảnh và thông tin trong buổi ghi hình trực tiếp chung kết 1 đã được khán giả trường quay tung lên mạng xã hội. Theo đó, một tài khoản mạng tiết lộ dàn anh trai đi đến chung kết đều cháy hết mình trên sân khấu cuối cùng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tinh thần của họ lan tỏa đến toàn thể khán giả có mặt tại trường quay trong buổi ghi hình trực tiếp. Bên dưới khán đài, khán giả nhiệt tình cổ vũ các anh tài. Đồng thời, họ cũng không quên tri ân những thành viên trong ê-kíp sản xuất đã cống hiến làm nên thành công cho chương trình.

"Cảm xúc dặn lòng để ngày cuối bung ra hết. Thế nhưng khi thấy các anh bung hết sức mình cho sân khấu cuối cùng, trong lòng lại cảm thấy bồi hồi. Chương trình sắp kết thúc thật rồi sao? Và mình cảm thấy vô cùng xúc động khi các bạn khán giả cùng nhau hát vang ca khúc Hỏa Ca. Khoảnh khắc ấy thật đẹp và ý nghĩa. Cuối cùng, các bạn còn hát Chúc Bé Ngủ Ngon. Tất cả đều đã nán lại cảm ơn ê-kíp chương trình... Vỡ òa, thật sự trân trọng các bạn", một tài khoản MXH kể lại giây phút chứng kiến tình cảm yêu quý của khán giả đối với nghệ sĩ cũng như ê-kíp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Một khán giả có mặt xem trực tiếp buổi ghi hình chung kết tiết lộ dàn anh tài đều cháy hết mình trên sân khấu cuối cùng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã phát sóng được 10 tập. Sau đêm Công diễn 4 vào tối 7/9, 4 anh tài gồm Đăng Khôi, Neko Lê, Phạm Khánh Hưng và Nguyễn Trần Duy Nhất phải nói lời chia tay chương trình. Trước đó, đã có 5 anh tài phải dừng cuộc chơi sớm là Hà Lê, Hồng Sơn, Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR.

Đăng Khôi, Duy Nhất, Phạm Khánh Hưng và Neko Lê là 4 cái tên phải tạm dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sau đêm Công diễn 4

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách… Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

Tới thời điểm hiện tại, sức hút của chương trình cũng như cá nhân từng anh trai là khá lớn. Sau mỗi tập phát sóng, các chủ đề liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và dàn anh tài đều được bàn luận sôi nổi trên MXH.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang là một trong những show âm nhạc hot nhất hiện nay

Tuy nhiên, chương trình cũng vấp phải khá nhiều tranh cãi. Mới nhất là việc Tiến Luật giành chiến thắng trước Phan Đinh Tùng, S.T Sơn Thạch và Tuấn Hưng trong tiết mục solo ở Công diễn 3. Kết quả này khiến cộng đồng mạng lần nữa đặt câu hỏi về việc bình chọn của khán giả tại trường quay. Theo đánh giá của netizen, phần trình diễn của Tiến Luật chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí. Ở khía cạnh âm nhạc hay giọng hát anh không đủ thuyết phục để đánh bại 3 đối thủ còn lại. Trước việc bị cư dân mạng phản ứng tiêu cực, Tiến Luật lên tiếng xin lỗi về chiến thắng của mình. Dàn anh tài như Quốc Thiên, Tự Long, Cường Seven, Thành Trung, Tuấn Hưng sau đó đã bình luận động viên tinh thần Tiến Luật.

Tiết mục solo của Tiến Luật bị chê không xứng giành chiến thắng trong Công diễn 3

Trước đó, 350 khán giả ở trường quay của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng không ít lần gây tranh luận về phần bình chọn. Người xem trực tiếp có xu hướng bình chọn cho những anh tài quen mặt, tên tuổi đang hot trong showbiz. Chẳng hạn, ở tập mở màn, cựu thành viên nhóm Ngũ Cung Đỗ Hoàng Hiệp nhận kết quả thấp không tưởng dù có thể hiện cực cháy trên sân khấu, đã trở thành chủ đề gây bàn luận trên mạng xã hội thời gian dài.

Không chỉ vậy, nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng bị phản ứng tiêu cực khi bất ngờ bổ sung thêm 2 giải phụ Anh tài "mỏ hỗn" (chỉ những người thẳng thắn, dám nói ra mọi suy nghĩ, đôi khi hơi xéo xắt) và Anh tài "hạt nhài" (dùng để chỉ những người nói đùa nhưng không hài hước) vào cơ cấu giải thưởng chung. Trước đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chỉ có 7 giải phụ gồm Anh tài được yêu thích nhất, Anh tài truyền cảm hứng, Anh tài năng lượng, Nam thần quốc dân, Anh tài giải trí, Anh tài ấm áp và Anh tài có điệu nhảy sexy.

2 giải thưởng mới khiến khán giả tranh luận. Nhiều người cho rằng giải thưởng mới không có giá trị về mặt chuyên môn. Có khán giả gay gắt nhận xét Anh tài "mỏ hỗn" và Anh tài "hạt nhài" là giải thưởng nhảm nhí, và sẽ chẳng có anh tài nào cảm thấy tự hào khi nhận được.