Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã "hết chiêu"?

Vừa qua, tập 7 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở tập này, 30 anh tài không phải chịu áp lực biểu diễn song họ phải đấu trí căng thẳng với nhau để giành lợi thế trong Công diễn 3. Tuy nhiên, tổng thể nội dung của tập 7 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bị chê "lạc quẻ", đầu - đuôi không ăn nhập gì với nhau, đặc biệt không còn mang tinh thần của một show âm nhạc.

Nếu như phần đầu là những phút giây "xoắn não" để hiểu luật chơi mới cũng như việc dàn anh tài phải bày mưu tính kế để chọn bài hát phù hợp với nhà của mình, thì nửa cuối tập 7 lại là thử thách chẳng liên quan gì đến 1 show truyền hình về âm nhạc. Cụ thể, trước khi bước vào màn đấu giá bài hát, 30 anh tài phải lao vào thử thách nấu nướng để tích lũy thêm điểm hỏa lực. Họ thay phiên nhau hoàn thành món ăn với nguyên liệu có sẵn trong thời gian quy định. 4 chị đẹp Diệp Lâm Anh, H’Hen Niê, Quỳnh Lương và Khánh Vy là giám khảo chấm điểm.

Dẫu biết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cần có những hoạt động bên lề để tạo ra sự tương tác giữa các anh tài cũng như tăng sự hài hước, mới mẻ và đa dạng nội dung cho chương trình, song thử thách bếp núc nói trên vẫn gây thắc mắc lớn. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao nhà sản xuất không lựa chọn 1 thử thách liên quan đến âm nhạc, đúng với fomat chương trình và tính chất nghề nghiệp của nhiều anh tài để họ phô diễn kỹ năng, kiến thức thay cho thử thách vốn chẳng mang tính chuyên môn.

Việc biến 30 anh tài thành đầu bếp vừa không mới lạ, vừa khiến tập 7 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trở nên lê thê, nhàm chán. Ngoài ra, sự hiện diện của dàn khách mời nữ cũng bị đánh giá phí và không cần thiết, bởi họ chẳng để lại dấu ấn gì khi chỉ nếm đồ ăn, đưa ra nhận xét cá nhân rồi cho điểm.

Không ít ý kiến cho rằng, nên chăng san sẻ bớt các phân đoạn tập luyện, tập hát, nhảy, thu âm của dàn anh tài vào tập lần này, sẽ vừa không phải nhồi nhét quá nhiều vào các tập có màn trình diễn, mà vẫn đảm bảo những khán giả thích âm nhạc được theo dõi chương trình đúng tinh thần và mục đích ban đầu. Đây có thể là hệ quả đến từ việc quá tham lam từ phía nhà sản xuất, hoặc phải chăng là cách biên tập thiếu sự cân bằng.

Vừa qua, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng bị phản ứng tiêu cực khi bất ngờ bổ sung thêm 2 giải phụ Anh tài "mỏ hỗn" (chỉ những người thẳng thắn, dám nói ra mọi suy nghĩ, đôi khi hơi xéo xắt) và Anh tài "hạt nhài" (dùng để chỉ những người nói đùa nhưng không hài hước) vào cơ cấu giải thưởng chung. Trước đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chỉ có 7 giải phụ gồm Anh tài được yêu thích nhất, Anh tài truyền cảm hứng, Anh tài năng lượng, Nam thần quốc dân, Anh tài giải trí, Anh tài ấm áp và Anh tài có điệu nhảy sexy.

2 giải thưởng mới khiến khán giả tranh luận. Nhiều người cho rằng giải thưởng mới không có giá trị về mặt chuyên môn. Có khán giả gay gắt nhận xét Anh tài "mỏ hỗn" và Anh tài "hạt nhài" là giải thưởng nhảm nhí, và sẽ chẳng có anh tài nào cảm thấy tự hào khi nhận được. Do đó, theo các netizen, nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai "vui thôi đừng vui quá" mà làm mất chất chương trình.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng". Sau Công diễn 2, 3 "anh tài" phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR. Cả ba đều tự nguyện dừng lại để nhường cơ hội tỏa sáng, đến gần hơn với khán giả cho các anh em khác trong liên minh của mình.