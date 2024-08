Jun Phạm muốn “cưới” Tự Long, Bùi Công Nam muốn sống với một anh tài không phải Duy Khánh!

Anh trai vượt ngàn chông gai là show thực tế hot nhất trên sóng truyền hình hiện nay. Từ những tiết mục trên sân khấu cho đến chuyện hậu trường của dàn anh tài đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, 3 anh tài Jun Phạm, Thiên Minh và Bùi Công Nam đã xuất hiện trong một show hỏi đáp. Tại đây, họ đã có những chia sẻ thú vị về mối quan hệ thực sự của dàn anh tài đằng sau ống kính máy quay.

Trong show, bộ 3 nghệ sĩ Jun Phạm, Thiên Minh và Bùi Công Nam bất ngờ, thích thú khi bóc trúng câu hỏi "Nếu có thể, bạn sẽ chọn cưới ai trong Anh trai vượt ngàn chông gai, vì sao?" . Jun Phạm chia sẻ anh luôn trong trạng thái tìm kiếm các mối quan hệ mới. Tuy nhiên, dàn anh tài không ai đáp ứng được tiêu chí "nửa kia" mong đợi của nam nghệ sĩ. Theo Jun Phạm, anh không thích yêu bạn bè và chỉ thích những người có tính cách đối lập với mình. Tuy nhiên, nếu bắt buộc chọn 1 người để cưới trong Anh trai vượt ngàn chông gai , Jun Phạm chọn Tự Long. Chia sẻ này của nam ca sĩ khiến Bùi Công Nam và Thiên Minh ngạc nhiên. Cả hai sau đó đều ngã ngửa khi biết lý do Jun Phạm chọn Tự Long là vì "anh ấy ồn ào".

Jun Phạm, Thiên Minh và Bùi Công Nam chọn đối tượng muốn cưới trong Anh trai vượt ngàn chông gai

Jun Phạm chia sẻ nếu có thể anh sẽ cưới Tự Long vì đàn anh "ồn ào"

Bùi Công Nam sau một hồi suy nghĩ cũng đưa ra đáp án: "Nếu phải chọn một người để đồng hành, sống thử thì Nam sẽ chọn Binz. Tại vì Nam muốn làm nhạc với Binz và hiểu hơn về anh ấy" . Mong muốn của Bùi Công Nam bị Thiên Minh dội một gáo nước lạnh: "Em muốn đánh lộn với Châu Bùi hả?". Trong khi đó, Thiên Minh chia sẻ anh không có nhu cầu "đến chương trình Anh trai chông gai để tìm bạn trai" như Thanh Duy từng nói.

Bùi Công Nam muốn "tìm hiểu sâu" hơn về BinZ

Trong khi Thiên Minh chia sẻ anh không có nhu cầu tìm "bạn đời" trong Anh trai vượt ngàn chông gai

Một anh tài không được chọn cưới nhưng lại được Thiên Minh, Jun Phạm và Bùi Công Nam vô cùng yêu mến chính là Rhymastic. Cả ba cho biết các anh tài nhà SpaceSpeakers rất khác với hình dung ban đầu của họ. Từ SlimV, Binz cho đến Rhymastic, Soobin, Kiên Ứng… đều có vẻ ngoài trông rất cool ngầu, khó gần. Tuy nhiên, khi tiếp xúc họ đều có nét tính cách dễ gần, thân thiện và toàn năng.

Trong đó, Jun Phạm bày tỏ anh đặc biệt yêu thích Rhymastic. Nam ca sĩ chia sẻ: “Mình bất ngờ vì sự sâu sắc của Rhymastic. Anh ấy rất thẳng thắn nhưng lại không làm cho người khác phật lòng. Rhymastic có cách truyền tải cho các anh hiểu những điều chưa tốt để làm sản phẩm tốt hơn nhưng vẫn không làm các anh cảm thấy bị buồn".

Rhymastic là anh tài được...

... Thiên Minh, Jun Phạm và Bùi Công Nam vô cùng yêu mến

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng". Sau Công diễn 2, 3 "anh tài" phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR. Cả ba đều tự nguyện dừng lại để nhường cơ hội tỏa sáng, đến gần hơn với khán giả cho các anh em khác trong liên minh của mình.