Hồ Ngọc Hà đòi lại quà sinh nhật vì bị Thanh Hằng loại mất thí sinh ở The New Mentor

Sau khi giành chiến thắng ở tập 3 The New Mentor, Thanh Hằng quyết định chọn đội của Hương Giang là team an toàn. Đồng nghĩa, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê mỗi người phải cử 2 thí sinh bước vào vòng nguy hiểm. Trong vòng loại, Thảo Đặng và H'Duyen Bkrong đã không thể thuyết phục được Thanh Hằng và Dược sĩ Tiến nên lần lượt ra về, qua đó khiến Hồ Ngọc Hà trong một tập mất 2 thí sinh - điều mà team Thanh Hằng trải qua ở tập 2.

Khoảnh khắc Thanh Hằng trả Pông Chuẩn về cho Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà đã có những biểu cảm gây chú ý. "Nữ hoàng giải trí" đã cảm ơn bạn thân vì đã loại thí sinh của mình. Không những vậy, Hồ Ngọc Hà còn đòi lại đôi giày đã tặng Thanh Hằng ngay trên set quay.

Phản ứng Hồ Ngọc Hà khi Thanh Hằng loại thí sinh team mình

Thanh Hằng trả Pông Chuẩn về cho team Lan Khuê

Sau đó trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip hậu trường làm rõ câu nói đòi quà. Chuyện là trước khi bước vào vòng loại, Hồ Ngọc Hà và ekip đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Thanh Hằng. Bà xã Kim Lý còn tặng cho Thanh Hằng một đôi giày nhân ngày đặc biệt.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, Thanh Hằng thẳng tay cho học trò Hồ Ngọc Hà ra về. Trước sự công tư phân minh của bạn thân, Hồ Ngọc Hà cũng chỉ biết giả vờ dỗi hờn đòi lại quà sinh nhật. Khoảnh khắc hậu trường thú vị giữa cả hai khiến nhiều người thích thú.

Khoảnh khắc hậu trường tặng quà rồi đòi quà của Hồ Ngọc Hà chỉ vì Thanh Hằng loại mất học trò của mình

Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà là đôi bạn thân nổi tiếng của Vbiz. Khi cả hai quyết định cùng ngồi ghế HLV ở The New Mentor, các fan thời trang trở nên rần rần và mong chờ cả hai đối đầu như thế nào khi ở 2 chiến tuyến. Qua 3 tập phát sóng, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà có những tương tác thú vị. Tuy nhiên, bước vào các thử thách, cả hai vô cùng nghiêm túc.

Nếu như ở tập 2, Hồ Ngọc Hà chính tay loại Hồng Hạnh (team Thanh Hằng) thì trong tập 3 này, Thanh Hằng lại là người quyết định cho Thảo Đặng (team Hồ Ngọc Hà) ra về. Dù là bạn thân ngoài đời nhưng trong chương trình, 2 "chị đại" rất quyết liệt. Chính vì thế mà hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng đồng cảnh ngộ khi chỉ còn 4 thí sinh trong team. Trong khi đó Lan Khuê và Hương Giang vẫn bảo toàn đội hình của mình.