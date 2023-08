Bắt gặp Thanh Hằng - Hà Hồ căng thẳng ở hậu trường, cú "liếc" phút chót gây bất ngờ

Trong tập 2 của chương trình The New Mentor (Người mẫu toàn năng), đội của huấn luyện viên Thanh Hằng bất ngờ bị loại cả 2 thành viên, trong đó 1 người do Hà Hồ lựa chọn. Ngay sau khi nhận kết quả, Thanh Hằng chấp nhận nhưng vội đứng dậy và rời khỏi phòng chờ với biểu cảm thất vọng. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip bên trong hậu trường của Hà Hồ - Thanh Hằng trong ngày ghi hình tập 2 The New Mentor. Chưa rõ những khoảnh khắc này được ghi lại trước hay sau khi xảy ra "sóng gió" nhưng thái độ của Thanh Hằng và Hà Hồ đặc biệt gây chú ý.

Trong clip, "chị đại" Thanh Hằng và Hà Hồ đều lộ rõ sự căng thẳng và nghiêm túc nói chuyện với nhau. Giữa lúc dân mạng dự đoán sẽ có màn cãi nhau hoặc "bão" giữa 2 người bạn thân 1 thập kỷ thì Thanh Hằng vội "quay xe" với biểu cảm vô cùng đáng yêu. Sau khi trò chuyện vài giây, Thanh Hằng tiếp tục bước đi nhưng lại có hành động quay lại để liếc yêu bạn thân. Nhìn khoảnh khắc này, dân mạng thở phào vì có thể 2 huấn luyện viên chỉ đang tám chuyện "chị chị em em" vui vẻ chứ không phải khó chịu hay mâu thuẫn.

Clip: Bắt gặp khoảnh khắc tám chuyện và biểu cảm dễ thương của Thanh Hằng dành cho bạn thân (Nguồn: @khongten)

Thanh Hằng căng thẳng khi nghe Hà Hồ nói chuyện trong hậu trường

Cái liếc yêu của Thanh Hằng dành cho Hà Hồ thay cho lời chứng minh tình bạn bền vững của cả hai

Hà Hồ có biểu cảm buồn và ngỡ ngàng khi công bố kết quả 2 thành viên đội Thanh Hằng bị loại

Thanh Hằng cũng không tránh khỏi bất ngờ nhưng thể hiện sự bình tĩnh đúng chuẩn "chị đại"

Trong lần chia sẻ với truyền thông trước khi The New Mentor lên sóng, Hà Hồ thẳng thắn nói về tình bạn với Thanh Hằng khi cả hai thành đối thủ: "Trước đây đã có nhiều chương trình dự định mời nhưng chúng tôi chưa có duyên để ngồi với nhau. Cũng chưa biết được kết quả sắp tới sẽ như thế nào nhưng không phải vì là bạn mà khi vào vòng loại thì phải đứng về phía bạn nhiều hơn, mình phải nhìn vào thí sinh và tình huống lúc đấy. Bạn thì vẫn là bạn, tôi cứ chơi thật thôi. Với tôi đã là tình bạn thật thì cho dù cãi nhau vẫn tìm đến nhau. Còn những người đã không cùng tần số và năng lượng thì kể cả không có chuyện gì cũng tự tách nhau, đó cũng là một trong những mấu chốt mà từ trước đến giờ báo chí hay nói nhiều về mối quan hệ của tôi.

Đối với tôi cái cuối cùng cần hướng đến là những gì tốt nhất. Nếu thí sinh của tôi xứng đáng nhất và được nhất nhưng Thanh Hằng không đồng ý chuyện đấy thì tôi cũng đành chấp nhận. Chúng ta nên nhìn sau cuộc thi nữa chứ không phải chỉ là cuộc thi không. Nếu như Thanh Hằng có một thí sinh cực "chiến" và xứng đáng trở thành người mẫu toàn năng thì tôi sẵn sàng chấp nhận và bái phục trước chiến thắng đó. Tôi không phải là người đạp đổ tất cả để chiến thắng bởi nếu có thắng thì tôi cũng lui về sau. Tôi hiểu rõ mình chỉ là huấn luyện viên chứ không phải người chiến thắng, tôi không thể bất chấp danh vọng đấy để đánh đổi tình bạn hay mối quan hệ. Cái gì có sự công bằng thì khi chiến thắng chả ai phải giận ai cả".