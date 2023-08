Thanh Hằng tại The New Mentor: Khó tính tới mức Hà Hồ cũng phải than nhưng thí sinh lũ lượt kéo về team

Tập phát sóng đầu tiên của The New Mentor nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi quy tụ những cái tên đình đám trong giới giải trí. Bên cạnh Hà Hồ, Lan Khuê hay Hương Giang, Thanh Hằng được fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng khi ngồi "ghế nóng" chương trình lần này. Tái xuất với vai trò HLV sau nhiều show thực tế, màn thể hiện của Thanh Hằng ở tập 1 được người hâm mộ dành nhiều lời khen.

Ngày trở lại The New Mentor, Thanh Hằng tuy khẳng định bản thân "đã khác xưa" nhưng vẫn có những nhận xét khó tính đến mức Hà Hồ cũng phải than vãn.

Theo đó, khi nhận thấy thí sinh Hương Giang chọn sai trang phục đề bài, còn bao biện với câu lý do: "Em lấy nhầm đồ nhưng phom đồ của em và bạn cũng có những thiết kế tương đương, nó cũng thể hiện những đường cong cơ thể, tỷ lệ giống nhau, để so sánh thì cũng được tính là cùng hệ quy chiếu", Thanh Hằng đã phải lên tiếng gay gắt. Nữ siêu mẫu nhận xét: "Động lực và mong muốn ai cũng có, nhưng để thành công cần phải có kỷ luật. Không thể lúc nào chúng tôi cũng rộng lòng như thế rồi đâu là kỷ luật nữa? Em rất đẹp chị rất thích nhưng chị chọn theo hướng kỷ luật của mình".

Sự khó tính của Thanh Hằng khiến Hà Hồ cũng phải khuyên can: "Đừng có suy nghĩ cứng nhắc quá, cuộc đời đôi khi cũng cần phải có những cái du di bởi vì những cái này không quá lớn".

Super Mentor Thanh Hằng tỏ ra nghiêm khắc với dàn thí sinh ngay trong tập đầu tiên

Xứng danh "chị đại" làng mốt, Thanh Hằng thể hiện được vị thế nhất định khi ngồi cùng Hà Hồ và 2 đàn em. Sau tập 1, team Thanh Hằng được nhận xét sở hữu đội hình trong mơ với rất nhiều thí sinh mạnh.

Đội hình Team Thanh Hằng ở The New Mentor

Trong trường hợp phải giành thí sinh với các HLV khác, "chị đại" quyền lực vẫn là lựa chọn ưu tiên của dàn "chiến binh" mạnh tham gia The New Mentor. Nữ siêu mẫu được các thí sinh hết mực kính nể. Ngay cả Lan Khuê cũng khuyên học trò cũ - Mai Ngô nên "đầu quân" về team của Thanh Hằng.

Thanh Hằng có những lý lẽ chân thành thuyết phục Mai Ngô về đội khi Á hậu cũng được Hà Hồ, Hương Giang lựa chọn: "Với sự chịu chơi của em, chị tin em sẽ ngày càng tiến xa hơn. Khi em về đội của chị, chị sẽ giúp em củng cố lại vị trí của mình và đưa em lên vị trí cao hơn. Em đã tiếp xúc với Hương Giang và Hà Hồ nhưng ở chúng ta có gì đó mới mẻ cần khám phá".

Mai Ngô là một trong những "gà chiến" của đội Thanh Hằng

Khi phải tranh giành Bùi Lý Thiên Hương - nhân tố có nhan sắc beauty queen với Hương Giang, Thanh Hằng đã thành công chinh phục được nữ thí sinh xinh đẹp. "Trước đây Thiên Hương cho mọi người thấy hình ảnh một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng hình ảnh em đang thiếu là người mẫu high fashion, sự lựa chọn hôm nay đó là một sự khác biệt của Thanh Hằng trước và nay. Đó cũng là một thử thách cho chị, để được điều gì đó tốt nhất thì 2 bên phải giúp nhau và hỗ trợ nhau. Em có tố chất đó, nếu mình về với nhau, chị sẽ cân chỉnh được điều đó ở em, em sẽ thành người mẫu toàn năng. Em muốn đóng phim hay ca hát, chị đều có thể tạo được cơ hội cho em", Thanh Hằng chia sẻ.

Hồng Hạnh cũng chính là nhân tố khiến Thanh Hằng, Hà Hồ, Lan Khuê tranh giành. Cuối cùng, "chị đại làng mốt" là "bến đỗ" mà Hồng Hạnh lựa chọn.

Tại The New Mentor, Thanh Hằng cũng "dùng" Hà Hồ là chiêu bài để thí sinh về đội. Chia sẻ với thí sinh Kim Phương, Thanh Hằng cho biết: "Chị nghĩ em đang thiếu một nửa thì về với team Thanh Hằng là đúng rồi, high fashion cũng có mà thương mại cũng có, về với team chị thôi. Quay lại mục tiêu đầu của bản thân em là em muốn điều gì, ai cũng có chiến lược, cũng có thể mời bậc thầy dạy cho em... Em sẽ được quảng cáo với Hồ Ngọc Hà.

Tất cả những người ở đây ai cũng từ 'zero thành hero' cả. Ai cũng có hành trình cọ xát với thực tế, ai cũng có công ty ở sau lưng mình để hỗ trợ. Với cá nhân chị, vừa người mẫu, hoa hậu, diễn viên vừa có thể sản xuất phim, rất rộng lớn vào ngành nghề em mong muốn. Chuyện em muốn có hợp đồng quảng cáo rất dễ, em phải hướng tới những cái xa hơn những cái hợp đồng đó".