Nhà sản xuất The New Mentor nói gì về việc cắt sóng người mẫu Andrea An Tây?

Tập 1 The New Mentor lên sóng với sự xuất hiện của nhiều người mẫu có tiếng trong giới thời trang Việt. Andrea Aybar (An Tây) cũng là một trong những nhân tố được trông đợi. Tuy nhiên, nữ người mẫu gốc Tây Ban Nha lại hoàn toàn "mất hút" trong tập đầu tiên của chương trình. Hơn nữa, MXH lại lan truyền một đoạn clip hậu trường khiến Andrea bỗng vướng nghi vấn dùng chất cấm. Nhiều người còn cho rằng đây là nguyên nhân khiến cô bị cắt sóng khỏi tập 1 show thực tế.

Liên hệ với nhà sản xuất để hỏi về tin đồn cắt sóng Andrea Aybar, đại diện ekip The New Mentor giải thích: "Vì tập 1 có rất nhiều nội dung mà thời lượng chương trình lại giới hạn nên buộc lòng ekip phải cắt bớt phần thi một số thí sinh".

Ekip The New Mentor cho biết chương trình buộc lòng cắt bớt phần thi của một số thí sinh vì thời lượng show giới hạn

Ảnh thi của Andrea Aybar từng được The New Mentor nhá hàng

Sáng 12/8, Andrea Aybar xuất hiện tại một sự kiện. Nữ người mẫu sinh năm 1995 cũng đã phủ nhận những tin đồn trên MXH. Cô chia sẻ với truyền thông:

"Tôi vừa ngủ dậy và không hiểu chuyện gì xảy ra trong cuộc đời. Đầu tiên, khi nghe nói, tôi rất bất ngờ và rất sốc, không hiểu vì sao đến nông nỗi này. Tôi quá quen với việc tự nhiên mình bị thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Những ai không tin thì không còn cách nào khác. Bằng chứng thì sẽ không bao giờ có, tại vì người ta sẽ không bao giờ có bằng chứng một chuyện chưa bao giờ xảy ra, không phải là sự thật. Tôi phải liên hệ lại với bên chương trình xem thực sự mọi chuyện thế nào để giải thích. Xong việc ở đây, tôi sẽ về nhà làm một clip lên tiếng đính chính, tôi không thể nào để mọi chuyện diễn ra thế này vì sẽ làm mọi người hiểu lầm. Tôi phải lên tiếng để bảo vệ chính bản thân".

Ngoài ra, nữ người mẫu cũng khẳng định chưa bao giờ làm việc gì sai với bản thân cũng như để người hâm mộ thất vọng về mình. "Không có chuyện như thông tin tràn lan trên mạng, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó", Andrea nhấn mạnh.