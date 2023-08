Bị cho là "trả đũa" Hồ Ngọc Hà ở tập 3 The New Mentor, Thanh Hằng: "Đũa mạnh ai nấy gắp chứ sao trả được"

Vào tối 25/8, chương trình The New Mentor - Người mẫu toàn năng tập 3 đã lên sóng, top 22 thí sinh đã trải qua hai thử thách. Thử thách phụ do Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hoàng Yến làm cố vấn, hướng dẫn các thí sinh học cách đứng trên giày mũi cứng, sau đó chụp bộ ảnh "The Balerina". Tiếp theo, các thí sinh tham gia phần thử thách chính thực hiện trình diễn catwalk trên những địa hình liên hoàn bao gồm: sỏi đá, cát lún, cầu thang và tạo dáng trước cánh tay robot. Đội của Mentor Thanh Hằng đã giành chiến thắng, được BGK đánh giá cao vì các thí sinh hỗ trợ nhau tốt, phần trình diễn trước máy quay chuyên nghiệp và mạnh mẽ.

Với chiến thắng ở tập 3, Thanh Hằng chọn team an toàn là team Hương Giang. Điều này đồng nghĩa với việc 2 team vào vòng loại là team Lan Khuê và Hồ Ngọc Hà. Thanh Hằng đã loại 1 thí sinh đội Hồ Ngọc Hà là Thảo Đặng và Dược sĩ Tiến loại 1 thí sinh khác của Hồ Ngọc Hà là H’Duyên. Nói về lựa chọn này của mình, Thanh Hằng cho biết muốn cuộc chơi cân tài cân sức, nhiều màu sắc, tạo cơ hội cho những người mẫu có khả năng thực sự.

Ở tập trước, Thanh Hằng đã bị người chị em thân thiết Hồ Ngọc Hà loại đi thí sinh trong đội. Cư dân mạng cho rằng ở tập 3, Thanh Hằng đang "trả đũa" lại người đẹp sinh năm 1984. Trước nghi vấn này, Thanh Hằng lên tiếng làm rõ: "Đũa này mạnh ai nấy gắp chứ sao trả được. Game mà, luật được đưa ra thì phải làm, chứ không phải chuyện yêu ghét cá nhân ai ở đây cả. Việc mỗi team cần làm là chiến thắng để bảo vệ thành viên của mình, còn nếu thua tập đó thì cần tính ngay chiến lược sẽ là gì. Cái này không khác gì dụng binh, nhiều thứ phải xử lý ngay ở hiện trường hay kiên nhẫn cho tầm nhìn phía trước. Với tôi thì chơi là phải biết chấp nhận và chơi là phải đẹp, vì lưu danh muôn đời là từ những việc phía sau hậu trường, chứ không đơn thuần chỉ ở những thước phim được công chiếu".

Nhận xét về các thử thách trong tập 3 của chương trình, Thanh Hằng cho rằng quá khó, yêu cầu các thí sinh cần có kinh nghiệm, bản lĩnh. "Ngay cả chúng tôi khi nào hên thì mới ổn, chứ chông chênh là dễ xảy ra chuyện. Thế mới thấy các bạn người mẫu trong chương trình rất tốt", Thanh Hằng chia sẻ.

Người đẹp tiết lộ trước đó đã cùng cả team thử catwalk trên các địa hình khác nhau trong sở thú để làm quen. Thanh Hằng cũng cho rằng cú sốc bị loại đi hai thành viên vô tình đã khiến 4 người mẫu còn lại "máu" chiến hơn và càng cố gắng chiến đấu tới tận cùng: "Hãy nhìn thử thách tập 3, các bạn đã chiến cỡ nào. Sau khi nhận được kết quả chiến thắng, tôi nhìn thấy 4 cặp mắt rưng rưng xúc động. Chiến thắng này có phần của hai anh hùng Thiên Hương và Hồng Hạnh nữa".