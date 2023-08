Tập 3 The New Mentor: Thanh Hằng "trả đũa" Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê "xù lông" cãi tay đôi với Dược sĩ Tiến

Tối 25/8, tập 3 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023 lên sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, các thí sinh trải qua thử thách catwalk trên địa hình gồ ghề và sau đó phải thể hiện thần thái với cú máy glambot. Kết quả cuối cùng, team Thanh Hằng có chiến thắng và bảo toàn 4 thí sinh. Sau đó, nữ siêu mẫu chọn đội Hương Giang là team an toàn, đồng nghĩa việc Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê mỗi người phải chọn 2 thí sinh bước vào vòng nguy hiểm.

4 thí sinh trong phòng loại bao gồm: Pông Chuẩn - Thùy Trang (team Lan Khuê) và H'Duyen Bkrong và Thảo Đặng (team Hồ Ngọc Hà). Sau màn đánh giá, Thanh Hằng quyết định loại Thảo Đặng vì có phần thể hiện kém nhất. Kế tiếp, Dược sĩ Tiến cho 3 người còn lại trả lời câu hỏi và kết quả cuối cùng, host của chương trình chọn H'Duyen Bkrong là thí sinh ra về. Sau tập 3, Hồ Ngọc Hà rơi vào hoàn cảnh như bạn thân Thanh Hằng khi một lượt mất 2 thành viên. Đặc biệt hơn, Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng đều chính tay loại thí sinh của nhau.

Clip - Diễn biến gay cấn ở tập 3 The New Mentor

H'Duyen Bkrong và Thảo Đặng (team Hồ Ngọc Hà) dừng bước ở tập 3 The New Mentor

Hồ Ngọc Hà trong một tập mất 2 thí sinh và một trong số đó bị bạn thân Thanh Hằng cho ra về

Gây chú ý không kém trong tập 3 chính là màn tranh cãi quyết liệt giữa Lan Khuê và Dược sĩ Tiến. Nguồn cơn chính là sự xuất hiện của Pông Chuẩn trong vòng nguy hiểm. Theo Dược sĩ Tiến, Lan Khuê đã "chơi chiêu" khi cố tình đưa Pông Chuẩn - thí sinh có màn thể hiện tốt ở thử thách đội. Về phía Lan Khuê, cô lý giải việc đưa Pông Chuẩn vào phòng loại phù hợp với tình hình của team, bởi lẽ ngoài Pông Chuẩn thì các thí sinh còn lại đều yếu về tâm lý, không kiểm soát được cảm xúc và khó đối diện trực tiếp với Dược sĩ Tiến và Thanh Hằng.

Đến đây, Dược sĩ Tiến không khỏi bức xúc và cho rằng Lan Khuê đang đi xa với tiêu chí của The New Mentor. Theo host của chương trình, người ở lại không chỉ thể hiện tốt ở kỹ năng người mẫu mà còn phải có tâm lý vững và khả năng ăn nói, thuyết phục người khác. Nên việc Lan Khuê chọn Pông Chuẩn vào vòng nguy hiểm đang "cướp" đi cơ hội của thí sinh đang thể hiện tốt.

Sau đó, Lan Khuê cũng "xù lông" đáp trả Dược sĩ Tiến vì cho rằng ai cũng có lúc yếu đuối và bị cảm xúc chi phối nên cô sẽ đưa người chắc chắn có khả năng thuyết phục để bảo vệ cho team được an toàn. "Anh Tiến đang tìm kiếm mentor - là người chẳng những có kỹ năng tốt mà còn có khả năng hướng dẫn và kết nối, rõ ràng Pông Chuẩn là người đáp ứng những tiêu chí đó thì Khuê nghĩ việc đưa Pông Chuẩn vào vòng loại thì Dược sĩ Tiến sẽ không có lý do gì để loại Pông Chuẩn", Lan Khuê nói.

Lan Khuê và Dược sĩ Tiến đã có màn tranh luận gay cấn về việc Pông Chuẩn xuất hiện trong vòng nguy hiểm

Lan Khuê cho rằng đưa Pông Chuẩn vào phòng loại vì các thí sinh còn lại thiếu chính kiến để thuyết phục

Chốt hạ cho màn tranh cãi, Hương Giang cho rằng đưa ai vào phòng loại là quyền của super mentor, Lan Khuê cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.