Giữa nghi vấn "cạch mặt" Hương Giang, Hồ Ngọc Hà: "Càng đồn càng dễ top 1 trending"

Sau khi tham gia The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023, mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang vướng nghi vấn đã rạn nứt. Tại sự kiện ra mắt chương trình, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng với thái độ úp mở và cho rằng mọi chuyện hồi sau sẽ rõ. Về phía Hương Giang, cô cho biết khi bước vào chương trình, cả 4 HLV xác định sẽ hết mình vì công việc và đủ tỉnh táo trước mọi chuyện. Thái độ của cả hai khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Cho đến mới đây, trong buổi tiệc cùng các học trò, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về nguyên do không lên tiếng trước về nghi vấn nghỉ chơi. Cụ thể, "nữ hoàng giải trí" bộc bạch: "Tại sao Hà không đính chính, là bởi vì chương trình vẫn đang diễn ra và cũng không có việc gì phải đính chính hết, rồi mọi thứ sẽ được mọi người thấy mà thôi. Thôi thì đồn cũng được, càng đồn thì những tập tiếp theo lên top 1 trending nhanh hơn".

Hồ Ngọc Hà giải thích lý do không đính chính những tin đồn "cạch mặt" Hương Giang (Nguồn: Team sự kiện)

Trước đó, thời điểm The New Mentor chuẩn bị lên sóng, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lịch phát sóng của show trên trang cá nhân. Thế nhưng đáng chú ý, "nữ hoàng giải trí" nhắc tên Lan Khuê, Thanh Hằng nhưng không hề đả động gì đến Hương Giang trong bài đăng của mình. Từ đó rộ lên nghi vấn cả hai nghỉ chơi sau vài tập ghi hình.

Trong tập 2 của The New Mentor, Hương Giang cũng đã chính thức "khai hỏa" khi thẳng thắn nhận xét Hồ Ngọc Hà đã không công tâm khi chọn Lan Khuê là đội an toàn. Cả hai cũng có màn tranh luận nảy lửa và người xem cho rằng đó là "ngòi kích nổ" cho loạt drama giữa cả hai trong các tập sau của chương trình.

Hương Giang và Hồ Ngọc Hà có màn tranh luận nảy lửa trong tập 2 The New Mentor