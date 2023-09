Hương Giang lên tiếng về lời chê bai quá lùn, "đứng chỉ tới nách" thí sinh The New Mentor

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang mới đây đã lên tiếng về việc bị chê quá thấp, lép vế khi đứng cạnh các thí sinh The New Mentor. Thông qua Facebook chính thức, Hương Giang đăng tải bức ảnh mang dép đi trong nhà, đứng cạnh thí sinh Chúng Huyền Thanh. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Vậy đó mà nỡ lòng nào đồn Jennifer không dám bỏ guốc lúc huấn luyện vì sợ đứng tới nách thí sinh".

Theo thông tin được phía chương trình The New Mentor công bố thì Chúng Huyền Thanh cao 1m76, khi đứng với Hương Giang, khoảng cách chênh lệch chiều cao của 2 người không đáng là bao. Bên dưới bài đăng thanh minh chuyện bị chê quá lùn của Hương Giang, Thanh Hằng cũng vào bình luận với hàm ý trêu chọc: "Mỏi lưng không em ơi".

Hương Giang đăng bức ảnh đứng cùng Thanh Hằng để chứng minh cô không thấp như lời đồn

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Hương Giang là 1 trong trong 4 huấn luyện của "The New Mentor" năm nay

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên.

Sau 3 tập phát sóng đầu tiên, đội của Hà Hồ và Thanh Hằng chỉ còn 4 thí sinh. Trong khi đó, đội của Hương Giang và Lan Khuê bảo toàn được đủ 6 thí sinh. Không tranh cãi gay gắt với Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê, Hương Giang liên tục chiếm sóng mạng vì những biểu cảm hài hước khó đỡ.

Hương Giang từng khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt biểu cảm hài hước

Trên mạng xã hội, khán giả bình luận rằng vì Hà Hồ - Thanh Hằng mải mê trả đũa nhau nên không ai thèm quan tâm đến chuyện loại thí sinh trong đội Hương Giang hay Lan Khuê.

Tập 4 của The New Mentor sẽ lên sóng vào tối 1/9 trên kênh YouTube chính thức của Hương Giang.