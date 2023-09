Nguồn cơn Hồ Ngọc Hà nổi giận bỏ về giữa lúc ghi hình show với Hương Giang?

Tối 1/9, tập 4 The New Mentor sẽ lên sóng. Nhiều fan theo dõi dự đoán đây sẽ tập chứng kiến drama bùng nổ nhất kể từ khi bắt đầu chương trình, và nguyên nhân chính là cơn thịnh nộ của Hồ Ngọc Hà sau khi bị Hương Giang loại thí sinh. Trước giờ G, mạng xã hội đã rầm rộ thông tin "gà chiến" trong team Hồ Ngọc Hà là Nguyễn Đình Như Vân sẽ bị Hương Giang thẳng tay cho ra về.

Được đánh giá là thí sinh mạnh nhất và có phong độ tốt nhất trong team nên việc Như Vân bị loại khiến Hồ Ngọc Hà không hài lòng. Theo nguồn tin hành lang, Hồ Ngọc Hà đã nổi giận đùng đùng và bỏ về giữa lúc ghi hình. Đây cũng là nguồn cơn dẫn tới mối quan hệ rạn nứt giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Sau đó, ekip phải tìm đến nói chuyện và thuyết phục "nữ hoàng giải trí" trở lại với show.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà netizen truyền tay nhau và chưa rõ thực hư. Hơn nữa, trong buổi tiệc thân mật của Hồ Ngọc Hà với các học trò mới đây, Dược sĩ Tiến đã gây chú ý khi chia sẻ: "Lần đầu tiên anh gặp Vân ở vòng casting thì anh có nói em là người thu hút anh nhất, nên anh hy vọng đêm chung kết điều đó sẽ diễn ra lần nữa".

Nhiều người dự đoán kết quả Như Vân ra về chính là "ngòi nổ" khiến Hồ Ngọc Hà nổi giận đùng đùng

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thực hư ra sao phải chờ các diễn biến tiếp theo trong chương trình

Trước đó, thông tin Hồ Ngọc Hà và Hương Giang vướng nghi vấn "cạch mặt" sau vài tập ghi hình The New Mentor đã khiến netizen xôn xao. Cụ thể là thời điểm The New Mentor chuẩn bị lên sóng, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lịch phát sóng của show trên trang cá nhân. Thế nhưng đáng chú ý, "nữ hoàng giải trí" nhắc tên Lan Khuê, Thanh Hằng nhưng không hề đả động gì đến Hương Giang trong bài đăng của mình. Từ đó, netizen càng có cơ sở để tin rằng mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang không thân thiết như trước.

Trong buổi họp báo ra mắt chương trình, khi được hỏi về tin đồn "cạch mặt", Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Nếu để tranh cãi cá nhân thì Hà sẽ không lên tiếng còn nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người bên cạnh Hà, cho những người liên quan tới Hà thì Hà sẵn sàng tranh cãi. Còn câu chuyện tranh cãi như thế nào hay ra sao thì ta lại phải chờ từng tập. Nếu nói ra đây sẽ không khách quan, không hay lắm. Hà nghĩ những tin đồn thường đâu đó... phải như thế nào mới có tin đồn. Còn có mấy ngày nữa thôi chương trình bắt đầu diễn ra rồi, nên là câu trả lời Hà ngang đây thì hay hơn phải đi tiếp".

Về phía Hương Giang, nàng Hậu thẳng thắn: "Bản thân Hương Giang nghĩ cạch mặt sẽ không bao giờ có chuyện đó, bằng chứng là 2 khuôn mặt chỉ ngồi cách nhau chỉ có 1 khuôn mặt của Thanh Hằng thôi (Thanh Hằng ngồi giữa Hương Giang và Hà Hồ - PV). Trước khi chương trình quay hình, đã có rất nhiều bài phỏng vấn, cả 4 super mentor đều nói rằng tất cả đủ trưởng thành và tỉnh táo để không bao giờ cạch mặt nhau. Với Giang, Giang vẫn luôn suy nghĩ như thế không bao giờ thay đổi, còn giữa việc cạch mặt với việc tình cảm có như xưa hay không thì cái đấy là chuyện riêng của mỗi người. Giang thì vẫn vậy, người khác có vẫn vậy nữa hay không thì Giang không biết".