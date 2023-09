Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ nổi giận đến thế: "Hương Giang quá nhiều mâu thuẫn, khi thế này lúc thế khác"

Tối 1/9, tập 4 The New Mentor lên sóng và thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Trong tập này, sau khi giành được chiến thắng đầu tiên, Hương Giang đã quyết định chọn team Lan Khuê an toàn. Đồng thời, đẩy Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng vào thế khó khi mỗi người phải chọn thêm 2 thành viên vào vòng nguy hiểm. Trong phòng loại, Thanh Tuyền - Hoàng Yến đến từ team Hồ Ngọc Hà lần lượt bị loại, 2 thành viên Tường Vân và Ngọc Ánh (team Thanh Hằng) an toàn trở về.

Hồ Ngọc Hà tức giận ra mặt sau khi thí sinh của mình ra về sớm với lý do không có nhiều tố chất để trở thành The New Mentor

Ngay sau khi Hương Giang trả Ngọc Ánh về cho HLV Thanh Hằng và tuyên bố cô đã loại Thanh Tuyền vì có màn thể hiện kém nhất trong số 4 người ở vòng nguy hiểm, không phù hợp với The New Mentor. Ngay lúc này, Hồ Ngọc Hà liền phản ứng dữ dội và chất vấn Hương Giang đã thật sự công tâm như lời đàn em nói. Hồ Ngọc Hà cho rằng trong đội Lan Khuê vẫn còn nhiều người kém và quyết định cho team Lan Khuê an toàn đã lấy đi cơ hội của thí sinh khác. Hương Giang lý giải chọn team Lan Khuê an toàn là để bảo vệ đội mình, vì khi cả hai còn 6 người thì sẽ gặp nhiều thử thách như nhau.

Lúc này, Hồ Ngọc Hà thịnh nộ: "Chị chọn Khuê an toàn (tập 2 - PV) thì đã giải thích rồi, vì lúc tất cả các đội đều còn 6 người và lúc ấy trong team Khuê có đến 3 người mà Khuê không chọn nhưng buộc phải về đội. Có quá nhiều thiệt thòi và Khuê đã rất cố gắng". Hương Giang phản bác: "Thì bạn Tuyền cũng không có mạnh hơn các bạn còn lại" khiến Hồ Ngọc Hà căng thẳng hơn: "Vậy tại sao lúc nãy em nói em đồng tình với chị Hà nhưng em sợ thế này thế kia nên chọn Khuê". Trong phòng chờ, Hồ Ngọc Hà nói tiếp: "Vì Hương Giang có quá nhiều mâu thuẫn từ tập 1 đến bây giờ, khi thì thế này, lúc thì thế khác".

Clip - Màn tranh cãi dữ dội giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang tại The New Mentor

Hồ Ngọc Hà và Hương Giang liên tục đưa ra quan điểm để bảo vệ team mình và tình huống căng thẳng kết thúc bằng sự tức giận ra về của "nữ hoàng giải trí"

Tình huống căng thẳng khép lại bằng hành động Hồ Ngọc Hà tức giận kéo học trò ra về dù kết quả cuối cùng vẫn chưa thông báo hết. Về phía Hương Giang, cô bày tỏ sự đồng cảm với thái độ và cảm xúc của đàn chị. Tuy nhiên, Hương Giang cho rằng sự công tâm của mình trước tiên là phải công tâm với các thí sinh trong đội và không có trách nhiệm bảo vệ cho team Hồ Ngọc Hà với lý do gì cả.

Hương Giang chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều ở đây để bảo vệ quyền lợi của những người mẫu tin tưởng chọn lựa mình vì đó là trọng trách chính của Hương Giang. Tình chị em thì mình cảm thấy tiếc nếu như nó rạn nứt nhưng Giang vẫn sẽ ưu tiên quyền lợi cho người mẫu của mình".

Về phía Hồ Ngọc Hà, "nữ hoàng giải trí" nói: "Hà nghĩ Hà không buồn cho Hà mà Hà buồn cho chương trình vì đã đánh mất đi những thí sinh có tiềm năng".

Hồ Ngọc Hà cho rằng Hương Giang đến chương trình là vì bản thân chứ không vì ai khác

Hương Giang cảm thấy tiếc nếu tình chị em rạn nứt nhưng trước hết cô phải bảo vệ học trò mình

Kết thúc tập 4, team Hồ Ngọc Hà rơi vào tình huống bất lợi khi chỉ còn đúng 2 thí sinh. Team Hương Giang và Lan Khuê bảo toàn đội hình 6 người, trong khi đó Thanh Hằng đi tiếp với 4 "chiến binh" trong tay.