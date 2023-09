Gây "khó chịu" nhất tập 4 The New Mentor: Clip full Hồ Ngọc Hà nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang đâu?

Tập 4 The New Mentor chứng kiến drama căng như dây đàn giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Nguồn cơn chính là việc "nữ hoàng giải trí" mất tiếp 2 thí sinh, kết quả này khiến cô không hài lòng và cho rằng Hương Giang đã không công tâm khi cố tình giữ những thí sinh giậm chân tại chỗ.

Clip - Màn tranh cãi dữ dội giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang tại The New Mentor

Màn đấu khẩu giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang trở thành đề tài được bàn tán khắp các cõi mạng. Nhiều ý kiến trái chiều cũng được đưa ra, ai cũng bàn luận sôi nổi về những diễn biến đáng chờ đợi tiếp theo. Bên cạnh đó, netizen còn rò rỉ những câu chuyện đằng sau màn "combat" giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang.

Cụ thể, MXH xuất hiện truyền tay nhau thông tin cơn thịnh nộ của Hồ Ngọc Hà là hơn 1 tiếng đồng hồ, không chỉ trên set quay mà kéo dài đến hậu trường. Vì thời lượng nên chương trình đã cắt bỏ bớt phần tranh cãi nảy lửa giữa Hương Giang và Hồ Ngọc Hà. Dù chưa rõ thực hư nhưng khắp cõi mạng, ai cũng tò mò và ra sức truy lùng clip full màn drama của 2 super mentor.

Hồ Ngọc Hà phản ứng dữ dội trước màn loại được cho là thiếu công tâm từ Hương Giang và Dược sĩ Tiến

Hương Giang cho rằng cô phải có kế hoạch để bảo vệ học trò của mình

Tối 1/9, tập 4 The New Mentor lên sóng và thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Trong tập này, sau khi giành được chiến thắng đầu tiên, Hương Giang đã quyết định chọn team Lan Khuê an toàn. Đồng thời, đẩy Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng vào thế khó khi mỗi người phải chọn thêm 2 thành viên vào vòng nguy hiểm. Trong phòng loại, Thanh Tuyền - Hoàng Yến đến từ team Hồ Ngọc Hà lần lượt bị loại, 2 thành viên Tường Vân và Ngọc Ánh (team Thanh Hằng) an toàn trở về.

Đây là tuần thứ 2 liên tiếp "nữ hoàng giải trí" mất một lượt 2 thí sinh ở phòng loại. Trước kết quả này, Hồ Ngọc Hà không giữ được bình tĩnh và có màn chất vấn nảy lửa với Hương Giang - HLV chiến thắng trong tập 4. Cả hai liên tục đưa ra quan điểm bảo vệ thí sinh đội mình, nếu Hương Giang cho rằng mình cần phải làm những điều để cho thí sinh trong đội an toàn thì Hồ Ngọc Hà nóng giận chỉ ra đàn em không công tâm và chỉ suy nghĩ đến bản thân.