Bị Hà Hồ quát tháo mắng thẳng mặt ở The New Mentor, Hương Giang lên tiếng đáp trả

Tập 4 của chương trình thực tế The New Mentor vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến căng đét xoay quanh Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Trong tập 4, Hà Hồ mất đi 2 thí sinh. Hương Giang loại đi thí sinh Thanh Tuyền đội Hà Hồ, tiếp đến, Dược Sĩ Tiến loại nốt thí sinh Hoàng Yến. Vậy là khi tập 4 khép lại, Hà Hồ chỉ còn 2 thí sinh.

Khi Hương Giang công bố chuyện loại Thanh Tuyền, Hà Hồ đã tức giận đến mức đứng dậy và quát tháo đàn em. Hồ Ngọc Hà cho rằng Hương Giang thiếu sự công bằng, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không màng đến chuyện giữ lại các thí sinh mạnh cho chương trình. Đồng thời, Hà Hồ trách Hương Giang rằng vì sao lại bảo vệ đội Lan Khuê, giúp Lan Khuê giữ lại trọn vẹn 6 thí sinh. Còn với đội của Hà Hồ, nữ ca sĩ cũng mắng thẳng mặt Hương Giang do cảm thấy quá phẫn nộ với chuyện Thanh Tuyền phải ra về sớm.

Hà Hồ mắng thẳng mặt Hương Giang sau khi thí sinh Thanh Tuyền bị loại

Sau khi tập 4 The New Mentor lên sóng, nhiều khán giả đã để lại bình luận tiêu cực với Hương Giang. Một số người ủng hộ Hà Hồ, đồng thời mắng Hương Giang ích kỷ, cố tình hạ bệ đàn chị, khiến Hà Hồ "banh team" khi The New Mentor chỉ mới lên sóng có 4 tập.

Đáp lại chỉ trích, Hương Giang chia sẻ rằng: "Mới bước ra bão táp mưa sa xối xả không kịp hoàn hồn", "Quyết định của Giang thì mọi người hãy tôn trọng đi".

Dưới bài đăng của Hương Giang, khán giả vào bình luận trách móc: "Mùa sau chị với anh Tiến chơi game một mình, tự tổ chức tự loại". Chẳng chút ngại ngần, Hương Giang đáp ngay: "Cứ chờ coi đã".

Hương Giang nói về quyết định loại thí sinh đầy sóng gió của mình

Trước đó, trong buổi họp báo công bố phát sóng của The New Mentor, khi được hỏi về chuyện có phải vì bị loại thí sinh mà mối quan hệ giữa Hà Hồ với Hương Giang rạn nứt hay không, "nữ hoàng giải trí" đã bày tỏ: "Hà phải lặp lại thêm 1 lần nữa, nếu để tranh cãi về vấn đề cá nhân thì Hà sẽ không lên tiếng. Nhưng nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người bên cạnh Hà, người thân của Hà hay những người liên quan đến Hà, Hà sẵn sàng tranh cãi. Còn chuyện tranh cãi như thế nào hay tranh cãi ra sao thì ta phải chờ. Chứ mình nói ra ở đây thì nó không khách quan và cũng không hay lắm".

Tiếp lời Hồ Ngọc Hà, Hương Giang nói: "Cạch mặt thì rõ ràng không có chuyện đó, bằng chứng là 2 khuôn mặt đang ngồi đây chỉ cách nhau có 1 gương mặt của Thanh Hằng thôi (Thanh Hằng ngồi giữa Hà Hồ và Hương Giang - PV). Giữa cái chuyện cạch mặt và tình cảm có như xưa hay không thì đó là chuyện riêng của mỗi người. Giang thì vẫn vậy đó, còn người khác có như vậy hay không thì Giang không biết".