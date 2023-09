Xôn xao The New Mentor và kênh YouTube Hương Giang bay màu sau ồn ào, thực hư ra sao?

Sáng 5/9, cư dân mạng bỗng phát hiện các tập phát sóng của The New Mentor và tất cả video trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment đều “bay màu”. Khi nhấp vào đường link của The New Mentor chỉ thấy dòng thông báo: "Video không còn khả dụng do người tải lên đã đóng tài khoản YouTube của họ".

Trước đó, khi nhấp vào đường link của The New Mentor chỉ thấy dòng thông báo: "Video không còn khả dụng do người tải lên đã đóng tài khoản YouTube của họ".

Trên các diễn đàn sắc đẹp bàn tán về show thực tế thời trang, netizen xôn xao cho rằng có thể một số chi tiết trong tập phát sóng The New Mentor vi phạm bản quyền. Một bộ phận netizen khác lại suy đoán đây là chiêu trò của nhà sản xuất sau drama căng thẳng giữa Hương Giang và Hồ Ngọc Hà trong tập 4.

Giữa lúc netizen tranh luận sôi nổi, kênh YouTube Hương Giang Entertainment được mở trở lại chỉ 1 tiếng sau đó. Các tập phát sóng The New Mentor vẫn hiển thị như chưa từng xảy ra sự cố gì.

Các tập phát sóng The New Mentor hiển thị sau 1 giờ biến mất

Tính đến thời điểm hiện tại, các tập The New Mentor luôn đạt hàng triệu lượt xem mỗi khi lên sóng. Trong diễn biến gần nhất, Hương Giang vướng không ít tranh cãi khi "chơi chiêu" loại đi thí sinh đội Hồ Ngọc Hà, khiến đội đàn chị rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" chỉ còn lại 2 thí sinh. Cảnh "chị đại" nổi giận mắng thẳng mặt Hương Giang tại set quay đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH những ngày qua.