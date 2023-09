Hà Hồ phản ứng ra sao khi "bạn trai tin đồn" của Dược Sĩ Tiến đột nhiên đá xéo rồi lại công khai xin lỗi mình?

Dù không tham gia chương trình The New Mentor mùa này nhưng diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài cũng chiếm spotlight vì loạt bài đăng liên quan đến Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, Hà Hồ lại tỏ ra khá bình thản, nữ ca sĩ vui vẻ đăng ảnh đi hát với vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm và tỏ ra không mấy quan tâm tới chuyện bị Phạm Huỳnh Hữu Tài công kích. "Xin cảm ơn các khán giả đã đội mưa và cùng hát với Hà", Hà Hồ chia sẻ.

Ở tập 4, Hà Hồ bị mất 2 thí sinh, trong đó Hương Giang loại của Hà Hồ 1 thí sinh, thí sinh còn lại do Dược Sĩ Tiến loại. Chứng kiến cảnh Hà Hồ nổi cáu trong chương trình, nhiều khán giả đã lên tiếng ủng hộ nữ ca sĩ. Khán giả cho rằng ekip sản xuất The New Mentor đang cố tình sắp đặt drama để câu kéo người xem.

Giữa rắc rối liên quan đến The New Mentor, Hà Hồ vẫn thản nhiên chia sẻ hình ảnh đi hát

Bất ngờ, Phạm Huỳnh Hữu Tài lại đăng đàn mắng Hồ Ngọc Hà. "Bạn trai tin đồn" của Dược Sĩ Tiến cho rằng Hà Hồ xấu tính nên từ trước đến nay chẳng ngồi ghế huấn luyện viên chương trình nào được quá 2 lần. Chia sẻ này vừa xuất hiện, cộng đồng mạng đã tức giận mắng Phạm Huỳnh Hữu Tài là thiếu tôn trọng đàn chị. Sau đó, nam diễn viên khóa Facebook để tránh bão.

Phạm Huỳnh Hữu Tài và Dược Sĩ Tiến

Bỗng dưng đăng đàn mắng Hà Hồ rồi lại đăng đàn xin lỗi, Phạm Huỳnh Hữu Tài khiến khán giả không hiểu anh đang muốn gì

Khóa Facebook chưa được bao lâu, Phạm Huỳnh Hữu Tài đã xuất hiện trở lại rồi gửi lời xin lỗi Hà Hồ. Nam diễn viên chia sẻ: "Trong những ngày vừa qua, em đã xem và bị cuốn hút bởi chương trình The New Mentor ở vị trí của 1 khán giả xem show như bao nhiêu khán giả bình thường khác. Và tất nhiên, cũng chính vì quá bị cuốn theo những diễn biến trong chương trình nên em có những comment, những bàn luận và những suy đoán qua lại cùng bạn bè mình mà không suy nghĩ quá nhiều về những hậu quả nó để lại.

Bây giờ, em xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến chị Hà. Em thật sự nhận thấy sai lầm trong việc thể hiện ý kiến cá nhân của mình qua việc viết những dòng comment và bài viết trên Facebook với ngôn từ không phù hợp. Em khẳng định đó chỉ là những suy đoán cá nhân hết sức bốc đồng và vô căn cứ của em mà thôi. Em đã không lường trước những suy đoán bốc đồng thiếu căn cứ của mình lại ảnh hưởng đến chị Hà nghiêm trọng đến như vậy. Em đã xem mình là một khán giả mà quên rằng mình cũng đã từng tham gia vào 1 số các tác phẩm nghệ thuật và cần thiết phải thận trọng trong phát ngôn của bản thân. Một lần nữa, em thực sự xin lỗi vì những sự hiểu lầm và chỉ trích không đáng có mà em đã gây ra cho chị Hà.

Em hiểu rằng danh dự của chị Hà rất quan trọng và em đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nó. Mong chị Hồ Ngọc Hà có thể bỏ qua cho em và chấp nhận lời xin lỗi này. Em cam kết sẽ học từ sai lầm và ý thức hơn về cách diễn đạt ý kiến của mình trong tương lai. Xin lỗi và cảm ơn chị đã đọc điều này".