Nam thần 1m8 đẹp nhất nước nay sống sung sướng bên bà xã kiếm tiền giỏi, khiến 3 triệu người choáng

Ryu Si Won từng là bạch mã hoàng tử trong mộng của hàng triệu cô gái trên khắp châu Á. Anh nổi tiếng qua hàng loạt phim Hallyu ăn khách 1 thời, có khoảng thời gian dài được công chúng trìu mến gọi bằng danh hiệu "mỹ nam màn ảnh đẹp nhất Hàn Quốc". Sau khi dính bê bối đánh người vợ đầu tiên, tài tử họ Ryu bỗng mất hút khỏi làng giải trí suốt nhiều năm.

Phải tới tận thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ mới chính thức trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng thông qua show truyền hình Lovers of Joseon (đài TV Chosun). Đáng nói, trong màn tái xuất mới đây, Ryu Si Won sánh đôi cùng người vợ thứ 2 - giáo viên dạy toán kém nam diễn viên tận 19 tuổi. Trước đó, tài tử sinh năm 1972 từng quyết giấu kín như bưng bà xã nhưng tới nay anh bất ngờ công khai diện mạo của cô, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Tới sáng 15/1, tờ MKSports công bố thêm nhiều thông tin gây dậy sóng có liên quan tới profile của bà xã Ryu Si Won. Theo đó, người vợ hiện tại của nam diễn viên là giáo viên dạy toán hàng đầu ở phường Daechi, quận Gangnam, Seoul. Được biết, Daechi từ lâu đã được xem là "thánh địa luyện thi" tại Hàn Quốc", nơi đây có những trung tâm giáo dục, lò luyện thi thuộc Top đầu ở xứ sở kim chi. Nguồn tin cho biết thêm, bã xã Ryu Si Won kiếm tiền ăn đứt chồng. Và nam diễn viên đang tận hưởng cuộc sống sung sướng cùng người vợ tài năng, giỏi kiếm tiền.

Ryu Si Won đang sống hạnh phúc, sung sướng bên người vợ kém 19 tuổi. Ảnh: Naver

Bà xã kiếm tiền ăn đứt nam ngôi sao họ Ryu. Ảnh: Naver

Đoạn clip về bà xã giỏi giang xuất chúng của Ryu Si Won đã gây sốt trên mạng xã hội xứ Hàn, thu hút tới gần 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ vẻ trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp, cuốn hút của vợ "hoàng tử Hallyu 1 thời".

Tài tử 7X cũng đã xác nhận thông tin liên quan tới thu nhập của người bạn đời trên sóng truyền hình: "Vợ tôi ban đầu là giáo viên dạy toán ở trường trung học. Sau khoảng 1 năm, cô ấy đã chuyển sang làm công việc giảng dạy tự do và từng bước gia nhập vào thánh địa luyện thi Daechi. Bây giờ thu nhập của cô ấy còn cao hơn tôi rất nhiều. Tính riêng ở mảng toán học, cô ấy gần như đứng nhất tại Daechi".

Ryu Si Won khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ luôn chuyện bà xã từng từ chối lời mời béo bở từ 1 học viện lớn vì lúc đó đang bận chuẩn bị tổ chức đám cưới với anh: "Trong thời gian chúng tôi chuẩn bị kết hôn, có 1 học viện lớn đã đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng vợ tôi từ chối mà không hề do dự dù chỉ 1 giây. Cô ấy vẫn ưu tiên gia đình hơn công việc".

Nhan sắc của bà xã Ryu Si Won nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả xem truyền hình. Ảnh: Nate

Ryu Si Won tái hôn với người vợ thứ 2 vào năm 2020. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại 1 khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Cô dâu chú rể chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới chung vui. Cặp đôi hạnh phúc đón con gái chào đời cách đây 2 năm.

Trong quá khứ, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ lên mạng những khoảnh khắc dạo chơi cùng vợ nhưng đều giấu kín như bưng diện mạo người bạn đời. Phải tới tận bây giờ, anh mới cởi mở công khai dung mạo người vợ hiện tại.

Trong quá khứ, Ryu Si Won quyết giữ kín dung mạo người vợ thứ 2. Ảnh: Nate

Ryu Si Won từng trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi dính bê bối đánh người vợ đầu - nghệ sĩ múa Jo Soo In. Nam diễn viên kết hôn với Jo Soo In vào năm 2010. Cuộc hôn nhân này từng được công chúng ngưỡng mộ nhưng trên thực tế, họ chỉ cố gắng tạo vỏ bọc hạnh phúc và giữa 2 người có quá nhiều mâu thuẫn.

Năm 2013, Jo Soo In đơn phương tuyên bố ly hôn với Ryu Si Won dù họ đã có với nhau 1 đứa con. Nghệ sĩ múa tung bằng chứng nam diễn viên buông lời lẽ cay nghiệt và đánh cô. Jo Soo In tiết lộ thêm, nam tài tử còn đặt thiết bị GPS định vị và nghe lén trên ô tô của mình khi chưa được cô cho phép.

Sau cùng, bạch mã hoàng tử 1 thời lĩnh án phạt 7 triệu won (khoảng 125 triệu đồng) vì hành vi tấn công, đe dọa vợ cũ. Thậm chí, anh còn mất luôn quyền nuôi con dù là người có tiềm lực kinh tế mạnh hơn vợ.

Sau bê bối, anh biến mất khỏi Kbiz trong suốt nhiều năm và thỉnh thoảng tới Nhật tổ chức các hoạt động gặp gỡ người hâm mộ. Hiện tại, nam nghệ sĩ đã hết thời, đang tập trung quản lý Team 106 - đội đua xe ô tô chuyên nghiệp.

Nam ngôi sao sụp đổ hình tượng sau bê bối đánh vợ cũ. Ảnh: Naver

Ryu Si Won sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 22 tuổi. Nam ngôi sao từng là nghệ sĩ thuộc nhóm dẫn đầu của làn sóng Hallyu với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ. Trong khoảng thời gian hoạt động ở Kbiz, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt tác phẩm đình đám như Sự Thật, Điều Bí Mật, Những Ngày Tươi Đẹp,...

Hồi còn tung hoành ở showbiz Hàn, Ryu Si Won toàn hợp tác với các sao nữ hạng A như Choi Ji Woo, Ha Ji Won, Jang Nara,... Ảnh: Naver và Nate

Nguồn: MKSports

