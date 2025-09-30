Trong những ngày gần đây, cư dân mạng đang rần rần với việc đạo diễn top đầu Cbiz Vương Gia Vệ và biên kịch đình đám Tần Văn bị lộ file ghi âm trò chuyện với nhau. Dân tình đã dồn sự chú ý tới những lời "trà đá chém gió" giữa hai nhân vật đình đám này. Trong đó, biên kịch Tần Văn nhận vô số chỉ trích vì nói xấu người thầy có ơn dìu dắt mình – nam diễn viên đình đám Trần Đạo Minh.

Cụ thể, Vương Gia Vệ có đề nghị mời Trần Đạo Minh sắm vai một nhân vật trong bộ phim Phồn Hoa nhưng bị Tần Văn phản đối. Không chỉ vậy, nữ biên kịch này còn châm chọc tài tử Khánh Dư Niên là người tự cao tự đại, thích "làm màu", quê mùa nhưng thích thể hiện mình là người sống rất phong cách, lười đọc sách nhưng thích marketing hình tượng học rộng hiểu nhiều, thích được người khác khen ngợi, tâng bốc.

Điều này khiến Tần Văn nhận nhiều chỉ trích từ công chúng, bởi lẽ, bất kể Trần Đạo Minh là người thế nào thì nam diễn viên này cũng là người đã có ơn dìu dắt cho cô. Thậm chí, thuở mới chập chững vào nghề, Tần Văn sở dĩ nhận được nhiều cơ hội là vì cô có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên Khánh Dư Niên, có thể mời ông tới đóng phim do mình viết kịch bản. Giờ đây, hành động của Tần Văn bị đánh giá là "ăn cháo đá bá"", "đâm sau lưng" thầy của mình khiến netizen chẳng thể nào bênh nổi.

Đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn bị lộ file ghi âm tán phét với nhau tại phim trường Phồn Hoa.

Nam diễn viên đình đám Trần Hạo Minh - "Khánh đế" của Khánh Dư Niên bị réo tên nói xấu.

Không chỉ vậy, Tần Văn còn lôi một người khác vào câu chuyện, đó là nam diễn viên Cận Đông. Nữ biên kịch Phồn Hoa cho rằng Cận Đông và Trần Đạo Minh là "cá mè một lứa", đều thích tỏ vẻ bản thân là người có học thức trong khi sự thật không phải như vậy. Được biết, trước đó, Cận Đông từng dính phốt "phông bạt" học vấn khiến hình ảnh của anh có phần xấu đi trong mắt công chúng.

Cũng như Trần Đạo Minh (ảnh phải), nam diễn viên Cận Đông (ảnh trái) là đối tượng bị Tần Văn chê trách.

Trang 163 cho rằng, Tần Văn đang "ăn không nói có", dựng chuyện bôi đen Trần Đạo Minh. Bởi lẽ, nam diễn viên Khánh Dư Niên vốn nổi tiếng là người thích dìu dắt đàn em, thậm chí còn công khai kêu gọi các đạo diễn, biên kịch trẻ tuổi hãy dũng cảm tìm ông đóng phim và hứa hẹn sẽ lấy mức cát-xê hợp lý.

Hơn nữa, năm xưa, cũng nhờ Trần Đạo Minh, một "lính mới" như Tần Văn mới có thể mở ra những cơ hội phát triển trong nghề. Thế nhưng giờ đây, Tần Văn không chỉ bôi đen ân nhân mà còn bị tố tham vọng, ích kỷ khi vơ hết thành quả về phía mình. Có nguồn tin cho biết, bộ phim Phồn Hoa thực chất có tới 6 biên kịch nhưng chỉ có Tần Văn được quyền ký tên và hưởng trọn vinh dự sau khi phim thành công.

Giờ đây, phía đoàn phim Phồn Hoa vẫn chưa có câu trả lời xác đáng về vụ việc. Thế nhưng hình ảnh của biên kịch Tần Văn bị xấu đi rất nhiều trong mắt công chúng.

Tần Văn bị chỉ trích là tham danh vọng, "ăn cháo đá bát" khi nói xấu ân nhân và tước quyền biên kịch của người khác, ôm hết vinh dự về mình.

Nguồn: 163