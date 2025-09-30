Trong năm bùng nổ nhất sự nghiệp, cái tên Hòa Minzy xuất hiện dày đặc ở cả sân khấu đại chúng lẫn những sự kiện chính luận trang trọng. Từ Bắc Bling – món quà rực rỡ gửi quê hương bỗng thành hiện tượng quốc dân, đến khoảnh khắc đứng giữa Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80, rồi Nỗi Đau Giữa Hòa Bình gây trào dâng cảm xúc… mỗi cột mốc đều cho thấy một Hòa Minzy vừa bền bỉ cày nghề, vừa tỉnh táo chọn con đường riêng.

Cuộc trò chuyện dưới đây không phải để khoe thành tích, mà để nhìn thấy phía sau tiếng cười hồn nhiên là một hệ giá trị rất chặt chẽ, làm sản phẩm chỉn chu đến cùng, từ chối so sánh, đặt khán giả vào trung tâm và giữ trái tim đủ ấm để chia sẻ với cộng đồng. Một Hòa Minzy rõ ràng hơn, kiên định hơn và đang đi tiếp, không phải để vượt ai, mà để vượt chính mình.

Hoà Minzy trải lòng về chặng đường sự nghiệp và những tranh luận xoay quanh mình

Trước khi đến buổi phỏng vấn này, mình có xem qua lịch làm việc của Hòa Minzy và thấy trong tháng 8, tháng 9 và cả những tháng về sau, lịch trình của Hoà rất dày đặc. Dường như Hoà Minzy rất chịu khó "cày" và trân trọng mọi cơ hội đến với mình nhỉ?

Hòa nghĩ cơ hội của mỗi người không phải lúc nào cũng tới nên phải luôn biết cách tận dụng. Những show diễn hay lịch trình, dù có chi phí hay không, miễn là tốt cho hình ảnh mình đang xây dựng và có thể lan tỏa năng lượng tích cực được đến mọi người thì Hòa sẽ cố gắng tham gia nhiều nhất có thể. Và một phần là Hòa muốn gặp khán giả để thể hiện năng lượng của bản thân cho mọi người thấy.

Nhưng làm việc nhiều như thế có khi nào Hoà Minzy rơi vào trạng thái quá tải không?

Thực ra, cơ thể Hoà cũng đã báo hiệu cho mình biết là cần phải nghỉ ngơi. Như Hoà hay bị mất ngủ, rụng tóc, hoặc lên mụn nhiều. Dù biết cần thay đổi nếp sinh hoạt, nhưng vì lịch trình quá nhiều nên Hoà phải luôn trong tâm thế cố gắng làm cho xong. Tuy nhiên, cũng đến lúc cơ thể không chịu nổi nữa thì nó “đình công” bắt buộc mình phải nghỉ ngơi, chuyện này cũng đã diễn ra khá nhiều lần rồi.

Gần đây, Hoà Minzy góp mặt trong rất nhiều hoạt động lớn, hướng về cộng đồng, xã hội. Vì thế mà hình ảnh Hoà Minzy cũng tích cực hơn nhiều trong mắt công chúng đấy!

Bản thân Hoà là người rất thích ra mắt MV ca nhạc vào đầu năm, đặc biệt là tháng 5 vì đó là tháng sinh nhật của mình. Những sản phẩm như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Bật Tình Yêu Lên, Thị Mầu đều ra mắt vào những tháng đầu 5. Với Bắc Bling, vì quê của Hoà có hơn 500 lễ hội diễn ra xuyên suốt dịp Tết và ra Giêng, nên Hoà đã chọn thời điểm này để tặng một món quà âm nhạc cho người dân Bắc Ninh. Không ngờ rằng nó đã lan tỏa đến khán giả toàn quốc và cả thế giới. Đây thực sự là một "mùa xuân" tươi đẹp, mở ra cho sự nghiệp của Hoà những cột mốc mới mà có lẽ em không bao giờ ngờ đến. Từ khi ra ca khúc "Bắc Bling”, Hoà đi diễn nhiều hơn hẳn so với những năm trước. Đây là năm đầu tiên mà dù chưa đến thời điểm cuối năm nhưng Hoà đã có rất nhiều show.

Đặc biệt năm nay, khi đất nước đón những cột mốc lịch sử quan trọng, Hoà thật sự may mắn khi được lựa chọn tham gia những chương trình chính luận, những "concert quốc gia". Tôi vô cùng tự hào và biết ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc ở những năm trước đây để bây giờ có thể tự tin tham gia những sự kiện quan trọng như thế.

A80 là hoạt động lớn nhất, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt góp mặt và khán giả cũng ngầm hiểu rằng không phải ai cũng được chọn lựa cho những sự kiện đầy vinh dự và tự hào như thế. Khoảnh khắc đứng trên Quảng trường Ba Đình cất tiếng hát trong ngày lễ trọng đại của đất nước, Hoà Minzy cảm thấy thế nào?

Thật ra đã nghĩ từ đầu là nếu không được lựa chọn biểu diễn, Hòa cũng sẽ len vào dòng người để tham dự với tư cách là một công dân. Hòa sẽ đi từ đêm hôm trước, ngủ ngoài đường để xếp hàng như mọi người. Hồi A70 Hoà và gia đình cũng đã đến Điện Biên. Nên khi nhận được lời mời biểu diễn tại A80, Hòa vô cùng vinh dự. Việc được đứng ở Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Bác - nơi vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đang yên nghỉ thì chắc chắn show diễn này sẽ rất khác, rất ý nghĩa so với những buổi biểu diễn thông thường. Hoà xem khoảnh khắc đó như một cột mốc lớn trong cuộc đời của mình.

Mai sau, Hòa sẽ in bức hình đứng hát ở Quảng trường Ba Đình ra để con cháu mình có thể tự hào rằng bà, mẹ của chúng đã từng đứng ở đó, trong thời khắc ý nghĩa và tự hào đó. Dù chỉ hát 2 câu nhưng cũng đã là vinh dự lớn lao. Hòa thật sự biết ơn vì sự nỗ lực không bỏ cuộc của mình trong suốt những năm tháng thăng trầm đã được đền đáp bằng một thành quả đáng tự hào.

Sân khấu Đại lễ có lẽ là sân khấu mà Hòa Minzy hát ít nhất, vì phải chia thời lượng cho 80 nghệ sĩ cùng tham gia đồng diễn chỉ trong 15 phút. Hoà cảm thấy thế nào về điều này?

Dù xuất hiện vài giây nhưng may mắn là Hoà còn được thấy mình hát, chứ anh Trúc Nhân còn bị con rồng che mất (Cười). Nói đùa thôi. Mọi người phải hiểu rằng, tất cả nghệ sĩ được đứng biểu diễn ở đó đều phải được kiểm tra lý lịch rất kỹ càng. Hầu hết các nghệ sĩ tham gia những chương trình chính luận quan trọng đều phải trải qua xem xét kỹ lý lịch, gia đình. Vì thế, để được đứng ở đó không hề dễ, hát hay không là chưa đủ. Nghệ sĩ phải có hình ảnh tốt, lý lịch tốt, và có giá trị tốt với cộng đồng. Cho nên, một hay hai câu hát thực sự không quan trọng, kể cả Hoà đứng đó hát bè cũng đã là một vinh dự rồi.

Ở A80, Hoà Minzy đứng chung sân khấu với đàn chị Mỹ Tâm, một người đã quá nhiều năm gắn bó với những sự kiện tầm vóc quốc gia. Khi biết người sẽ cùng biểu diễn với mình trong hoạt động này là chị Mỹ Tâm, Hoà Minzy có cảm xúc gì đầu tiên?

Khi hỏi về danh sách các nghệ sĩ tham gia thì nghệ sĩ đầu tiên mọi người nhắc đến sẽ là chị Mỹ Tâm. Hòa nghĩ chị ấy là cái tên đầu tiên mà ban tổ chức sẽ mời, vì hình ảnh và mọi thứ của chị đều vô cùng xứng đáng ở vị trí trung tâm. Sau khi nghe có chị, Hòa vui và hào hứng lắm. Hoà hát câu thứ hai sau chị nên may mắn được đứng sát gần chị. Khi cất lên câu hát của mình, Hoà đã phải cố gắng kìm nén rất nhiều để không rơi nước mắt. Tay Hoà lúc đó run lắm, có lẽ đó là sân khấu khiến mình run nhất.

Khi Hoà Minzy cất giọng ngay sau ca sĩ Mỹ Tâm, nhiều người cho rằng điều này một phần chứng minh Hòa đã bước sang một đẳng cấp khác, là người có thể "tiếp nối" Mỹ Tâm đấy!

Hòa không dám nhận điều đấy đâu. Hình ảnh mà chị Mỹ Tâm gây dựng bao nhiêu năm qua khá khác với những gì mọi người thấy trong sự nghiệp của Hòa. Những câu chuyện riêng tư của Hòa đã không được ổn rồi, nên để so sánh thì không thể. Về sự nghiệp lại càng chưa thể, concert Hòa chưa có, album cũng chưa có, những show diễn miễn phí cho hàng chục nghìn khán giả như chị đã làm, Hòa cũng chưa có. Đóng góp và giá trị mà chị Mỹ Tâm làm cho cộng đồng lớn kinh khủng. Hòa chỉ là người đang nhìn vào đó để học hỏi, để tiếp nối cái tinh thần chị đã làm.

Việc mang ra so sánh, Hòa không muốn chị bị so sánh với mình.

Tuy nhiên, Hòa cũng có sự tự tin của riêng mình, có chỗ đứng và khán giả riêng. Hoà quan điểm rằng vị trí quan trọng nhất là nằm trong trái tim của khán giả. Có thể một người được định danh ở vị trí cao, nhưng đi ra ngoài không ai yêu mến thì cũng bằng không. Hòa đã từng nói trong một bài phỏng vấn rằng Hoà muốn làm ngôi sao trong lòng khán giả. Hòa muốn đi đâu mọi người cũng nhìn mình bằng một nụ cười thân thiện, chứ không phải là sự ghét bỏ. Mỗi nghệ sĩ có một định vị hình ảnh khác nhau, Hòa tự tin với vị trí của mình và sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới.

Để Hoà Minzy có sức ảnh hưởng như hôm nay, Bắc Bling đã góp phần không nhỏ. Bắc Bling thực sự đã mở ra một cột mốc rất thăng hoa, đúng như cách Hoà Minzy gọi là “mùa Xuân” đẹp nhất cuộc đời mình. Vậy khi bắt đầu thực hiện dự án này, Hoà Minzy có từng nghĩ “đứa con tinh thần” này được khán giả đón nhận nhiều đến như thế không?

Những năm gần đây, khi làm bất cứ sản phẩm nào, Hòa đều tự tin và hy vọng nó sẽ lên được top 1 trending. Hòa thường nghiên cứu kỹ thời điểm và dốc hết tâm sức cho sản phẩm. Với Bắc Bling, Hòa đã chuẩn bị tâm lý trong suốt 10 năm sự nghiệp. Hòa tin rằng trước mắt sẽ có bà con tỉnh Bắc Ninh ủng hộ mình. Nhưng khi ra mắt, từ poster đến trailer, phản ứng của mọi người khiến Hòa cũng hơi lo, đặc biệt là về cái tên Bắc Bling. Thật sự, Hòa không hề muốn có bất cứ drama nào làm ảnh hưởng đến một sản phẩm tâm huyết. Nhưng thực tế, cái tên này đã được các cấp lãnh đạo duyệt nên Hòa cũng tự tin hơn. Dần dần, khi trailer ra mắt và mọi người thấy được sự "bling bling” trong đó, và đặc biệt là khi MV chính thức lên sóng, mọi người đã hiểu được ý nghĩa cái tên đúng với thông điệp mà Hòa muốn truyền tải.

Và điều bất ngờ nhất là không chỉ bà con Bắc Ninh mà các em nhỏ ở miền Tây, miền Trung, miền Nam cũng hát theo. Các phụ huynh gửi clip về, các bé hát "ăn một miếng trầu" với chất giọng đặc trưng của vùng miền, Hòa thấy đó là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Một sản phẩm về quê hương, không theo trend, lại được mọi lứa tuổi yêu thích, đặc biệt là "đội quân cày view nhí", khiến Hòa có những cảm xúc chưa bao giờ cảm nhận được. Hoà còn tổ chức một cuộc thi và trao giải, ban đầu định trao 3 giải, nhưng thấy các con dễ thương và tài năng quá nên Hoà tăng lên 5, rồi 11, và cuối cùng là đến tận 22 địa điểm. Điều tuyệt vời nhất không phải là tiền bạc, mà là việc cô Hoà trong MV xuất hiện ngoài đời thực trước mặt các con. Đó là món quà tinh thần, là động lực để các con ngoan hơn, chăm học hơn. Hoà nghĩ, thành công này không chỉ dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật, mà có lẽ nó đã mang bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với mọi lứa tuổi, đặc biệt là mầm non tương lai của đất nước.

Rồi đến một ngày, khi Hòa gặp bác Thủ tướng và được bác hỏi "Bao nhiêu view rồi?", Hòa nhận ra sản phẩm của mình không chỉ được người dân quan tâm mà cả các lãnh đạo cấp cao cũng để ý. Lúc đó tim Hòa đập rất mạnh, rất xúc động. Mọi người cứ bảo sao Hòa vô duyên cứ cười hô hố, nhưng thực sự lúc đó vui quá không ngậm miệng lại được. Câu hỏi "Bao nhiêu view rồi?” cũng là câu mà khán giả hỏi Hòa mỗi ngày, họ coi Bắc Bling như sản phẩm của chính họ.

Nhưng người ta vẫn hay bảo nhau thành công này sẽ trở thành áp lực cho những việc diễn ra sau đó. Hoà Minzy có nghĩ Bắc Bling sẽ là cái bóng lớn, khiến Hòa phải trăn trở, suy nghĩ và đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho những sản phẩm kế tiếp?

Khi ra mắt Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, một MV cũng từng đạt top trending toàn cầu nhưng thời điểm đó mình chưa biết cách quảng bá rầm rộ, Hòa từng xem đó là thành công lớn, “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Hoà từng nghĩ đó là sản phẩm có một không hai trong sự nghiệp của mình rồi. Nhưng đến năm 2025, Hòa lại có Bắc Bling với những thành tích mới ngoài sức tưởng tượng, điều đó cho thấy sự sáng tạo của mình vẫn chưa dừng lại. Tất nhiên, áp lực có nhưng động lực cũng có. Tình cảm của mọi người khiến Hòa không được an phận. Mọi thứ sẽ phải đi theo chiều hướng chuyên nghiệp hơn, chỉn chu hơn, chưa hay thì chưa ra mắt.

Còn với ca khúc Nỗi Đau Giữa Hoà Bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng kể về mối duyên hợp tác vô cùng đặc biệt của cả hai. Ban đầu, Nguyễn Văn Chung từng cân nhắc về việc lời ngỏ thực hiện bài hát chủ đề mẹ Việt Nam với Hòa Minzy nhưng chưa nhận lời. Điều gì đã khiến bạn thay đổi quyết định?

Thật ra, Hòa là người đã chủ động nhắn tin cho ekip của anh Nguyễn Văn Chung trước cả khi có dự án Mưa Đỏ. Sau thành công của Bắc Bling và một loạt ca khúc vui tươi, Hòa muốn làm một điều gì đó sâu lắng hơn, và Hòa đã nghĩ ngay đến chủ đề mẹ Việt Nam Anh hùng. Hòa nhắn tin đặt hàng anh Chung sáng tác một bài về chủ đề này nhưng một thời gian sau không thấy phản hồi. Sau đó, Hòa nhận được lời mời từ nhà sản xuất phim Mưa Đỏ để hát nhạc phim, và bất ngờ là ca khúc đó do chính anh Nguyễn Văn Chung sáng tác. Mọi thứ rất tình cờ, cả ba bên đều không biết về sự liên kết của nhau.

Khi nghe kỹ bài hát và đọc lời, Hòa biết đây chính là ca khúc mình phải làm, hơn cả một ca khúc nhạc phim. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, từ lúc thu âm đến lúc ra mắt, một khoảng thời gian rất gấp cho một sản phẩm chỉn chu, đặc biệt là với chủ đề lịch sử, chính luận. Khi Hòa đưa bài hát cho đạo diễn Nhu Đặng, anh em đã thống nhất ngay đây sẽ là nốt lặng mà cả hai sẽ làm sau Bắc Bling. Kịch bản được lên ngay trong buổi họp đầu tiên, và hơn một tuần sau, Hòa đã bay về Quảng Trị để quay MV. Nhiều khán giả xem xong còn không phân biệt được đâu là cảnh trong phim, đâu là cảnh Hòa quay cho MV, vì màu sắc và hình ảnh quá tương đồng. Hòa đã phải lên tiếng giải thích rằng những hình ảnh hậu phương về gia đình anh Tạ là do ekip của Hòa tự sản xuất, như một “ngoại truyện” của phim.

Đến giờ Hòa vẫn đọc được những bình luận như: “Mình là một người đàn ông cứng rắn nhưng đã rơi nước mắt khi xem MV”. Phần bình luận của MV không chỉ là lời khen, mà còn là nơi mọi người kể câu chuyện của gia đình mình, những gia đình có mẹ Việt Nam Anh hùng, có thương binh liệt sĩ. Hơn cả một tác phẩm nghệ thuật, đây là một câu chuyện sẽ đi theo thời gian, để các thế hệ sau này hiểu hơn về sự tàn khốc của chiến tranh và sự hy sinh của cha ông.

Tất nhiên, Hoà biết đây là một bài hát rất khó để đi diễn, nhưng Hòa làm ra nó không phải vì mục đích đó, cũng không mong cầu doanh thu. Giá trị Hòa nhận được là sự động viên từ các cô chú ở Cục Nghệ thuật biểu diễn, từ anh Xuân Bắc, từ cộng đồng. Dường như Hòa đã tìm ra một con đường, một “ánh sáng” rất khác sau 10 năm lận đận.

Vậy sau khi MV ra mắt và nhận được hiệu ứng tốt, Hoà Minzy có trao đổi gì với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không?

Hòa luôn nói rằng Hòa rất biết ơn anh Nguyễn Văn Chung. Hòa đọc comment và thấy mọi người gọi đây là một bài hát "kinh dị", tức là hay kinh khủng. Mọi người không hiểu sao lại có những câu từ chạm đến như vậy. Thậm chí khi Hòa ra bản karaoke, nhiều người còn xin Hòa thay clip bằng một ảnh tĩnh thôi, vì họ vừa hát vừa nhìn hình là khóc, không hát được. Nhiều người cũng nói rằng họ không thể xem MV này nhiều lần trong một ngày vì mỗi lần xem đều cảm thấy rất nặng lòng. Đọc những bình luận sâu sắc như vậy, Hòa hiểu được giá trị thật sự của ca khúc.

Và nhờ sức lan toả quá mạnh của Mưa Đỏ mà MV của Hoà được nhiều người biết đến hơn. Vậy cơ duyên của Hoà với Mưa Đỏ diễn ra như thế nào?

Ban đầu khi được mời tham gia một vai diễn trong phim, Hòa nhận lời vì đây là phim do Truyền hình Quân đội sản xuất. Mà Hòa Minzy thì lúc nào cũng nghĩ mình là "người của Quân đội". Lúc đó, Hòa có nói với đạo diễn Đặng Thái Huyền rằng nếu sau này Hòa có làm MV về đề tài Lịch sử, mong chị sẽ hỗ trợ. Hòa không nghĩ rằng sau này, khi hát nhạc phim, Hòa lại được ekip ưu ái cho sử dụng một trong những phân cảnh quan trọng và xúc động nhất phim, đó là lúc nhân vật Tạ hy sinh. Chính từ cái “nút thắt” cảm xúc khi xem cảnh Tạ hy sinh, Hòa đã nghĩ ngay ra kịch bản MV của mình, ở hậu phương, người vợ sẽ sinh con. Nó thể hiện ý nghĩa rằng có những người đã ngã xuống để cho thế hệ tương lai được tiếp bước. Phân cảnh sinh tử, một người mất đi và một mầm sống ra đời, đã trở thành xương sống cho cả MV.

Hòa không ngờ sự liên kết giữa phim và MV lại mạnh mẽ đến vậy. Rất nhiều khán giả xem phim xong về xem MV mới thực sự vỡ òa cảm xúc. Và ngược lại, cũng có nhiều người xem MV của Hòa xong đã tò mò và quyết định đi xem phim. Nhà sản xuất cũng nói rằng Hòa đã có một đóng góp rất lớn cho bộ phim. Hòa rất biết ơn Điện ảnh Quân đội và đã cố gắng làm hết sức mình, từ vật chất, tinh thần đến việc chấp nhận nhuộm tóc nhiều lần dù rất hại tóc. Hòa biết ơn tất cả mọi người đã nỗ lực để trong chưa đầy một tháng có thể cho ra mắt một sản phẩm để đời như thế.

Ngoài ra, Hòa nghĩ nếu trong buổi thu âm mình thể hiện không tốt, chắc chắn sẽ bị thay thế. Vì đây là phim của Quân đội, mọi thứ phải chuẩn mực, không có sự ưu tiên, quan trọng nhất là phải phù hợp. Nhưng rất may là trong buổi thu âm hôm đó, tất cả mọi người có mặt đều đã rơi nước mắt. Giọng hát của Hòa có thể không phải quá đặc biệt về kỹ thuật, nhưng về cảm xúc, đặc biệt là với những bài hát cần sự trải lòng thì Hòa rất tự tin.

Nhiều cảnh quay trong MV như cảnh người vợ tiễn chồng ra trận, cảnh sinh con trong đau đớn được khán giả khen là chị diễn xuất "xuất thần"?

Hòa nhận thấy mình có hai thái cực trong con người, một là rất vui vẻ, hoạt náo, hai là rất nội tâm, thích sự im lặng. Có lẽ vì vậy mà khi cần những cảm xúc lắng đọng, Hòa nhập tâm khá nhanh. Hòa đã từng đóng vai Nam Phương Hoàng hậu và nhận được phản hồi tốt, nên cũng tự tin hơn. Quan trọng nhất là Hòa được xem trước những phân cảnh đắt giá của phim, Hòa biết người chồng trong câu chuyện đã hy sinh như thế nào. Điều đó giúp Hòa nuôi dưỡng cảm xúc một cách tự nhiên qua từng cảnh quay, từ lúc chờ đợi đến lúc tuyệt vọng, và đỉnh điểm là cảnh sinh con. Hoà đã trải qua sinh nở rồi nên cũng biết cách để diễn.

Nhiều khán giả ban đầu đã nhầm lẫn giữa nhạc phim Mưa Đỏ là Còn Gì Đẹp Hơn chứ không phải Nỗi Đau Giữa Hoà Bình. Khi phim công chiếu, xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi về việc đâu mới là ca khúc phù hợp với phim nhất, Hoà Minzy ý kiến thế nào về tranh luận này?

Hòa có đọc hết bình luận của khán giả. Hòa biết có rất nhiều người thích Còn Gì Đẹp Hơn, và mình cũng thấy đó là một ca khúc rất hay. Bài hát này gắn liền với những hình ảnh đầu tiên của phim, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vì vậy, việc khán giả mong chờ nó xuất hiện trong phim là điều dễ hiểu. Còn ca khúc của Hòa lại nói về nỗi đau của người ở lại, nó phù hợp với cái kết của phim, khi chỉ còn những người mẹ, người vợ mòn mỏi chờ tin người thân.

Hòa đánh giá Còn Gì Đẹp Hơn là một bài hát hay, đỉnh. Hòa thậm chí đã trực tiếp nhắn tin cho Nguyễn Hùng để khen ngợi, và nói rằng nếu bài đó trở thành bài hát của năm thì cũng không có gì phải bàn cãi. Vì thế, Hòa không hề buồn khi khán giả có những sự so sánh. Âm nhạc vốn là sự cảm nhận của mỗi người. Thay vì đặt hai ca khúc lên bàn cân, Hòa mong mọi người hãy nghĩ rằng cả hai đều là chất xúc tác quan trọng, góp phần tạo nên thành công chung cho bộ phim.

Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là một sản phẩm bạn đã đầu tư rất nhiều dù biết khó mang đi diễn nhiều. Có thông tin cho rằng MV này được đầu tư tiền tỷ?

Đến thời điểm này, không có dự án nào của Hòa dưới 2 tỷ đồng cả. Đó là tổng chi phí cho toàn bộ dự án, từ sản xuất MV đến những khoản chi râu ria khác. Từ đầu năm đến nay, sau Bắc Bling thì công việc của Hòa cũng ổn định hơn. Mọi người hay trêu: ‘Sao hát Bắc Ninh hoài thế?’, thì Hòa cũng phải xin lỗi, vì show nhiều quá. Nhưng chính nhờ may mắn có show, có quảng cáo thì Hòa mới có thể dồn sức đầu tư cho các dự án sau này được trọn vẹn nhất.

Nếu bây giờ Hòa không đủ khả năng đầu tư chỉn chu, chỉ ra một bài hát đơn thuần thì Hòa sẽ không làm. Thà đợi hai năm để ra một ca khúc chất lượng còn hơn. Kinh phí là quan trọng, nhưng phải bắt nguồn từ cái tâm muốn khán giả được thưởng thức sản phẩm tốt nhất thì Hòa mới bỏ tiền. Nên từ nay, mọi người không cần phải hỏi chi phí các sản phẩm nữa, cứ mặc định là trên 2 tỷ mà tính.

Có phải chính vì sự đầu tư quá lớn cho từng sản phẩm riêng lẻ mà đến thời điểm này Hòa Minzy vẫn chưa thể ra mắt một album chính thức hay một liveshow, concert như những nghệ sĩ khác?

Ngoài chi phí thì sự cầu toàn của Hòa cũng khá cao. Thêm nữa, nhiều khi cộng sự của mình chưa đủ. Hòa không toàn năng như các bạn Gen Z bây giờ vừa sáng tác vừa làm nhạc, Hòa chỉ biết hát thôi. Vì vậy, để làm một album, Hòa cần nhạc sĩ, cần người làm nhạc, album phải có chủ đề xuyên suốt, các bài hát phải phù hợp với chủ đề đó. Quá trình sản xuất 7-9 ca khúc cũng không thể nhanh được. Và nhiều khi làm xong mà Hòa chưa ưng ý thì cũng chưa thể cho ra mắt. Khi nào thật sự sẵn sàng, Hòa sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Nhưng hiện tại, Hòa vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tất cả những gì một nghệ sĩ chuyên nghiệp cần có, từ show diễn đến album. Hy vọng một ngày nào đó, khi album đầu tay của Hòa ra mắt, nó sẽ là một sản phẩm chỉn chu và mang cá tính của mình nhất.

Về liveshow, không phải Hòa không tự tin bán vé. Hòa từng định làm liveshow kỷ niệm 10 năm sự nghiệp nhưng phải dừng lại vì lý do cá nhân. Sau đó, khi đi xem concert của Anh Trai Say Hi, Hòa ngộ ra một điều, sự thành công của một concert đến từ việc tất cả khán giả đều thuộc và hát theo các bài hát. Năm đó, Hòa đã định đưa rất nhiều ca khúc mới, chưa phát hành vào show của mình. Thật may là Hòa nhận ra nếu khán giả không biết ca khúc đó, họ sẽ khó cảm nhận trọn vẹn và liveshow cũng khó thành công.

Sau năm 2025, list nhạc của Hòa đã có thêm Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, những ca khúc Hòa tự tin khán giả sẽ đồng thanh hát vang. Vì vậy, liveshow chắc chắn sẽ có, nhưng nó chỉ diễn ra sau khi album đầu tiên được ra mắt. Ít nhất trong album đó phải có thêm vài MV nữa để lan tỏa, để khi khán giả đến liveshow, họ có thể hát theo và tạo nên một đêm diễn thật sự bùng nổ. Hòa không vội vàng, bởi điều quan trọng nhất là định hình bản thân qua từng sản phẩm âm nhạc.

Ngay trước thềm ra mắt sản phẩm mới, Hòa Minzy phải trải qua biến cố ông nội qua đời - người mà Hòa luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt và cũng là người mà Hoà muốn cho xem sản phẩm lần này nhất vì ông cũng là một cựu chiến binh. Hoà chắc hẳn đã rất đau lòng khi đối mặt với khoảnh khắc sinh ly tử biệt đó đúng không?

Hoà tiếc vì ông đã không kịp xem MV. Thời gian quá gấp, tối 21/8 Hòa mới nhận được bản master cuối cùng để chuẩn bị ra mắt vào hôm sau. Nhưng chỉ sáng hôm sau thôi, ông đã ra đi, Hòa tiếc nhiều lắm. Hồi nhỏ, Hòa yêu ông nhất, thậm chí còn hơn cả bố mẹ. Ông Hoà là người từng trực tiếp tham gia chiến dịch mang về chiến thắng cho dân tộc. Hòa đã hẹn sẽ đưa ông đi xem diễu binh A80, vì ông đã 86 tuổi rồi, có lẽ đó sẽ là cơ hội cuối cùng. Hòa còn nghĩ, nếu mình được hát ở A80, nhất định sẽ xin một suất để ông đi cùng. Trong 3 ngày trước khi ông mất, Hòa đi làm liên tục, mỗi lần đi ngang phòng, thấy ông đang ngủ nên không chào. Hoà luôn nghĩ rằng khi trở về ông vẫn sẽ ở đó đợi mình. Nhưng hôm đó, khi vừa hạ cánh từ Hà Nội vào TP.HCM thì nhận tin ông qua đời. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Hòa lập tức phải quay lại, bay về quê để gặp ông, ở bên ông đến 5 giờ sáng rồi lại phải quay vào TP.HCM rồi Hà Nội để họp báo như lịch. Và sáng sớm hôm sau, Hoà cùng gia đình đưa ông ra đồng. Khoảnh khắc kinh khủng nhất chính là khi từ trên gác bước xuống, nơi từng là chiếc giường của ông, nay đã thành bàn thờ với di ảnh.

Cái tên Nỗi Đau Giữa Hòa Bình bất ngờ mang một ý nghĩa khác trong cuộc đời Hòa. Trong họp báo, Hoà có động viên những người mẹ Việt Nam anh hùng, hoà có đọc được bình luận lúc đó Hoà giống như một người đang gánh nỗi đau lại đi động viên một nỗi đau khác khiến mình bật khóc. Dù tiếc nuối vì ông không kịp xem, không kịp chứng kiến cháu gái được mọi người tự hào khen ngợi, nhưng Hòa tin rằng, ở một nơi nào đó, ông vẫn đang cùng đồng đội nhìn xuống và mỉm cười. Ông là niềm tự hào lớn nhất của Hòa, và vì ông là một chiến sĩ cách mạng, nên sản phẩm lần này càng trở nên thiêng liêng, ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bé Bo đã phản ứng ra sao khi thấy mẹ hát và diễn trong một câu chuyện đầy mất mát và chiến tranh trong MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình?

Thật ra con Hòa cũng không quan tâm sự nghiệp của mẹ lắm đâu (cười). Bé suốt ngày nghe nhạc của các chú ở Anh Trai Say Hi, cậu Erik, cậu Đức Phúc, chú RHYDER, chú Quân A.P thôi. Con thậm chí còn không tin các chú đó là em của mẹ cho đến khi được gặp trực tiếp. Nhưng riêng với Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, không hiểu sao con rất quan tâm. Bé mới 6 tuổi nên chưa được xem phim Mưa Đỏ, nhưng lại đặc biệt thích trailer, teaser và nhạc phim.

Hòa rất vui vì dạo này con quan tâm nhiều hơn đến các hình ảnh lịch sử, quân đội. Con xem MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình và ngày nào cũng ngân nga hát theo. Đây là ca khúc có chủ đề rất sâu về mẹ Việt Nam Anh hùng, vậy mà các em nhỏ lại rơi nước mắt khi xem. Điều này càng bất ngờ hơn khi xảy ra với chính con trai Hòa, một đứa trẻ vốn chẳng mấy khi quan tâm đến sản phẩm nào của mẹ. Thành công này với Hòa còn lớn hơn cả Bắc Bling. Hòa có một quan điểm, trước khi dạy người khác, hãy dạy chính con của mình. Nếu Hòa thật sự truyền được tình yêu nước cho con trai qua chính sản phẩm âm nhạc, thì đó sẽ là điều cảm động nhất trong quá trình làm nghề. Có thể bây giờ con chưa hiểu hết về mẹ Việt Nam Anh hùng, nhưng khi lớn lên trong sự giáo dục về tình yêu nước như thế này, đến một ngày con sẽ biết ơn và tri ân sâu sắc câu hát mà mình đã vang lên từ thuở nhỏ.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Hoà Minzy còn để lại dấu ấn ở Sao Nhập Ngũ. Nghe bảo bé Bo là fan cứng của mẹ ở chương trình này nên Hoà Minzy đã phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, bằng mọi giá phải chứng minh sự kiên cường, nỗ lực vượt những thử thách khó để làm gương cho con trai đúng không?

Khi xem Sao Nhập Ngũ, con Hòa đã rất tò mò, bé hay hỏi: “Mẹ có biết bắn súng không?”, “Mẹ làm nhiệm vụ có giỏi không?” và Bo còn mong muốn được trở thành chú bộ đội. Hòa tham gia chương trình này một phần cũng là vì muốn con trai mình nhìn thấy sự cố gắng của mẹ. Con Hòa hơi nhẹ nhàng, Hòa muốn con mạnh mẽ hơn. Hòa nghĩ khi con thấy mẹ mạnh mẽ trên TV, con cũng sẽ được truyền cảm hứng.

Sao Nhập Ngũ năm nay thật sự vất vả vì quay đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc, trên thao trường lại càng khắc nghiệt hơn. Trong chương trình, Hòa đã bị chấn thương. Lúc bị chấn thương, Hòa đau đến mức không ngồi dậy hay di chuyển dễ dàng được. Bác sĩ chẩn đoán Hòa bị dập vùng cơ lưng và phát hiện bị gai đôi cột sống bẩm sinh, khiến vết thương đau hơn bình thường. Cú va chạm tưởng chừng không có gì, nhưng vì vướng chiếc mic không dây sau lưng nên cơ bị dập. Bác sĩ yêu cầu nghỉ một tuần, trong khi chương trình chỉ quay có một tuần. Hòa đã xin tiêm thuốc giảm đau để tiếp tục. Chính vì không nghỉ ngơi mà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, vết thương của Hòa trở nên nặng hơn.

Đã có lúc Hòa nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng Hòa tự nhủ, nếu mình bỏ cuộc và điều đó lên sóng, con mình sau này khi gặp khó khăn cũng sẽ bỏ cuộc. Vì vậy Hòa quyết định tiêm thêm thuốc giảm đau để hoàn thành đủ 7 ngày, với mục tiêu để con thấy mẹ mình là một người mạnh mẽ. Xung quanh Bo có rất nhiều phụ nữ, nếu không có một hình mẫu mạnh mẽ, con sẽ dễ yếu đuối. Thật may mắn là Hòa đã không bỏ cuộc, Hòa hy vọng con sẽ dần dần cảm nhận được tinh thần đó và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn.

Vậy chấn thương của Hoà Minzy hiện thế nào rồi?

Cũng đã khoảng 2 tháng rồi. Sau khi về, Hòa đi khám tổng quát và bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi tại nhà trong một tháng. Đến giữa tháng 8 thì Hòa gần như đã ổn hoàn toàn. Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảnh báo rằng nếu Hòa không chú trọng chăm sóc sức khỏe và cứ lì lợm như trước, vết thương rất dễ để lại biến chứng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động mạnh trên sân khấu sau này. Vì vậy, Hòa đã ngoan ngoãn nghỉ ngơi trọn vẹn trong suốt một tháng để hồi phục.

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ Gen Z ngày nay rất đa năng – vừa có thể sáng tác, phối khí, sản xuất âm nhạc, vừa tự xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội – thì Hòa lại trung thành với thế mạnh ca hát và chọn cách hợp tác cùng ê-kíp. Có bao giờ Hòa tự đặt câu hỏi rằng mình nên thử sức ở những sân chơi mới mẻ, nơi tôn vinh sự đa dạng và bản lĩnh của phụ nữ như Chị đẹp, Em Xinh… chẳng hạn?

Hoà nghĩ thế này, việc không sáng tác được không phải là khuyết điểm, ca sĩ thì chỉ cần hát hay là đủ tốt rồi. Trong năm 2025 Hòa được mời tham gia rất nhiều gameshow cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng Hòa đã từ chối hết. Hòa từng đăng một status chia sẻ rằng muốn tập trung phát triển âm nhạc tại Việt Nam, và chính Bắc Bling là minh chứng cho lựa chọn đó. Sau khi MV ra mắt, khán giả mới hiểu vì sao Hòa dành toàn tâm toàn sức ở lại Việt Nam để làm một dự án lớn như vậy, từ việc tổ chức họp báo ngay tại Bắc Ninh đến việc làm cỗ khao cả làng, một điều mà dường như chưa từng xảy ra.

Hòa cảm thấy mình đã có một con đường khá rõ ràng và không đủ thời gian để tham gia một chương trình thực tế dài hơi. Để hoàn thành một chương trình như thế, các chị em đã phải mất đến nửa năm, trong khi cùng khoảng thời gian đó Hòa đã cho ra mắt hai MV. Hòa muốn tập trung tuyệt đối vào con đường đã định hướng. Mỗi nghệ sĩ có một lựa chọn riêng, có người khẳng định bản thân qua gameshow, còn với Hòa ở thời điểm hiện tại, lựa chọn là tiếp tục đi sâu trên con đường âm nhạc mà mình đã vạch ra.

Có một giai đoạn mình thấy Hòa có lịch diễn rất dày, tối về lại livestream bán hàng. Lúc đó có người thắc mắc tại sao nghệ sĩ như Hòa lại phải làm vậy, và bạn đã trả lời rằng mình có nhiều trách nhiệm với xã hội và gia đình… Hoà có đang gồng gánh quá nhiều không?

Số tiền từ việc bán hàng Hoà gần như không tiêu đồng nào cho bản thân. Đôi lúc, Hoà còn không biết mình lời hay lỗ nữa. Hoà không phải người làm kinh tế giỏi nên không phân biệt rõ ràng được, chỉ biết tổng doanh thu về thì khi nào có công tác xã hội cần thì mình lại rút từ đó ra. Nhưng thật sự là Hoà rất thích bán hàng, Hoà có đam mê được tư vấn cho mọi người. Một show đi diễn của Hoà có thể bằng doanh thu cả năm của shop, nhưng quan trọng là Hoà được làm việc mình thích. Đúng là có một khoảng thời gian Hoà làm việc không ngừng nghỉ, đi làm về lúc 11 giờ đêm, livestream đến 2 giờ sáng, rồi gói hàng đến sáng sớm.

Nhưng chung quy lại, dù là làm nghệ thuật hay bán hàng, tất cả đều cần niềm tin của khán giả. Nhiều người còn nói đùa, thôi vào ủng hộ Hòa để Hòa có tiền đi giúp người khác. Việc kinh doanh này cũng tạo ra nguồn thu nhập cho nhiều người khác, ví dụ như chị gái Hoà hiện cũng đang làm quản lý cho shop.

Nghe những câu chuyện của Hòa, mình cảm thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn có rất nhiều sự trùng hợp. Dường như có một nguồn năng lượng nào đó đang dẫn lối Hòa đến một định hướng mới cho sự nghiệp. Con đường trở thành một nghệ sĩ phát triển văn hóa, lan tỏa lòng yêu nước sẽ gánh vác trách nhiệm rất nặng. Hòa Minzy có gặp áp lực về việc phải giữ gìn hình ảnh để xứng đáng với con đường mình đang đi không?

Từ lâu rồi, dù không ai bắt buộc nhưng Hòa luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng. Gần đây, fan có gửi cho Hòa một bức ảnh tổng hợp các dự án thiện nguyện mà Hòa đã thực hiện trong 5 năm qua. Nhìn lại mình cũng thấy khá tự hào đấy chứ. Có những giai đoạn, trong tài khoản của Hòa chỉ có 101 triệu nhưng Hòa đã lấy 100 triệu để làm công tác xã hội. Hoặc có khi Hòa nhắn tin cho quản lý vay 100 triệu, và một lúc sau số tiền đó đã được mang đi ủng hộ. Không ai bắt Hòa làm vậy, nhưng Hòa cảm thấy mình có một trách nhiệm lạ kỳ nào đó. Khi làm xong, Hòa thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Những gì Hòa làm, cộng đồng đã công nhận và ghi nhận. Dự án thiện nguyện của Hòa có tên là Từ Trái Tim, vì tiền là của Hòa chứ Hòa không kêu gọi ai cả. Khi các bệnh viện cần hỗ trợ chi phí mổ cho các cháu nhỏ, sau khi họ đã xác minh hoàn cảnh, Hòa sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Cách làm của Hòa rất nhanh gọn. Mọi người yêu thương, tương tác mạng xã hội của Hòa cao, các nhãn hàng thấy được sức ảnh hưởng và mời Hòa làm việc, mang lại thu nhập. Từ thu nhập đó, Hòa trích một phần để làm công tác xã hội là điều đương nhiên.

Việc này cũng liên quan trực tiếp đến hình ảnh của người nghệ sĩ. Hòa có nghe mọi người nói về "công thức Hòa Minzy". Nghe như một công thức làm bánh có sẵn, nhưng không phải ai làm theo cũng ra thành quả ngon nếu không đặt cái tâm vào đó. Khán giả bây giờ rất thông minh, họ có thể phân biệt được thật giả. Cho nên, Hoà nghĩ mình không phải giữ gìn hình ảnh mà đúng hơn là tiếp tục phát triển những gì mình đang làm. Hòa đang khá hài lòng với con đường mình đi vì nó chính là con người thật của Hòa, hết mình với bạn bè, công việc và gia đình. Vì vậy, Hòa không cảm thấy áp lực lắm, vì đây chính là con người và hướng đi của Hòa trong suốt nhiều năm qua, chứ không phải gần đây mới làm. Áp lực lớn nhất của Hòa Bây giờ là phải có sản phẩm âm nhạc hay.

Ở thời điểm này, Hoà Minzy định nghĩa như thế nào về sự đủ đầy trong cuộc sống?

Hoà là người khá thiên về gia đình. Theo thần số học, Hoà có con số 6, hình ảnh người mẹ bầu luôn lo toan cho gia đình, và điều đó khá đúng. Hoà may mắn được sinh ra trong một gia đình mà anh chị em rất yêu thương nhau. Sau câu chuyện của ông, Hoà chỉ có một điều phải để tâm hơn, đó là khi đi đâu cũng sẽ luôn chào bố mẹ. Hoà nghĩ sự đủ đầy là có những người thân bên cạnh, mọi người khỏe mạnh và luôn ủng hộ mình.

Đến thời điểm này, Hoà nghĩ mình đã làm được việc lo đầy đủ cho bố mẹ, anh chị em và các con. Trong cuộc sống cá nhân, Hoà cũng đang cảm thấy rất trọn vẹn, không thiếu thốn điều, cô đơn gì. Chính vì như vậy nên Hoà mới có thể toàn tâm toàn ý thực hiện các dự án nghệ thuật.

Còn hạnh phúc riêng của một người phụ nữ thì sao?

Như Hoà đã nói, mọi người chỉ cần biết hiện tại Hoà đang sống những ngày tháng rất hạnh phúc và trọn vẹn. Trong sự nghiệp, Hoà không có tham vọng phải vượt qua người này người kia, mà chỉ muốn vượt lên chính bản thân mình so với những năm trước, và năm nay Hoà đã làm được điều đó. Người ta nói năm số 9 là năm thanh lọc nhưng đến giờ này, các mối quan hệ từ bạn bè, gia đình, sự nghiệp, con cái đối với Hoà đều đang rất ổn và trọn vẹn. Mọi người không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần khán giả ở bên cạnh, Hoà có thể làm được tất cả mọi thứ.

Hoà cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Hòa Minzy. Nếu trong lúc chia sẻ có những phút giây hơi cảm xúc quá hay cười nhiều quá thì mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người trong suốt những ngày tháng vừa qua đã ở bên cạnh và ủng hộ Hòa Minzy rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả trong suốt 11 năm qua đã yêu thương và đồng hành cùng Hòa. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Hòa trên con đường sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều!