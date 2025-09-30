Cao Thái Sơn thông báo khẩn

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Cao Thái Sơn đăng tải thông báo khẩn liên quan đến việc hình ảnh của anh bị lợi dụng bởi công nghệ AI cho mục đích trái phép, làm ảnh hưởng đến danh dự.

Nam ca sĩ viết: "Góc cảnh báo. Tôi xin lên tiếng về việc một số trang mạng đang sử dụng AI để làm giả tiếng nói, âm thanh và bóp méo hình ảnh của tôi cho mục đích quảng cáo trái phép (hình ảnh không được đẹp và thon gọn như bây giờ).

Gần đây, bạn bè đã gửi cho tôi đoạn video bịa đặt, gắn tên tôi với dịch vụ massage trá hình. Tôi lập tức báo cáo và yêu cầu gỡ bỏ. Khi chưa được xử lý, tôi thông báo sẽ làm việc với cơ quan chức năng, thì ngay sau đó trang này đã chặn tôi.

Tôi khẳng định: Đây là hành vi xuyên tạc, vi phạm pháp luật, xâm phạm hình ảnh cá nhân và hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu bất kỳ ai thấy những hình ảnh hay video giả mạo này, tôi mong hãy:

1. Báo cáo/report ngay lập tức.

2. Chia sẻ cảnh báo để người khác không bị lừa dối.

3. Phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý triệt để. Đây không chỉ là quyền riêng tư cá nhân bị xâm hại mà còn liên quan đến sự an toàn và minh bạch của cộng đồng mạng. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Hình ảnh và trang mạng lợi dụng hình ảnh của Cao Thái Sơn.

Kèm theo chia sẻ, Cao Thái Sơn đăng ảnh chụp trang mạng xã hội đã dùng hình ảnh AI của anh để quảng bá. Nhiều bạn bè và cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời kêu gọi bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ trước tình trạng giả mạo ngày càng tinh vi.

Cao Thái Sơn sinh năm 1985, quê ở Hà Nội, được biết đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Anh nổi tiếng với loạt hit Con đường mưa, Pha lê tím, Anh sai rồi. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn tham gia nhiều hoạt động giải trí và thường xuyên lưu diễn hải ngoại. Với hơn 20 năm hoạt động, Cao Thái Sơn được xem là một trong những giọng ca ballad được khán giả yêu thích.