"Ông lớn" tiết lộ về Trương Bá Chi: "Cơ thể của cô ấy có vấn đề"

Trong khoảng thời gian này, đạo diễn Vương Tinh gây chú ý khi nhiều lần vén màn showbiz, hé lộ những bí ấn về dàn sao đình đám. Mới đây, người cầm trịch bộ phim Thần Bài đã nhắc tới Trương Bá Chi và hết lời khen ngợi tài năng của cô. Ông Vương Tinh cho biết, Trương Bá Chi có tài năng xuất chúng, có thể dễ dàng "cân" đủ loại nhân vật. Đặc biệt, cô có khả năng nhập vai cực nhanh, chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, hễ đạo diễn hô bắt đầu là "nhạc gì cũng nhảy được".

Quả thực, đạo diễn đình đám Nhĩ Đông Thăng từng chia sẻ về việc Trương Bá Chi mải mê trò chuyện điệm thoại ở phim trường. Thậm chí, khi di chuyển đến vị trí quay phim, cô vẫn dính chặt lấy chiếc di động khiến Nhĩ Đông Thăng khó chịu vô cùng. Thế nhưng sau khi nhắc nhở: "Bắt đầu quay ngay, đừng gọi điện nữa", cô có thể lập tức hóa thân thành nhân vật, diễn cảnh khóc ngon ơ khiến cả phim trường phải trầm trồ. Có lẽ vì thế nên đạo diễn Vương Tinh mới đánh giá rằng Trương Bá Chi là một thiên tài diễn xuất: "Khả năng của Trương Bá Chi đã sớm được người trong giới công nhận".

Tuy nhiên, đạo diễn Lộc Đỉnh Ký cũng tiết lộ rằng tình trạng sức khỏe của Trương Bá Chi không được tốt cho lắm, thậm chí từng phải vào viện vì đau bụng sinh lý. Ông kể lại, Trương Bá Chi từng đến phim trường trong tình trạng sốt cao. Vì có cảnh quay bắt buộc phải hoàn thành trong ngày hôm ấy, Vương Tinh đã điều chỉnh lại thứ tự cảnh quay, để cho Trương Bá Chi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Kết quả, nàng "ngọc nữ" thiếp đi 8 tiếng đồng hồ, sau đó chỉ tốn có 3 giờ để hoàn thành công việc của cả một ngày rồi được rời khỏi phim trường sớm.

Dù có tài năng trời cho cứu lại nhưng tình trạng sức khỏe vẫn luôn "kéo chân" sự nghiệp của Trương Bá Chi. Mỗi lần hoàn thành một bộ phim, nàng "Tinh nữ lang" đều phải tạm nghỉ ngơi một thời gian để "hồi máu". Bởi lẽ, việc quay phim vô cùng tốn thời gian và công sức, đôi khi phải ghi hình tới 15-16 giờ mỗi ngày.

Còn về lý do Trương Bá Chi không hề xuất hiện trên màn ảnh trong những năm gần đây, đạo diễn Vương Tinh cho rằng: "Cơ thể của cô ấy có vấn đề, không thể chịu được việc quay phim trong thời gian dài. Có lẽ cô ấy thấy công việc này quá vất vả, trong khi bản thân lại phải bỏ ra rất nhiều thời gian để chăm sóc 3 cậu con trai. Thôi cứ để cho cô ấy đi dự sự kiện, chụp hình quảng cáo đi. Như vậy kiếm tiền dễ hơn là đi đóng phim".

Trương Bá Chi là nàng "ngọc nữ" đình đám của showbiz xứ Cảng, ghi dấu ấn ngay từ tác phẩm đầu tay Vua Hài Kịch khi được hợp tác với Châu Tinh Trì. Tiếp đó, cô chiếm được tình cảm của công chúng qua loạt phim đình đám như Tâm Nguyện Của Sao, Sư Tử Hà Đông 2, Dương Môn Nữ Tướng…Năm 24 tuổi, Trương Bá Chi lên ngôi Ảnh hậu Kim Tượng và trở thành cái tên được săn đón nhất nhì showbiz lúc bấy giờ.

Tài năng là vậy nhưng tiếc thay, Trương Bá Chi không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô không muốn nổi đình nổi đám vì lịch trình làm việc của cô sẽ bị sắp xếp kín mít, không còn thời gian để thở.

Thậm chí, có lần, để thể hiện được sự tiều tụy của nhân vật, đạo diễn đã yêu cầu Trương Bá Chi thức đêm trong thời gian dài. Rõ ràng, cơ thể của nàng "ngọc nữ" khó mà chịu được việc đóng phim trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy. Có lẽ đây là lý do khiến Trương Bá Chi không quyết tâm cao với nghề diễn và sớm tìm cho mình một hướng đi khác nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: 163