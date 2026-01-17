Nam diễn viên đáng giá 50 tỷ đồng, được 100 mỹ nhân theo đuổi

Ngày 17/1, tờ QQ đưa tin nam diễn viên Đặng Triệu Tôn tham gia 1 talkshow và có chia sẻ đáng chú ý về việc anh nhận được 1 đề nghị "bao nuôi" với giá trên trời. Theo tài tử Tây Du Ký, ở thời đỉnh cao danh tiếng và phong độ ngoại hình, có 1 nam đại gia từng ngỏ ý chu cấp cho anh 15 triệu NDT (gần 50 tỷ đồng) trong 3 tháng. Đối phương cho biết rất quý mến, ngưỡng mộ Đặng Triệu Tôn và muốn nam diễn viên đồng hành cùng mình.

Đặng Triệu Tôn chia sẻ anh đã choáng váng, kinh ngạc vài giây trước đề nghị "bao nuôi" này. Cựu ngôi sao phim giờ vàng của đài TVB cho biết anh đã khéo léo từ chối nam đại gia. Theo Đặng Triệu Tôn, anh may mắn xuất thân trong gia đình giàu có, được thừa kế khối tài sản 1 tỷ HKD (hơn 3.100 tỷ đồng) từ người mẹ quá cố và kinh doanh bất động sản. Chính nền tảng tài chính này đã giúp anh đủ bản lĩnh đứng ngoài mọi cám dỗ của giới giải trí, thậm chí được gần 100 mỹ nhân trong showbiz theo đuổi.

Đặng Triệu Tôn chia sẻ anh từng được 1 nam đại gia đề nghị bao nuôi 50 tỷ trong 3 tháng. Ảnh: On.

Câu chuyện nói trên của nam diễn viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dân tình bàn tán không ngớt. Đặng Triệu Tôn từng là ngôi sao quen thuộc trên màn ảnh TVB. Anh được biết đến qua các phim như Tây du ký, Túy đả kim chi, Gia đình vui vẻ, Bạn học cũ, Liệt hỏa hùng tâm... Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Đặng Triệu Tôn những năm qua đã bị đời sống tình ái phức tạp làm lu mờ.

Nam diễn viên từng gây sốc khi công khai hẹn hò cùng lúc với 3 phụ nữ là Carmen, Cherry và 1 người họ Trần. Mối quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ của Đặng Triệu Tôn đã kéo dài hơn chục năm qua. Đặng Triệu Tôn cho biết anh chỉ hẹn hò, hỗ trợ tài chính cho bạn gái chứ không kết hôn. Cựu ngôi sao TVB cho biết dù giàu có nhưng hàng tháng anh không tiêu xài hoang phí mà chi 1,5 triệu HKD (4,7 tỷ đồng) để chăm lo cho cuộc sống của 3 bạn gái. Do đó, tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Đặng Triệu Tôn bị gán cho biệt danh là "Vi Tiểu Bảo" đời thực vì vừa giàu có lại vừa cặp với nhiều người.

Nam diễn viên công khai hẹn hò với tận 3 người bạn gái. Do đời tư phức tạp, tên tuổi anh gắn liền với biệt danh tai tiếng "Vi Tiểu Bảo" ngoài đời thực. Ảnh: Sohu.

Theo tờ iFeng, đời tư của Đặng Triệu Tôn vấp phải nhiều tranh cãi, chỉ trích từ công chúng. Dư luận cho rằng nam diễn viên có lối sống lệch chuẩn, cổ súy việc nam giới có "tam thê tứ thiếp" trong xã hội hiện đại.

Trước truyền thông, Đặng Triệu Tôn thú nhận việc có mối quan hệ tình cảm với nhiều người cùng 1 lúc cũng khiến anh khó xử và hứng không ít chỉ trích gay gắt từ dư luận. Vì vậy, sao nam cảnh báo mọi người không nên có mối quan hệ tình cảm với nhiều người cùng lúc như anh. "Cuộc sống như này rất phiền phức và rắc rối hơn so với 1 người bình thường. Tôi khuyên mọi người không nên bắt chước tôi", Đặng Triệu Tôn chia sẻ với tờ On.

Đặng Triệu Tôn khuyên mọi người không nên bắt chước cuộc sống có nhiều bạn gái như anh. Ảnh: Baijiahao.

Nguồn: On, QQ