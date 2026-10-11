Nam ca sĩ top 5 Tinh Hà Say Hi "cầm kỳ thi họa" đủ cả, thế này fan không mê mới lạ

Màn khoe tài vừa đàn vừa hát của nam ca sĩ khiến fan "đứng ngồi không yên".

Tối thứ Bảy ngày 10/10, sự kiện âm nhạc quy mô lớn Sao Concert 2026 với chủ đề The Stardom Music Festival | Glamorous đã chính thức diễn ra đầy bùng nổ tại Khu đô thị Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh. Quy tụ gần 60 nghệ sĩ tên tuổi, đêm nhạc biến không gian Vạn Phúc City thành một lễ hội âm nhạc rực rỡ với hàng nghìn khán giả. Chương trình quy tụ loạt cái tên đang được giới trẻ vô cùng săn đón như Quang Hùng MasterD, Negav, RHYDER, Captain Boy, B Ray, 24K.RIGHT, Chi Xê, Mason Nguyễn, 52Hz, Minh Tốc & Lam cùng sự xuất hiện đặc biệt của rapper đình đám xứ Chùa Vàng F.HERO.

Trong số những cái tên bước ra từ chương trình Tinh Hà Say Hi 2026, màn trình diễn của Captain Boy trở thành một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng trình diễn chuyên nghiệp cùng phong cách giao lưu vô cùng gần gũi.

Màn trình diễn của Captain Boy tại Sao Concert nhận được nhiều sự chú ý

Xuất hiện trên sân khấu quy mô lớn của Sao Concert, Captain Boy gây chú ý với diện mạo mang đậm tinh thần Rockstar cá tính. Nam nghệ sĩ diện chiếc áo thun kết hợp cùng quần jean ống rộng phối mảng da hầm hố và điểm xuyết dây xích kim loại. Kiểu tóc vuốt tạo kiểu hiện đại giúp hoàn thiện tổng thể diện mạo vô cùng bụi bặm và nổi bật sân khấu. Lựa chọn thể hiện lại bản Pop/R&B Vô Tình Đánh Rơi, ca khúc từng ghi dấu ấn tại đêm Chung kết Tinh Hà Say Hi, Captain Boy mang đến một bản phối mới mẻ hơn cho không gian trình diễn ngoài trời. Nam ca sĩ duy trì phong độ hát live ổn định, thể hiện chất giọng truyền cảm ở những phân đoạn pop ballad ngọt ngào và xử lý kĩ thuật tròn trịa ở các nốt cao. Đáng chú ý, ở phần cao trào của bài hát, Captain Boy còn trổ tài chơi guitar điện.

Captain Boy gây chú ý với diện mạo mang đậm tinh thần Rockstar cá tính





Lựa chọn thể hiện lại bản Pop/R&B Vô Tình Đánh Rơi, ca khúc từng ghi dấu ấn tại đêm Chung kết Tinh Hà Say Hi, Captain Boy mang đến một bản phối mới mẻ hơn cho không gian trình diễn ngoài trời

Đáng chú ý, ở phần cao trào của bài hát, Captain Boy trổ tài chơi guitar điện

Không dừng lại ở kỹ năng trình diễn, điểm thu hút đặc biệt nhất trong phần trình diễn của Captain Boy chính là sự tương tác tự nhiên, hài hước với người hâm mộ. Nhận thấy sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đám đông, nam nghệ sĩ đã ngỏ ý muốn thử tài khán giả xem mọi người có nhớ lời bài hát hay không. Ngay sau đó, anh chủ động bước xuống khu vực khán đài gần rào chắn an ninh để trực tiếp "kiểm tra bài" người hâm mộ.

Captain Boy chủ động bước xuống khu vực khán đài gần rào chắn an ninh để trực tiếp "kiểm tra bài" người hâm mộ

Trước khi bước lên sân khấu Sao Concert 2026, Captain Boy đã có hành trình ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi 2026. Xuyên suốt từ Live Stage 1 cho đến đêm Chung kết, nam nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều tiết mục nhận được sự quan tâm của công chúng như IDNAT, MRT và LAVIEM. Trong đó, ca khúc MRT từng viral trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành chất liệu âm nhạc được người dùng lồng ghép vào nhiều video ngắn mang màu sắc suy tư và giàu cảm xúc.

Captain Boy đã có hành trình ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi 2026

Ca khúc MRT từng viral trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành chất liệu âm nhạc được người dùng lồng ghép vào nhiều video ngắn mang màu sắc suy tư và giàu cảm xúc

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, Captain Boy còn thể hiện sự linh hoạt khi đảm nhận nhiều vai trò từ sáng tác, viết rap đến biểu diễn vũ đạo. Đặc biệt, ở tiết mục Có Gì Đâu Mà Cay, anh lần đầu thử sức trong vai trò đội trưởng, thể hiện khả năng kết nối các thành viên và tham gia vào quá trình dàn dựng bố cục bài hát. Khép lại Tinh Hà Say Hi 2026, Captain Boy ghi tên mình vào Top 5 (Best 5) chung cuộc, đồng thời nhận giải thưởng phụ The Young Icon. Thành tích này phản ánh quá trình nỗ lực và sự ghi nhận của khán giả dành cho một nghệ sĩ trẻ có định hướng phát triển đa năng.

Khép lại Tinh Hà Say Hi 2026, Captain Boy ghi tên mình vào Top 5 (Best 5) chung cuộc

Nam ca sĩ cũng nhận giải thưởng phụ The Young Icon

Phần trình diễn bùng nổ cùng diện mạo cuốn hút của Captain Boy ngay lập tức nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng và khán giả có mặt tại sân khấu. Nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước ngoại hình ngày càng thăng hạng, sắc nét của nam ca sĩ. Những tiếng reo hò, hòa giọng liên tục dưới khán đài không chỉ tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc mà còn chứng tỏ sức hút thực tế của nam nghệ sĩ bước ra từ chương trình Tinh Hà Say Hi 2026.

Sở hữu kỹ năng trình diễn đa dạng từ vocal, rap đến khả năng chơi nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu, Captain Boy ghi tên mình vào nhóm những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự yêu thích và chú ý nhất tại sự kiện Sao Concert năm nay. Với tư duy âm nhạc hiện đại cùng phong cách trình diễn biến hóa, nam nghệ sĩ hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều sản phẩm chất lượng và đột phá hơn nữa trong thời gian tới.

Ảnh: Tổng hợp