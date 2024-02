Năm 2024 rồi mà Sơn Tùng vẫn PR theo kiểu này: Xoá mạng xã hội, bỏ theo dõi, nương tựa chuyện tình cảm…

Sau một thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng M-TP đang rục rịch trở lại cùng sản phẩm âm nhạc được nhiều khán giả mong chờ. Tuy nhiên, hoạt động quảng bá cho sản phẩm lại bị fan chỉ ra sự quen thuộc khi lần comeback nào, Sơn Tùng cũng dùng chung một công thức cũ rích. Ban đầu, những cách thức này có thể tạo hiệu ứng rầm rộ, nhưng ở thời đại 4.0 với sự phát triển nhanh chóng của MXH, sự lên ngôi của các nghệ sĩ trẻ và ekip truyền thông chuyên nghiệp thì những chiêu trò của Sơn Tùng đều dễ dàng bị “bắt bài”, khán giả không còn thấy mới mẻ, muốn mong ngóng nữa rồi.

Poster MV mới của Sơn Tùng

Chúng Ta Của Tương Lai nhưng cách quảng bá thì của quá khứ…

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã hé lộ thông tin về ca khúc mới mang tên Chúng Ta Của Tương Lai trên kênh fanpage chính thức. Chỉ duy nhất một bức ảnh cùng tên ca khúc vẫn thu về cho chính chủ hơn 300.000 tương tác, cho thấy vẫn có nhiều người rất trông chờ vào sản phẩm mới của anh chàng. Cùng lúc, fanpage của diễn viên Hải Tú - "nàng thơ" duy nhất dưới trướng công ty của Sơn Tùng - cũng đăng bức ảnh tương tự.

Trước đó, cặp đôi này đã có những động thái khó hiểu được fan cho là đang ám chỉ nhau. Cụ thể, vào tối 17/2, Hải Tú bất ngờ đăng tải trạng thái đầy ẩn ý "No one can change the past" (tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ), sau đó bỏ theo dõi Sơn Tùng trên Instagram. Khán giả đồng loạt phản ứng trước dòng trạng thái nặng nề, cho rằng cặp đôi đã xảy ra rạn nứt.

Khán giả không còn dễ bị lừa đâu Sơn Tùng ơi!

Tuy nhiên, không lâu sau, Sơn Tùng đăng lên dòng trạng thái "But someone gotta try" (tạm dịch: Nhưng ai đó cũng cần phải thử chứ!). Ngược lại với kỳ vọng rằng các fan sẽ ngỡ ngàng, tiếp tục phỏng đoán về chuyện tình của cặp đôi và tạo nên cơn sóng truyền thông, thì khán giả lại bày tỏ sự thất vọng vì quá chán chường với những tin tức này từ Sơn Tùng M-TP. Họ quá hiểu, đây là cách anh chàng tung hint PR cho MV mới, chứ chẳng có chuyện gì thật sự xảy ra giữa họ cả!

Công thức chung để gây chú ý trước thềm comeback

Phong cách quảng bá của Sơn Tùng với ca khúc mới nhất - Chúng Ta Của Tương Lai - gần như không tạo được hiệu ứng bùng nổ như tiếng tăm của ngôi sao hạng S. Bởi lẽ cộng đồng fan nói riêng và khán giả đại chúng đã quá dễ “bắt bài”.

Điểm lại một số trường hợp tiêu biểu: khi trở lại cùng ca khúc Chạy Ngay Đi với concept u tối hồi 2018, Sơn Tùng M-TP từng được fan cho rằng có cách quảng bá tương đồng với Taylor Swift cho album reputation, khiến mình trở nên bí ẩn với thời gian "nhá hàng" kéo dài. Sơn Tùng M-TP đóng cửa trang cá nhân và fanpage 10 triệu lượt theo dõi trên Facebook một cách bất ngờ. Các hình ảnh lẫn âm thanh được nhá hàng cho sản phẩm đều rất ít ỏi, khiến khán giả mòn mỏi đợi chờ.

Năm 2022, trước thềm trở lại với ca khúc There's No One At All, Sơn Tùng M-TP cũng có động thái đổi avatar và cover ở tất cả các trang MXH của anh và công ty về màu đen. Không ít người hâm mộ tỏ ra hoang mang trước động thái này vì trước giờ, quy tắc bất thành văn ai cũng hiểu về việc khi một người đổi ảnh đại diện sang màu đen có nghĩa là gia đình đang có chuyện không vui.

Sơn Tùng M-TP cũng bỏ follow loạt thần tượng của anh như G-Dragon, Snoop Dogg, Jay Park,... cùng những cái tên nổi tiếng cùng công ty như Hải Tú, Kay Trần, Ben Phạm,... đưa số lượng người mà anh đang theo dõi về con số 0 tròn trĩnh. Tuy nhiên, “ầm ĩ” là thế cũng chỉ để giới thiệu cho sản phẩm trở lại - There’s No One At All. Và kết cục của sản phẩm này ra sao, khán giả cũng rõ.

Trước sự rục rịch trở lại cùng Making My Way vào năm 2023, Sơn Tùng M-TP đăng tải hình ảnh bí ẩn với ba ký tự M-M-W. Hai ngày sau, Sơn Tùng M-TP công bố dự án Making My Way, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của mình.

Making My Way là sản phẩm ít thành công của Sơn Tùng.

Nhìn chung, cách quảng bá của Sơn Tùng tuy về mặt chi tiết khác nhau nhưng thường sẽ có một công thức chung. Sau mỗi đợt comeback, anh sẽ im hơi lặng tiếng 1 thời gian rất dài. Các động thái trên MXH sau đấy của Sơn Tùng đều rất nhỏ giọt. Đến thời điểm trở lại, anh bắt đầu tung hint đáng ngờ, những nội dung mà ngày bình thường khán giả sẽ không bao giờ thấy anh đăng tải.



Sử dụng trong 1-2 lần đầu sẽ còn cảm thấy mới mẻ song lặp đi lặp lại mãi, không chỉ fan mà khán giả đại chúng cũng thừa biết đó là động thái ra bài mới. Công chúng cũng không khỏi lăn tăn về sự chân thành của nam nghệ sĩ trong việc tương tác với người hâm mộ khi chỉ “trồi” lên những khi cần thiết, còn việc duy trì tương tác với fan những ngày bình thường thì không được chú trọng?

Trong thời điểm hiện tại, thị trường và xu hướng nghe nhạc đã có sự thay đổi chóng mặt. Sơn Tùng M-TP tất nhiên vẫn đang ở vị trí khó ai có thể chạm vào của Vbiz song sự đón nhận cũng như tầm phủ sóng rõ ràng đã qua thời đỉnh cao. Các sản phẩm âm nhạc gần đây của anh cũng không còn gây tiếng vang như trước và khả năng đi đường dài như thời hoàng kim cũng đã giảm bớt.

Sơn Tùng chật vật giữ sức hút của 1 sao hạng S.

Khán giả bây giờ tập trung nhiều hơn vào phần âm nhạc, không còn quá đặt nặng về một MV tiền tỉ, và tất nhiên cũng không mấy mặn mà với phong cách quảng bá rườm rà, kéo dài nói trên. Các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là lứa nghệ sĩ Gen Z hiện tại, cũng có phong cách quảng bá cho sản phẩm ngắn gọn, không rườm rà mà tập trung nhất vào chất lượng âm nhạc. Họ không muốn tung những “drama” tình ái mà tập trung truyền tải những gì thật nhất, những quan điểm nghệ thuật và thế giới quan của họ về cuộc sống.

Sơn Tùng đang ở vị trí ngày càng nhận về nhiều áp lực mỗi lần ra bài mới: Một mặt phải cố gắng duy trì vị thế độc tôn, một mặt cũng loay hoay thích ứng với xu hướng mới,... Đặc biệt khi Chúng Ta Của Tương Lai là phần 2 của Chúng Ta Của Hiện Tại, của một album chỉ-có-3-bài được thông báo và dời lịch từ năm này qua năm khác. Thậm chí giai điệu này từng được producer onionn. tiết lộ qua một buổi livestream. Với tất cả những điều "đã cũ" như trên, liệu Chúng Ta Của Tương Lai có là một cú hích đủ lớn để vực dậy cái tên Sơn Tùng sau một Making My Way khá mờ nhạt?