Mỹ Mỹ: "Đám đông ở Sky Tour của anh Sơn Tùng M-TP là động lực để tôi theo nghệ thuật"

Mỹ Mỹ sinh năm 1996, được biết đến là một dancer của Vũ Đoàn Bước Nhảy trực thuộc BN Entertainment. Là thành viên của vũ đoàn hàng đầu Việt Nam, Mỹ Mỹ sở hữu khả năng vũ đạo chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất nổi bật với giọng ca ấn tượng. Cô debut làm ca sĩ vào tháng 6/2022 với ca khúc Say Anh tuy nhiên chưa tạo quá nhiều hiệu ứng. Mọi thứ bùng nổ kể từ sau ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em, một giai điệu latinh sôi động đã trở nên nổi tiếng mạnh mẽ trên khắp các nền tảng âm nhạc và MXH.



Tại WeChoice Awards 2023, ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em cũng đã xuất sắc mang về cho Mỹ Mỹ một đề cử trong hạng mục "Ca khúc của năm". Đây chính là sự ghi nhận đáng tự hào về thành tựu của Mỹ Mỹ lẫn ekip tạo nên Không Ai Khác Ngoài Em. Chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện với Mỹ Mỹ - nữ chủ nhân đứng sau bản hit đình đám bậc nhất trong năm qua này!

Là một cô gái Hà Nội, vì sao bạn quyết định Nam tiến, gia nhập vũ đoàn Bước Nhảy? Bạn thuyết phục gia đình ra sao?

Khi còn ở Hà Nội, tôi đi làm văn phòng nhưng vẫn đi làm thêm như đi nhảy, đi hát ở quán cafe vì đó là đam mê của bản thân. Tôi thiết kế poster, edit video vì trước đó, tôi nhảy cover ở phố đi bộ nên biết cắt dựng như thế nào. Tôi cũng có đi học photoshop. Khi đi làm văn phòng, tôi ở vị trí editor designer. Tôi không quá giỏi vì thực sự tôi chỉ làm editor trong một công ty bất động sản. Tôi chỉ đi làm để gia đình biết tôi có công việc ổn định. Môi trường đi làm cũng không cùng với tần số, năng lượng với mình.

Mặc dù ngồi văn phòng điều hòa, đi làm 8 tiếng/ngày và đi nhảy vất vả hơn rất nhiều nhưng tôi cảm thấy rất vui sướng và đã. Nghề nào cũng vất vả mới đi lên được nên tôi quyết định theo nghệ thuật chứ không muốn làm văn phòng nữa. Dần dần cảm thấy chán việc văn phòng, tôi xin nghỉ làm vài hôm để đi diễn rồi lại quyết định nghỉ hẳn. Tôi đã từng diễn cùng với rất nhiều các nhóm ở Hà Nội nhưng tôi không có trong một đội nhóm cụ thể nào.

Lúc còn ở Hà Nội, tôi chưa nghiêm túc và quyết tâm với nghề vì gia đình không ủng hộ. Tôi đã chọn cách Nam tiến để ra ở riêng để bản thân thực sự nghiêm túc với nghề. Khi tôi vào Bước nhảy, đó cũng chỉ là một phép thử xem liệu tôi có thể duy trì với nghề này được không. Trộm vía không những làm dancer mà hiện tại tôi còn làm ca sĩ rồi (cười).

Gia đình tôi lúc đó có 3 mẹ con nhưng chị đi lấy chồng thì chỉ còn 2 mẹ con. Mẹ chính là người đã động viên tôi nghỉ việc vì mẹ nhìn thấy tôi hàng ngày đi làm về như một con ma không có năng lượng, tinh thần gì. Mẹ là người đã nói với tôi rằng: “Con nên tìm công việc nào khiến con cảm thấy tự tin và yêu thích”. Sau khi nghe câu đó, tôi đã trả lời luôn với mẹ là tôi muốn vào Sài Gòn tham gia Bước nhảy.

Trong đầu tôi đã tính toán rồi nhưng không dám vì sợ làm mẹ buồn. Nhưng đó là ước muốn của mình, sau khi nghe tôi nói như vậy thì mẹ im lặng, chắc vì mẹ sốc. Nhưng tôi nghĩ nếu mình không nói luôn lúc đó thì sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa. Tôi đã im lặng một hồi và phải đến tận ngày hôm sau tôi mới nói chuyện tiếp với mẹ. Lúc đó, tôi mới giải trình Bước nhảy là một trong những nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam.

Sau đó tôi giải thích mình sẽ làm những gì ở đây, mẹ cũng chỉ ừ và không nói gì nhiều. Tôi nhớ đúng một câu mẹ nói là: “Cuộc sống của con thì con tự lo, mẹ chỉ biết ủng hộ con thôi chứ mẹ cũng không làm gì được”. Đó là phản ứng của gia đình tôi.

Bạn có thể chia sẻ về quá trình bạn đến với vũ đoàn Bước Nhảy? Bạn đã được training, tập luyện như thế nào? Trong quá trình làm vũ công chuyên nghiệp, bạn đã từng kết hợp với những nghệ sĩ nổi tiếng nào trên sân khấu?

Tôi vừa hát vừa nhảy từ khi còn mẫu giáo. Từ lúc học trên trường, tôi luôn luôn diễn văn nghệ, sau này học đại học mới bắt đầu đi diễn kiếm tiền. Thực sự không phải là gia đình tôi phản đối nhưng bởi vì gia đình không có một ai theo nghệ thuật, vậy nên gia đình cũng chỉ ủng hộ với tâm thế “Đam mê thôi, chưa chắc con bé sẽ theo nghệ thuật được vì cũng mông lung”.

Tính cách của tôi khá truyền thống nên khi mọi người nói như vậy tôi nghĩ rằng bản thân cũng không dám làm đâu. Nhưng một nhân cách khác của tôi phản đối và nói “Không! Mày phải làm và phải làm”, “Mày phải ở ra ở riêng”, “Mày phải Nam tiến”, “Mày phải theo con đường này”, “Cứ làm đi rồi mới biết mình có làm được hay không”. Gia đình tôi không phản đối, chỉ là không ủng hộ. Điều này có nghĩa là cuộc đời của con thì con tự quyết định, còn gia đình luôn luôn ở đây.

Năm 2020, vì Bước nhảy tuyển thành viên nên tôi vào Sài Gòn để làm nghệ thuật một cách nghiêm túc. Cuối tháng 3/2020, khi tôi vừa bước chân vào Sài Gòn thì giãn cách nên ở nhà cả tháng. Khoảng 2-3 tháng sau, tôi mới bắt đầu đi tập luyện lại. Lúc đó tôi mới hoạt động chính thức ở Bước nhảy. Tôi vào Bước nhảy cùng bạn thân nên cũng không cảm thấy quá cô đơn. Nếu có khó khăn thì mình cũng không phải một mình mà còn có bạn thân. Thời điểm vừa vào Sài Gòn là lock down lần đầu tiên nên cả nước đều khó khăn như vậy, tôi mới nghĩ mình còn khỏe mạnh, đầy đủ chân tay, không bị bệnh tật thì cũng không có vấn đề gì cả. Khi vào Bước nhảy, mọi người rất tốt và vui vẻ nên tôi cũng không cảm thấy quá lạc lõng.

Kỷ niệm tôi nhớ nhất không phải kỷ niệm khi tôi ở trong Vũ đoàn Bước Nhảy mà là kỷ niệm khi tôi vẫn ở Hà Nội và diễn trong concert Sky Tour của Sơn Tùng M-TP. Khi tôi diễn trên sân khấu, tôi cảm thấy khán giả rất nhiệt huyết, hò reo rất to và tôi chưa bao giờ nhảy sung đến như vậy. Cái khoảnh khắc đó làm tôi cảm thấy “Đây là điều khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc và việc đứng trên sân khấu là việc mà mình nên nghiêm túc theo đuổi một lần”. Tôi đã cảm thấy được năng lượng của khán giả và năng lượng của anh Sơn Tùng là một trong những động lực lớn nhất để tôi theo đuổi nghệ thuật.

Rap Việt Concert mùa 1 chính là show cuối cùng tôi diễn trước khi không làm dancer nữa. Khoảng thời gian tôi làm dancer không dài, chỉ vỏn vẹn gần 1 năm.

Từ khi nào bạn bắt đầu định hướng về việc ca hát, trở thành một ca sĩ? Bạn đã thuyết phục nhóm như thế nào để tạo nên một tác động to lớn từ 1 nhóm thuần về nhảy giờ lấn sân sang cả đào tạo và quản lý ca sĩ?

Trong khoảng thời gian lock down, thời gian đó mọi người ở nhà rất là nhiều và tôi có dăng một vài clip hát lên TikTok. Đó chỉ là những clip hát vu vơ thôi nhưng sếp tôi mới gọi và hỏi là tôi có muốn làm ca sĩ không. Lúc đó tôi rất bất ngờ vì cơ hội đến với mình nên tôi đồng ý. Tuy nhiên tôi không chuyển hướng làm ca sĩ ngay mà có một khoảng thời gian hoạt động nhiều trên TikTok nhiều hơn về mặt ca hát xem là phản ứng của mọi người như thế nào. Sau đó tôi mới họp lại với các anh và quyết định chuyển sang ca hát. Cả tôi và công ty đều liều vì tất cả mọi người trong công ty không có ai có kinh nghiệm về talent, về nghệ sĩ và đặc biệt là về ca sĩ.

Bạn học những gì để trở thành ca sĩ và hiện tại bạn đã tự tin về giọng hát live của mình? Phương hướng phát triển và định hướng hoạt động của bạn ra sao?

Về giọng hát, nếu nói tự tin 100% thì tôi chưa. Nhưng tôi quá đam mê nên tôi sẽ luôn luôn cố gắng hoàn thiện giọng hát của tôi ngày càng hay hơn. Tôi cũng biết là mọi người sẽ luôn có một sự e dè đối với khả năng của tôi. Vậy nên tôi sẽ chỉ im lặng và cố gắng đưa đến cho mọi người những sản phẩm tốt nhất mà tôi có thể làm được.

Thực sự là chuyện vừa hát vừa nhảy rất khó đối với tôi. Vậy nên sẽ có những hôm tôi hát bị chênh, có những hôm hát không hay. Tuy nhiên, những hôm tôi hát không hay thì tôi sẽ tự hỏi bản thân vì sao mình hát không hay và tôi sẽ tìm cách khắc phục để lần sau tôi hát hay hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì được đi diễn rất là nhiều và mỗi lần tôi diễn ở các sân khấu là tôi sẽ được học nhiều hơn. Đó được xem là lớp học biểu diễn đối với bản thân tôi.

Từ khi nào bạn và ekip nhận biết được ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em trở nên nổi tiếng? Nhiều người còn cho rằng ca khúc này trở nên nổi tiếng là nhờ… phiên bản “remix” của cô Linda, bạn có thấy hơi lăn tăn?

Ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em là một cú hích đến sự nghiệp, một bước chuyển mình đối với tôi. Tôi rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi ca khúc nhận được sự đón nhận lớn đến như vậy.

Trong quá trình làm ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em, ca khúc nào tôi cũng rất tâm huyết. Tôi xem những bài hát của mình như đứa con tinh thần, trau chuốt cho nó. Và cũng đồng thời hy vọng đứa con của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Trong trình thu âm và quay MV, tôi luôn cầu nguyện bài hát sẽ được đón nhận nó. Tôi cũng có một chút tự tin rằng khi ca khúc ra mắt sẽ nhận được phản ứng tích cực. Điều này đúng với hy vọng và sự tính toán của tôi. Sau đó, có những sự kiện từ trên trời rơi xuống khiến tôi không ngờ đến.

Đầu tiên là buổi biểu diễn trong chương trình Miss Grand 2023, lúc đó tôi diễn với tâm thế tốt nhất có thể để khán giả xem. Tôi không nghĩ rằng phản ứng của khán giả lan rộng đến vậy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ca khúc “Không ai khác ngoài em” đã lan rộng ngoài sự kiểm soát của mình.

Sau đó cũng có một vài yếu tố khác như bản cover của cô Linda. Đó là giọng AI do 1 bạn fan của tôi lồng ghép và đăng lên 1 page cộng đồng. Sau đó nó rất viral, tôi cảm thấy rất vui vì ca khúc được mọi người đón nhận dù theo hình thức này hay hình thức khác. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đứa con tinh thần của mình được mọi người yêu quý. Tôi xem ca khúc là một đứa con tinh thần và khi làm nghề, tôi luôn tập trung vào sản phẩm. Khi nhận được sự đón nhận của mọi người, dù là giọng mình hay là giọng người khác, tôi đều cảm thấy vui khi ca khúc được cất lên.

Trước khi nghĩ ra ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em, tôi có debut ca khúc Say Anh và cũng được mọi người sự đón nhận. Sau đó, tôi cũng ra mắt 2 ca khúc nhưng không phải dòng nhạc Latin. Tôi mới nhận ra rằng những dòng nhạc mình thích đã được ra mắt. Tôi nghĩ mình đang có kinh nghiệm và đây là dòng nhạc mình thích. Mọi người cũng yêu thích ca khúc này nên mình sẽ tiếp tục đi theo dòng nhạc Latin. Tôi may mắn khi có những người đồng đội trẻ với tư duy hiện đại. Đó là lý do tôi chọn dòng nhạc Latin để khai thác, theo đuổi trong thời gian sắp tới.

Nhưng có lẽ từ sau Không Ai Khác Ngoài Em, Mỹ Mỹ vẫn chưa ghi dấu ấn với bản hit tiếp theo? Bạn hẳn luôn đối diện với áp lực về việc thoát ra khỏi chiếc bóng one-hit-wonder? Bạn và ekip đã họp bán cho những đường hướng phát triển tiếp theo?

Tuổi nghề của tôi vẫn còn rất là ngắn, chỉ gần 2 năm và tôi đã có một bản hit. Vì vậy nên tôi cảm thấy đó là một điều may mắn đối với tôi. Chuyện One-hit wonder tôi đã suy nghĩ đến, nhưng tôi sẽ coi đó là động lực để làm những sản phẩm khác chất lượng. Còn chuyện có thành hit hay không, có viral được không thì là chuyện mà tôi không kiểm soát được. Tôi không biết là Tổ sẽ “độ” bài nào tôi sẽ chỉ tập trung vào việc rằng bản thân đã có một ca khúc chất lượng như vậy thì những ca khúc sau cũng phải chất lượng.

Bạn biết tin ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em được đề cử Ca Khúc Của Năm tại WeChoice Awards từ ai? Cảm xúc của bạn khi biết thông tin ấy? Mỹ Mỹ có nghĩ bản thân có thể “lật ngược thế cờ” để chiến thắng?

Người báo thông tin đầu tiên là một bạn fan của tôi. Khi vừa mở cổng bình chọn WeChoice, bạn đã gửi tin nhắn cho tôi ngay lập tức. Thật ra, tôi cũng không cập nhật liên tục hàng ngày vì biết sức ảnh hưởng của mình không nhiều. Được đề cử vào giải WeChoice đã là một thành tựu lớn mà tôi đạt được rồi, các đối thủ khác đều quá mạnh, tôi đặc biệt thích ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em của Phương Ly. Vậy nên, tôi không quá áp lực vì đến số vote.

Bạn có thời gian theo dõi các đề cử tại WeChoice năm nay? Các gương mặt đề cử hẳn cũng khá nhiều những nhân vật thân quen với bạn. Với sự quan sát và sở thích cá nhân của bạn, đâu là cái tên nên chiến thắng?

Về mặt âm nhạc, tôi không có một nhân vật cụ thể mà tôi coi tất cả những người nghệ sĩ lớn và những người nghệ sĩ đặc biệt có những ca khúc, sản phẩm hay đều là nguồn cảm hứng đối với tôi. Bởi vì tôi không thu mình trong một cái thể loại nhất định và tôi luôn cởi mở với tất cả các thể loại nhạc. Tôi sẽ lắng nghe những sản phẩm của nghệ sĩ này và xem buổi biểu diễn của nghệ sĩ kia, mỗi lần tôi nhìn thấy một cái gì đó tuyệt vời thì tôi cảm thấy được truyền cảm hứng. Trên thế giới tôi tự thấy mình có ảnh hưởng từ Beyoncé và Ariana Grande.

Về chủ đề WeChoice năm nay - Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ - bạn có cảm nhận bản thân trong năm qua đã “đam mê” và “rực rỡ” chưa? Đâu là lần bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn “liều lĩnh” nhất?

Chủ đề năm nay khá tiệm cận với con đường của tôi. Bởi vì khi tôi ra một sản phẩm, mọi người nhìn vào thấy nó rất chất lượng, thấy nó rất hào nhoáng, thấy nó rất tốn kém. Nhưng sự thật là tôi và công ty không có nhiều tiền đến mức như vậy. Tất cả mọi thứ đều rất mạo hiểm. Kết quả của bài “Không ai khác ngoài em” đã nhận được sự phản hồi rất tích cực của mọi người. Vậy nên tôi cảm thấy xứng đáng với những điều mà tôi và ekip đã bỏ ra, chúng tôi thực sự đã liều, đã dám đam mê và rực rỡ!